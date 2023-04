CSU Forstern: Noch eine Amtszeit, dann ist Schluss

Ortsvorsitzender Klinger kündigt Rückzug an

Von Veronika Macht schließen

Forsterns CSU-Vorsitzender Sebastian Klinger kündigt für die nächsten Neuwahlen seinen Rückzug an. Damit beginnt die Suche nach einem Nachfolger.

Forstern – Seit 20 Jahren steht Sebastian Klinger dem CSU-Ortsverband Forstern vor. Nach seiner Wiederwahl am Dienstagabend beim Hirschbachwirt kündigte der 65-Jährige an, dass es seine letzte Amtszeit als Vorsitzender wird. Dabei blickte er mit durchaus selbstkritischen Worten zurück.

„Ich werde bei den nächsten Neuwahlen nicht mehr kandidieren. Wir müssen uns da was einfallen lassen, wer mein Nachfolger wird“, sagte Klinger, der seit 2003 Vorsitzender ist. „Ich habe mich immer bemüht, dass ich den Ortsverband auf den richtigen Weg bringe. Das ist mir zum Teil gelungen, zum Teil nicht“, gestand er. Wahlergebnisse etwa seien manchmal nicht so gewesen, „dass ich sage, ich schreie hurra. Wir haben viel Energie und Arbeit reingesteckt, aber manches war dann doch enttäuschend.“

Man sollte es rechtzeitig bekannt geben, „wenn sich was verändern soll“, befand Klinger und kam dabei auf Wartenbergs Bürgermeister Christian Pröbst zu sprechen, der kürzlich in der Versammlung seines Ortsverbands die Personalstruktur an der Spitze des CSU-Kreisverbands kritisiert hatte (wir berichteten). „Dass er unseren Landrat und Kreisvorsitzenden angeht und das Amt in Zweifel zieht, das finde ich nicht so toll. Das macht ein CSU-Mitglied nicht. Das ist nicht schöne gewesen“, so Klinger.

Für den Forsterner Ortsverband sei man derzeit daran, junge Mitglieder zu bekommen. Das sei auch mit Blick auf die Kommunalwahl 2026 wichtig: „Wir brauchen Kandidaten, die wählbar sind. Ich will den Ortsverband so hinterlassen, dass die Menschen passen, dass es richtig weitergeht.“

Dazu setzt man auch weiter auf die Zusammenarbeit mit der CSU Buch/Pastetten. Die nächste gemeinsame Veranstaltung ist am Montag, 24. April, um 19.30 Uhr beim Hirschbachwirt ein Infoabend rund ums Thema Erbrecht. Zur Erbschaftssteuer sagte Klinger: „Unser Bundestag hat das falsch entschieden. Ich finde es sehr schade, dass man Steuern zahlen muss, wenn man was geschenkt kriegt. So ein Haus wurde im Familienbereich erarbeitet, und das sollte man auch übergeben können.“

Im Herbst will man wieder den Volksfestbus organisieren und im Laufe des Jahres ein Windrad in der Holledau besichtigen. Zudem soll die Öffentlichkeitsarbeit intensiviert werden, „da hatten wir ein Defizit in den letzten Jahren“. Neben Social Media will man weiter auf den Schaukasten in der Ortsmitte setzen, der jedoch einen neuen Standort brauche.

Die Aktivitäten im vorigen Jahr waren schnell zusammengefasst: Christbaumsammeln, Herbstfestbus und Steckerlfischgrillen an Karfreitag. Letzteres mache viel Arbeit, man verkaufe inzwischen weit mehr als 300 Fische. Deshalb wurde auch ein zweiter Grill gekauft, um der Nachfrage gerecht zu werden, die man auch für diesen Karfreitag erwartet.

Derartige Investitionen sind laut Kassier Norbert Ludwig aber gar kein Problem. Der Ortsverband steht mit einem Plus von 16 200 Euro in der Kasse finanziell gut da, wobei das Steckerlfischgrillen das Gros der Einnahmen ausmacht: „Von dem leben wir eigentlich“, so Ludwig.

Er wurde bei den Neuwahlen von den 17 anwesenden der gut 40 Mitglieder ebenso wiedergewählt wie fast der komplette restliche Vorstand. Änderungen gab es nur bei der Reihenfolge der Stellvertreter, bei den Beisitzern und den Kassenprüfern.