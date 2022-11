Bürgerversammlung Forstern: Viele Projekte und ein paar Extrawünsche

Von: Veronika Macht

Teilen

In der kleinen Turnhalle fand erstmals die Forsterner Bürgerversammlung statt, bei der auch einige Feuerwehrleute geehrt wurden (Bericht folgt). © Vroni Macht

In Forsterns Bürgerversammlung blickt Rainer Streu in die Zukunft – Sorge vor Kreisumlage

Forstern – Sie hat viele Pflichtprojekte vor sich, aber auch ein paar Wünsche fürs nächste Jahr auf dem Zettel stehen. Ob sich die alle realisieren lassen, hängt vom Haushalt der Gemeinde Forstern ab. Der Sparkurs, den sie seit zwei Jahren fährt, trägt jedenfalls Früchte. Sorgen bereitet indes die Kreisumlage, wie Rathauschef Rainer Streu in der Bürgerversammlung deutlich machte.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.

Traditionell findet die in Forstern am Nachmittag des letzten Samstags im November statt. Heuer traf man sich in der kleinen Turnhalle und begann mit einer Gedenkminute für den im Oktober verstorbenen Altbürgermeister Josef Eicher.

Viele Zahlen nannte Streu dann in seinem umfangreichen Rückblick auf 2021. Dabei berichtete er von Maßnahmen und Investitionen, bei denen stets das Gebot der Sparsamkeit gegolten habe. Mit Erfolg: Obwohl man durchaus auch investiert habe, konnte Streu verkünden, dass die Schulden von 9,5 Millionen Euro Ende 2021 auf knapp 8,5 Millionen Euro Ende 2022 gesunken seien.

Doch auch fürs nächste Jahr stehen wieder viele Maßnahmen an: Umbau des Horts, Hochwasserschutz, Rathaussanierung, Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, Sanierung der Kinderspielplätze und einiges mehr hat sich die Gemeinde vorgenommen.

Auch denkt man über PV-Anlagen auf kommunalen Dächern nach. Dafür stehen im Haushaltentwurf 75 000 Euro. Ein Bürger wollte wissen, ob es eine Priorisierung dafür gebe. Laut Streu würden sich Villa Regenbogen und vielleicht der ehemalige Wirbelwind anbieten, „den Strom könnten wir für die Gebäude selber sehr gut brauchen“. Im Kinderhaus in Karlsdorf stelle sich das bisher recht positiv dar.

Steuerrechtlich sei das Thema zwar mit großen Herausforderungen verbunden. Jedoch böten sich eventuell auch die Dächer von Turnhalle und Feuerwehrhaus sowie eine Freifläche Richtung Karlsdorf an. Die Gemeinde denkt dabei an eine Zusammenarbeit mit einer Energiegenossenschaft: „Auch die Bürger könnten sich beteiligen. Wir lassen gerade prüfen, ob das eine Option wäre.“ Ergebnisse soll es im Frühjahr geben, jedoch täten sich die Firmen mit Angeboten bei Lieferzeiten von bis zu acht Monaten derzeit schwer.

Weiterkommen will man 2023 auch bei der Planung für die Erschließung des Pflegezentrums. Streu erklärte, dass nicht die Gemeinde dieses Thema blockiere: „Wir haben uns intensiv mit einem Investor und einem potenziellen Betreiber auseinandergesetzt. Es hat Entwürfe gegeben, und auch wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, zum Beispiel zur Stellplatzsituation. Derzeit hat man aber das Gefühl, dass der Betreiber etwas auf der Bremse steht.“

Er glaube nicht, dass Forstern plötzlich nicht mehr interessant genug sei. „Ich gehe eher davon aus, dass es an Personal mangelt.“ Für 70 stationäre Pflegebetten brauche man entsprechend viele Pflegekräfte, „und das ist momentan ein Riesenproblem.“ Er verstehe, dass das Thema auch zu durchaus emotionalen Diskussionen führe. „Aber leider ist es aktuell mit dem Betreiber schwierig.“

Neben all diesen Projekten hat die Gemeinde auch drei auf der Wunschliste: neuer Recyclinghof, neuer Bauhof, Zuschuss für ein neues Sportheim. Allein für diese drei Maßnahmen stehen im Haushaltsentwurf gut fünf Millionen Euro, das Gesamtinvest liegt bei gut zehn Millionen Euro. Ob diese Maßnahmen umgesetzt werden und wie teuer sie wirklich sind, stehe jedoch noch nicht fest, betonte Streu nach kritischen Rückfragen aus der Bürgerschaft. Für den Wertstoffhof etwa gehe man schließlich nur in Vorleistung, bezahlen werde der Landkreises.

Apropos Landkreis: An der Kreisumlage übte Streu scharfe Kritik. Sie habe sich seit 2011 verdoppelt. Zuletzt habe man 2,34 Millionen Euro bezahlt – „und das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht. Die Szenarien sind düster.“ Momentan gehe man davon aus, dass die Umlage noch mal um bis zu 300 000 Euro steigen werde.

„Uns ist bewusst, dass der Landkreis viele Aufgaben hat, und dass auch die Bürger von Forstern von den Investitionen profitieren“, sagte Streu. Aber man müsse den Kreis darauf hinweisen, dass auch er schauen müsse, wo er den Gürtel enger schnallen kann. „Irgendwann ist auch bei uns Gemeinden ein Ende erreicht“, mahnte Streu.

vam