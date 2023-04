Forsterns Maibaum kehrt geschliffen zurück

Hohenlindener Burschen bringen Diebesgut zurück

Von Veronika Macht

Der Forsterner Maibaum ist wieder zurück beim Wachstüberl.

Forstern – Pünktlich zum Kindernachmittag am Samstag war er wieder da, der Forsterner Maibaum. Das war perfektes Timing, immerhin gehörte es für die kleinen Besucher beim Maibaumstüberl zum Programm, den Baum anzumalen. Geklaut hatte ihn eine Woche zuvor der Burschenverein Hohenlinden.

Wie berichtet, hatten die Burschen in der Nacht vor dem großen Festtag zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr Forstern zugeschlagen. Bereits in der Nacht davor wiederum hatte der Verein aus dem Landkreis Ebersberg einen Diebstahlsversuch gestartet, erst im zweiten Anlauf klappte der Coup dann.

Vorigen Dienstag wurde verhandelt, „und nach einiger Diskussion wurden wir uns über die Auslöse einig“, teilt die Feuerwehr mit, ohne Details zu nennen: „Über die Höhe der Auslöse wurde von beiden Parteien Stillschweigen vereinbart.“

Am Freitagnachmittag brachten die Hohenlindener Burschen den Baum nun wieder ins Festzelt zurück – standesgemäß gezogen von einem Eicher-Traktor und auch noch komplett geschliffen, was die Burschen in der Nachbargemeinde für die Feuerwehr übernommen haben. Die bedankt sich „für die saubere Arbeit“ und freut sich jetzt auf die verbleibenden Tage des Maibaumstüberls mit täglichem Betrieb sowie den Veranstaltungen „Feierwehr goes Mallorca“ (28. April, 20 Uhr), Hüttengaudi mit Gams N’ Roses (29. April, 20 Uhr) und einem Weißwurstfrühschoppen (30. April, 10 Uhr). Aufgestellt wird der Baum dann am 1. Mai in der Ortsmitte.