40 Jahre Tadinger Böllerschützen: Ein Festauftakt wie aus dem Bilderbuch

Von: Veronika Macht, Gabriele Gams

Festauftakt in Tading: Die Böllerschützen haben ihre Feierlichkeiten standesgemäß lautstark eröffnet. © Gabriele Gams

Mit einer Andacht am Kriegerdenkmal in Forstern und schönstem Wetter haben die viertägigen Festlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen der Böllerschützen von Edelweiß Tading begonnen.

Tading – Zahlreiche Orts- und die Schützenvereine der Sektion Tading mit ihren Fahnen gaben der Andacht, gehalten von Gemeindereferentin Manuela Steck, einen schönen Rahmen. Dem wohnte neben Bürgermeister Rainer Streu auch Altbürgermeister Georg Els mit Gattin Maria bei. Steck ging auf die Hochzeit von Kanaan ein und stellte einen Bezug von diesem biblischen Ereignis zu den Schützen her: Denn in einem Verein oder einer Gemeinschaft könne so ein Fest nur mit Vertrauen, Zuversicht und Hoffnung auf ein gutes Gelingen organisiert und durchgeführt werden.

Standesgemäß wurde danach von den Böllerschützen das Fest lautstark eröffnet, bevor es, angeführt von der Walpertskirchner Festtagsmusi, nach Tading zum Festplatz ging. Mit vier Schlägen zapfte Streu das erste Fass Bier im Festzelt an. „Ich war sehr nervös, denn wegen der Pandemie fand ja kein größeres Fest seit Beginn meiner Amtszeit statt“, bekannte der Bürgermeister, der selbst Mitglied im Verein ist. Nach dem Anstich gab es freilich einen Salut der Böllerschützen als hörbares Zeichen für den Festauftakt, bevor die Gäste den Abend genossen, an dem später die Band Gams N’Roses für Stimmung sorgte.

Die Senioren der Gemeinden Buch, Forstern und Pastetten waren am Samstag zum Seniorennachmittag eingeladen. Rund 400 Menschen ließen sich bewirten. © J.Dziemballa

Am Samstag waren die Senioren aus Buch, Forstern und Pastetten zum Seniorennachmittag eingeladen. „Schön, gelungen, die Stimmung ist gut. Man merkt, dass die Leute einfach das Bedürfnis haben, sich zu treffen, und dass sich viele wieder raustrauen. Und das Wetter passt auch“, fasste Schriftführerin Elisabeth Huber am Samstagnachmittag zusammen. Um die 400 Senioren wurden bewirtet, dabei spendierten die VR-Bank und die Tadinger Böllerschützen Kaffee und Kuchen. „Das war uns wichtig, denn die Senioren sind diejenigen, die unsere Vereine gegründet haben. Ohne sie hätten wir kein Jubiläum, das wir feiern könnten“, sagte Huber.

Am Abend sorgten die Geschwister Laschinger und die Ampertaler Kirtamusi für Stimmung, bevor am Sonntag das Oberbayerische Böllerschützentreffen stattfand – mit knapp 800 Böllerschützen sowie 26 Kanonen und Standböllern (Bericht folgt). Am Montagabend, 13. Juni, klingt das Fest mit einem Kesselfleischessen und der Hohenlindener Blasmusik ab 18 Uhr aus.

