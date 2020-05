Desinfektor im Interview: „FFP2-Masken besser im Rettungsdienst als in der Kirche“

Seit Ostern streamt der Pfarrverband Tading Gottesdienste ins Internet. Auch wenn nur die Mitwirkenden vor Ort sind, gelten strenge Hygieneregeln. Die überwacht Desinfektor Stefan Miklos.

Tading – Hauptberuflich ist Stefan Miklos selbstständiger Coach, Wirtschaftsmediator und Trainer. Ehrenamtlich engagiert er sich bei der DLRG Erding und im Rettungsdienst – und seit Ostern auch im Pfarrverband Maria Tading. Der 45-jährige Hohenlindener hat nämlich vor rund 25 Jahren eine Zusatzausbildung zum staatlich geprüften Desinfektor absolviert. Dieses Wissen setzt er jetzt bei den Gottesdiensten ein, die Pfarrer Christoph Stürzer gemeinsam mit der Jugendkirche Forstern seit Ostern live ins Netz streamt.

Herr Miklos, was sind Ihre Aufgaben als Desinfektor?

Die primäre Aufgabe ist es, die Hygiene im Rettungsdienst zu überwachen, Hygienepläne zu schreiben, die passenden Desinfektionsmittel herauszusuchen – sprich zu gewährleisten, dass alles sauber ist im Rettungsdienst.

Jetzt sind Sie auch in der Tadinger Kirche im Einsatz. Wie kam es dazu?

Ich kenne Pfarrer Stürzer schon sehr lange, und irgendwann hat er mir erzählt, dass er jemanden sucht, der die Hygiene bei den Gottesdiensten beobachtet. Da habe ich mich ehrenamtlich angeboten und übernehme sozusagen die Hygieneüberwachung im Gottesdienstbetrieb.

Wie sieht diese Arbeit aus?

Ich bin bei jedem Gottesdienst dabei. Ganz am Anfang habe ich den Mitwirkenden erklärt, wie man sich richtig die Hände wäscht und desinfiziert. Das weiß man als Ottonormalverbraucher ja eigentlich nicht. Außerdem ging es darum, die Sicherheitsabstände zu wahren und zu erklären, wie man einen Mund-Nasen-Schutz richtig auf- und wieder absetzt. Inzwischen sind wir ein eingespieltes Team. Wir machen das seit Palmsonntag, da weiß jeder, was er zu tun und zu lassen hat. Ich bin nur noch das Kontrollorgan, das auf der Empore sitzt und bei Änderung von Anforderungen beratend zur Seite steht.

+ Stefan Miklos ist staatlich geprüfter Desinfektor. © Privat

Im Pfarrverband hat man sich entschieden, vorerst auf öffentliche Gottesdienste zu verzichten. Warum?

Als diese Erlaubnis von Erzdiözese und Staatsregierung kam, habe ich zusammen mit Pfarrer Stürzer ein Sicherheitskonzept zur Risikobewertung erstellt beziehungsweise erweitert. Was können wir machen, was nicht? Es ist schön, wenn die Kirchen geöffnet werden, aber unter welchem Gefährdungspotenzial? Kann man es verantworten, dass ein chronisch kranker Lungenpatient, der die Messe besuchen will, wirklich in die Kirche reingeht? Nach vielen Stunden Planung und Diskussion in unterschiedlichen Gremien hat sich ergeben, dass das alles ein immenser Aufwand wäre und wir die Sicherheit vor einer möglichen Ansteckung nicht hundertprozentig gewährleisten könnten. Man bräuchte Desinfektionsspender für die Besucher, diese müssten eigene Masken mitbringen und tragen. Die Sicherheitsabstände, zwei Meter zu jeder Person, müssten eingehalten werden. Für den Brandschutz dürfte man die Türen nicht abschließen, aber andererseits müssten alle Ausgänge geschlossen bleiben bis auf einen, um den Zustrom zu steuern. Dafür bräuchte man wiederum mehrere Ordner, die sich zusätzlich einer möglichen Ansteckung aussetzen. Sie und auch der Pfarrer bräuchten FFP2-Masken und Schutzbrillen. Aber die sind im Rettungsdienst besser aufgehoben als in der Kirche. Man müsste mit Platzkarten und Namenslisten arbeiten – heikel in Sachen Datenschutz. Und jede Kontaktfläche müsste vor und nach der Messe desinfiziert werden.

BeimFloriani-Amt am Sonntag, 10. Mai, wird nicht nur das eingespielte Team dabei sein.

Das stimmt, dieser Gottesdienst ist noch mal eine andere Herausforderung. Zum ersten Mal sind externe Leute dabei. Also haben wir das alles vorab noch einmal ganz genau ausgemessen und beplant. Alleine für die Planung der Laufwege haben wir in dieser Woche gut zwei Stunden gebraucht. Am Samstag findet noch ein Probelauf statt, ob wirklich alles passt. Für jeden Fahnenträger wurde ein eigener Stellplatz am Boden markiert. Jeder einzelne externe Mitwirkende wird an diesem Tag individuell eingewiesen, wo er wann und wie sich aufzuhalten hat. Ein enormer logistischer Aufwand.

Das Gespräch führte Vroni Macht.