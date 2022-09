Die Forsterner Tanzgeister

Von: Markus Ostermaier

Teilen

Eine erfolgreiche Premiere feierte das von Vroni Lang (hinten, l.) und Bettina Preuß (r.) gestaltete Tanztheater im Forsterner Ferienprogramm. © MOT

Eine Verbindung von Theaterspiel und Tanz gab es beim Forsterner Ferienprogramm zu erleben. An zwei Vormittagen durften acht Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen, um das Tanztheater „Die Tanzgeister“ mit Leben zu füllen. Das Ergebnis des Workshops bekamen danach die begeisterten Familien der Teilnehmer zu sehen.

Forstern – Das Tanztheater war eine Premiere. Initiiert wurde es von Vroni Lang, Tanz-Übungsleiterin beim FC Forstern, und deren dortiger Vorgängerin Bettina Preuß. Die Rahmenhandlung der Geschichte hatte sich Lang selbst überlegt, aber nicht die Details. „Es gibt kein Drehbuch und keinen Text zum Ablesen, sondern die Kinder sollen selbst improvisieren.“ Die Teilnehmer durften am ersten Tag nicht nur die Rollen selbst wählen, sondern auch ihre Kostüme und Tänze selbst gestalten.

In „Die Tanzgeister“ dreht sich um die Tanzgruppe einer Schule, der vier Kinder gerne angehören würden, sich aber als zu unelegant oder zu tollpatschig einschätzen. Unterstützung erhalten sie dann von vier begabten Tanzgeistern, die die Schwächen der anderen ausgleichen. Somit gelingt doch noch die Aufnahme in die begehrte Gruppe. Die Lehre hinter der Geschichte: „Wer Mut hat, kann alles schaffen. Man muss sich nur trauen“, so Lang.

Aufregung und gleichzeitig große Vorfreude waren den Acht- bis Elfjährigen deutlich anzusehen, als sie die Ergebnisse ihres Workshops dem ersten externen Besucher – dem Zeitungsreporter – präsentieren durften. Alle strahlten über das ganze Gesicht, hüpften und tanzten fröhlich durch die Turnhalle. Zwei Mädchen zeigten beispielsweise ihr Talent im Umgang mit langen Tanzbändern. Die zwei einzigen männlichen Teilnehmer packten zur Musik von Taio Cruz ihre coolen Hip-Hop-Gesten aus. In einer gemeinsamen, von Lang entworfenen Abschluss-Choreographie tanzten noch einmal alle zum Song „Fame“.

Dass in der Generalprobe bei einem Mädchen noch nicht alles klappte, fiel in der Zuschauerreihe gar nicht auf, was auch die Trainerin wertschätzend anmerkte. „Du hast einfach so getan, als wäre nichts, und hast einfach gelacht. Ihr macht das alle so toll“, lobte Lang. Auch ihre Kollegin Preuß merkte an, wie viel Kreativität, Ausdauer und Fleiß die Kinder bewiesen hätten. Als Anerkennung erhielten alle am Ende Urkunden sowie nach der Aufführung viel begeisterten Applaus von den Familien. Sogar Rosen wurden auf die Tanzfläche geworfen. Lang: „Wir sind sehr stolz auf die Kids.“