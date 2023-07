Ubi Caritas im spanischen Rampenlicht

Teilen

Mit viel Freude und Gesang hat der Frauenchor Ubi Caritas das Publikum bei einem Konzert in Barcelona begeistert. Dorthin führte die Geburtstagsreise des Chors. © Musik Huber

Zum 35-jährigen Bestehen ist der Chor Ubi Caritas nach Barcelona gereist und hat dort ein Konzert gegeben.

Forstern/Barcelona – Der Frauenchor Ubi Caritas war kürzlich für vier Tage in Barcelona, um sein 35-jähriges Bestehen zu feiern. Unter der Leitung ihres Dirigenten Konrad Huber hatten die Sängerinnen die Möglichkeit, die lebhafte Musikszene und die Kultur der katalanischen Hauptstadt zu erleben.

Der Höhepunkt ihrer Reise war einer Pressemitteilung zufolge eine Einladung zum Abschlusskonzert des Coral Sant Medir unter der Leitung von Dirigent Ramon Beitran, ein Chorverbund ähnlich dem Singkreis Forstern. Vom jüngsten Nachwuchs im Bambinichor bis zu Jugend-, Frauen- und gemischten Chören teilen diese Ensembles die gemeinsame Leidenschaft, Menschen durch Musik zu vereinen.

„Das Konzert in Barcelona war ein Beweis für die Kraft der Musik, Grenzen zu überwinden und wunderschöne Verbindungen zu schaffen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Die jüngsten Mitglieder eröffneten das Konzert, zusätzlich begeisterten eine Stepptanzgruppe und eine Body-Percussion-Gruppe das Publikum. Doch das Rampenlicht richtete sich besonders auf den Gastchor Ubi Caritas. Das musikalische Können und die mitreißende Performance der Sängerinnen seien vom Publikum bejubelt worden. Ihre Interpretationen von „Cover Me in Sunshine“ von Pink, „Rolling In The Deep“ von Adele oder auch „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ hätten tosenden Applaus erhalten.

„Der Abend war für alle Beteiligten ein unvergessliches und erfüllendes Erlebnis, das durch die unglaubliche Gastfreundschaft des Coral Sant Medir noch unterstrichen wurde“, lautet das Fazit des Chors, der auch die kulinarische Seite Barcelonas – von Paella bis Tapas – kennenlernte. Und auch das Sightseeing-Programm sei nicht zu kurz gekommen. So nutzten die Sängerinnen die Gelegenheit, verschiedene Wirkungsstätten Antoni Gaudís zu besichtigen.

Im Winter wird der Coral Sant Medir, bestehend aus fast 100 Sängern und Sängerinnen, Forstern einen Gegenbesuch abstatten. Geplant ist ein gemeinsames Konzert mit traditionellen katalanischen Weihnachtsliedern, das ein weiteres verbindendes Musikerlebnis zu werden verspricht.

red