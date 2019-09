Linie 469: Preisendorf wird künftig nur noch auf jeder zweiten Fahrt angefahren

Die MVV-Regionalbuslinie 469 wird künftig Preisendorf-Ort nur mehr auf jeder zweiten Fahrt anfahren. Der Halt sei ohnehin nicht stark frequentiert. So ließe sich Fahrzeit einsparen.

Forstern - Laut Bürgermeister Georg Els (AWG) wird ÖPNV in der Regel nicht so ausgenutzt, wie er sollte. Viele Busse seien leer. „ÖPNV wird immer gewünscht und gefordert, doch es wird mit den Füßen abgestimmt“, meinte Els: „Wenn man so schaut, sitzt jeder allein im Auto.“

Linie 469 ist verspätungsanfällig

Die Busse der MVV-Regionalbuslinie 469 fahren bislang über die Haltestelle Preisendorf. Laut dem Busunternehmen ist diese Linie verspätungsanfällig. „Um die Fahrzeit zu verkürzen und dennoch nur geringe Abstriche bei der Bedienqualität zu machen“, schlägt das Unternehmen vor, Preisendorf nur mehr auf jeder zweiten Fahrt anzufahren. Durch die um etwa 600 Meter geringere Strecke ließen sich je Richtung zwei Minuten einsparen. Der Halt Altmühlhausen sei rund 900 Meter entfernt, somit sei weiterhin jeder Bus fußläufig zu erreichen.

Haltestelle bei 14 Fahrten gar nicht frequentiert

Bei der Haltestelle in Preisendorf habe man bei sechs/sieben Fahrten eine mäßige Frequentierung ermittelt,14 Fahrten seien gar nicht frequentiert gewesen. „Das ist verhältnismäßig mau“, kommentierte Els und stellte die Frage, ob es Preisendorf vertrage, wenn nur noch jeder zweite Bus dort halte.

Sebastian Hohentanner (SPD/Die Grünen) warf in den Raum, ob der Fahrplan nicht flexibler gestaltet werden könne: Könne nicht ein Fahrgast, der in Preisendorf aussteigen will, das dem Busfahrer einfach sagen?

Grundsätzlich könnte der Gemeinderat damit leben, wenn auf jeder zweiten Fahrt Preisendorf als Haltestelle gestrichen wird. Es soll jedoch geprüft werden, ob nicht bedarfsorientiert Passagierwünschen entsprochen werden kann.

