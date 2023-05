35 Jahre Ubi Caritas: Charmant, peppig, schwungvoll

Von: Veronika Macht, Veronika Vogel

Feiert 35. Chorgeburtstag: Der Chor Ubi Caritas lädt mit seinem Gründer und Leiter Konrad Huber am Sonntagnachmittag, 14. Mai, zum Jubiläumskonzert in die kleine Turnhalle der Forsterner Schule ein. © barbara deller-leppert

Der Chor Ubi Caritas feiert 35-jähriges Bestehen. Unter dem Motto „Memories“ dürfen sich die Gäste auf ein Jubiläumskonzert am Muttertag freuen.

Forstern – „Memories“ – der Titel, unter dem der Chor Ubi Caritas am Sonntag, 14. Mai, zum Muttertagskonzert in die kleine Turnhalle der Schule Forstern einlädt, ist Programm. Denn der Frauenchor, der zum Singkreis Forstern gehört, feiert seinen 35. Geburtstag – und hat jede Menge Erinnerungen, also „memories“, im Gepäck.

Ubi Caritas wurde 1988 vom Musiklehrer, Chorleiter und Kulturpreisträger Konrad Huber gegründet. Mit flotten Liedern wird nun eine Zeitreise unternommen. „Hungriges Herz“, „Top Of The World“, der Queen-Klassiker „Bohemian Rhapsody“ und auch ein ABBA-Song sind im Programm. Außerdem wird mit dem rhythmisch markanten „Kayama“ von Karl Jenkins ein neues Stück zu hören sein. Zum Jubiläum gibt es außerdem einen Fan-Shop: Man kann nach dem Konzert in Erinnerung an die 35 Jahre beispielsweise T-Shirts oder bedruckte Tassen kaufen.

Begonnen hat die Erfolgsgeschichte des Chors mit einer Anfrage des inzwischen verstorbenen Pfarrers Heinrich Bujok, erzählt Huber im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Geistliche habe den damals 20-jährigen Musikstudenten gefragt, ob er nicht etwas für die Jugend der Pfarrei Hohenlinden anbieten könne. Damit war Ende der 80er Jahre der Grundstein für Ubi Caritas gelegt: „Und dann ging’s los“ – zunächst als Jugendchor. Doch weil sich die Herren der Schöpfung damals wenig interessiert am Gesang zeigten, sollte es ein reiner Frauenchor bleiben, mit Chorleiter Huber als Hahn im Korb.

Es begann mit Auftritten bei Gottesdiensten, Taufen und Hochzeiten. Eines der ersten Konzerte hat Anfang der 1990er Jahre mit Gospels in der Preisendorfer Kirche stattgefunden. Viele Konzerte folgten, unter anderem im Wendlandhaus in Hohenlinden. Ende der 90er Jahre wurde mit der Aufführung von Carl Orffs „Carmina Burana“ ein großes Chorprojekt verwirklicht.

Zu den Höhepunkten in der Ubi-Caritas-Geschichte zählt auch die Teilnahme am Freilichtspiel „Knechte der Schlacht“ anlässlich des 200. Jahrestags der Schlacht von Hohenlinden mit rund 15 000 Zuschauern im Sommer 2000. Die musikalische Gestaltung des Stücks war Huber übertragen worden.

Es gab viele denkwürdige Erlebnisse und immer wieder heitere, beschwingte und lockere Konzerte – inzwischen oft in der kleinen Turnhalle von Forstern, in der auch geprobt wird. Das Repertoire umfasst sowohl weltliches als auch geistliches Liedgut, Popsongs, Spirituals und Werke im klassischen Bereich.

„Wir sind auch viel eingeladen worden zu singen. Es haben sich immer wieder Kontakte aufgetan“, erzählt der Chorleiter. Nach Madrid, New York, Polen und Kenia führten die Gesangs- und Konzertreisen. In einem afrikanischen Dorf habe die ganze Bevölkerung in verschiedenen Gruppierungen und in traditionellen Gewändern für den Chor aus dem Erdinger Land getanzt. Das sei schon sehr beeindruckend gewesen. „Musik verbindet auf der ganzen Welt“, sagt Huber. Vor Corona ging’s noch nach Mallorca, und die nächste Reise ist auch nicht mehr fern: An Pfingsten erkundet Ubi Caritas vier Tage lang singend Barcelona.

Drei Frauen der ersten Stunde sind noch immer dabei: Alexandra Maisch und ihre Zwillingsschwester Michaela Sievers haben als 14-Jährige begonnen, im Chor Ubi Caritas zu singen, und lassen dort bis heute ihre schönen Stimmen erklingen, ebenso wie Maria Huber. Rund 35 Sängerinnen aus Forstern und den umliegenden Gemeinden gehören dem Chor heute an.

„Ganz viele kommen über Auftritte zu uns und auch aus dem Schülerbereich“, berichtet Huber. Charmant, peppig und schwungvoll – das ist das Markenzeichen von Ubi Caritas. „Das Besondere ist der homogene Klangkörper“, sagt der Chorleiter.

Der Name Ubi Caritas geht übrigens auf die Liturgie des Gründonnerstags zurück: Der Text mit dem Anfang „Ubi caritas et amor, Deus ibi est“ (Deutsch: „Wo Güte ist und Liebe, da wohnt Gott“) wurde im Mittelalter während der Fußwaschung gesungen.

Das Jubiläumskonzert „Memories – eine Reise durch 35 Jahre Ubi Caritas“ findet am Sonntag, 14. Mai, um 16 Uhr (Einlass: 15.30 Uhr) in der kleinen Turnhalle der Schule Forstern statt. Begleitet wird der Chor von Tilda Bányász-Németh am Keyboard, Rosie Hemingway am Klavier und Konrad Huber an der Gitarre. Der Eintritt ist frei, über eine Spende für die Chorarbeit freut sich der Verein.