Verserl auf Bestellung

Von: Gerda Gebel

Verserl auf Wunsch für diverse Anlässe formuliert der Dichter Christian Jeblick auch gerne in seinem Garten in Forstern. © Peter Gebel

Ein witziges Gedicht zum runden Geburtstag oder eine persönliche Hommage in Reimform zur Goldenen Hochzeit: Darüber freut sich der darin Beschriebene oft mehr als über ein teures Geschenk.

Forstern – Doch häufig fehlt die nötige Inspiration, und die passenden Worte wollen einfach nicht fließen. Hilfe kann da von Christian Jeblick kommen: Der Forsterner bietet seine maßgeschneiderten Verserl auf Bestellung an.

Übung im Reimen hat der 50-jährige Programmierer, der aus Ingolstadt stammt, seit seiner Jugend. „Ich habe schon in der Schulzeit damit begonnen, meine Gedanken in Reimform festzuhalten.“ Im Laufe der Jahre lief es immer besser mit der Dichtung, und schon bald entstanden für den Familien- und Freundeskreis die verschiedensten Verserl, meist in bayerischer Mundart verfasst.

Auch die Kollegen bei der Rentenversicherung in Neuperlach, wo Jeblick seit 1993 tätig ist, kamen in den Genuss seiner Dichtkunst. Für eine Weihnachtsfeier formulierte der IT-Fachmann ein bayerisches Gedicht, in dem die Namen aller 20 bis 30 Kollegen in die Handlung integriert wurden. „Das war eine Herausforderung für den Dichter und auch die Zuhörer, die die einzelnen Namen ja raushören sollen“, gibt der Verserl-Mann zu. Vorgetragen wurde das erste Gedicht in der Form noch von einem Kollegen, doch ließ nach Meinung des Dichters die Betonung zu wünschen übrig, sodass er den Vortrag im nächsten Jahr selbst übernahm. Inzwischen ist diese Art der Namensgedichte seine Spezialität, für die er auch Verse von Loriot oder Theodor Storm nach Bedarf umbaut.

Die Resonanz im Bekanntenkreis war der Auslöser für Jeblick, mit seiner Homepage www.verserl.de ein kleines Gewerbe anzumelden und Gedichte auf Bestellung anzubieten. Die Nachfrage lief gut an, meist für Gedichte in Mundart, doch Jeblick versichert: „Auch Hochdeutsch ist kein Problem.“ Im Angebot hat der Wortjongleur die verschiedensten Reimarten, doch das ist den meisten Kunden egal, Hauptsache es klingt gut. Wichtig für ein gutes Gedicht sind die Infos, die der Kunde vorab liefert. Wo ist der Empfänger des Gedichts geboren und aufgewachsen, was waren besondere Stationen in seinem Leben, große Reisen, Heirat, Kinder, Hobby, Haustier und manches mehr. „Diese Informationen zu der Person lösen etwas in mir aus, und mit der Inspiration komme ich in den Fluss“, erzählt der Auftragsdichter.

Abgerechnet wird nach Zeilen ab 49 Cent. Der Zeitaufwand ist für den Dichter zweitrangig, denn „ich muss an dem Ergebnis Spaß haben und damit zufrieden sein“. Standardgedichte, die rund zwei Seiten mit mehreren Strophen umfassen, kommen meist auf unter 25 Euro. „Ich werde also nicht reich beim Dichten, es ist einfach mein Hobby“, sagt Jeblick.

Weniger lustig findet er es allerdings, wenn sich Leute ungefragt an den Beispielgedichten auf seiner Homepage bedienen und diese veröffentlichen, ohne den Urheber zu nennen. Er bekommt aber auch offizielle Anfragen von Gemeinden, Hotels oder Vereinen, die seine Gedichte abdrucken möchten – die Genehmigung mit Namensnennung wird gern erteilt.

Doch Jeblick reimt nicht nur für andere, auch für sich selbst verfasst er laufend Verserl, die in zwei Bänden erschienen sind.

Spaß macht ihm seit 18 Jahren zudem das Theaterspielen in der Bayerischen Volksbühne der VHS OLM Aschheim, für die er heuer sogar ein Theaterstück verfasst hat. Als er durch krankheitsbedingten Ausfall kurzfristig die Leitung der Gruppe übernehmen musste, stand auf die Schnelle kein passendes Stück zur Verfügung. „Da habe ich aus verschiedenen Sketchen früherer Starkbierfeste einen Dreiakter zusammengebastelt mit dem passenden Titel ,Déjà vu – ois scho moi g’seng‘“, berichtet der Autor. Die Resonanz der Zuschauer bei den elf Aufführungen sei sehr gut und es für Jeblick eine ganz besondere Erfahrung gewesen, Drehbuch, Regie und Darsteller in einer Person zu übernehmen – „weitere Stücke sind nicht ausgeschlossen“.

Die Begeisterung für Sprache und Wortspiele teilt Jeblick mit seiner Gattin Kirstin, mit der er seit 15 Jahren verheiratet ist. Kennengelernt hatten sie sich in der Arbeit, seitdem wird auch Kirstin an Weihnachten, zum Valentinstag oder im Adventskalender mit Gedichten beschenkt. Den Heiratsantrag verpackte der Bräutigam übrigens in ein selbst gebasteltes Kreuzworträtsel in Herzform. „Der Lösungssatz war dann der Heiratsantrag.“ Auch für die eigene Hochzeitsfeier kreierte er ein Gedicht, in dem die Namen aller Gäste versteckt wurden.

Eine Heimat haben die beiden in ihrem kleinen Haus in Forstern gefunden. „Schon bei der ersten Übernachtung auf der Luftmatratze im Schlafzimmer des Rohbaus haben wir uns hier heimisch gefühlt“, erinnert sich das Ehepaar. Es teilt die Leidenschaft für das Wörter-Suchspiel „Scrabble“ in allen Variationen, dazu spielt Kirstin in Sketchen mit und liest seine Bücher Korrektur.

Doch nicht nur seine Gattin hat der Wortkünstler mit seinen Gedichten errungen, auch für seine eigene Entwicklung habe ihm die Dichtung viel gebracht: „Ich war früher sehr schüchtern, bin aber über die Jahre selbstbewusster geworden und genieße mittlerweile jeden Auftritt auf der Bühne.“

Infos zu Gedichten gibt es unter www.verserl.de