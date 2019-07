Und plötzlich ist man 30 Jahre älter

Der Seniorenbeirat demonstrierte beim Dorffest der Feuerwehr Forstern mit einem Alterssimulationsanzug, mit was für Problemen man im Alter zu kämpfen hat.

Forstern – „Kaum noch etwas zu sehen, ist das größte Problem“, sagt Erich Siegert. Der 67-jährige ist normalerweise körperlich fit. Beim Dorffest der Feuerwehr Forstern alterte er plötzlich um 30 Jahre. Und auf einmal kamen Probleme, die vorher nur andere hatten. Möglich machte den Zeitensprung ein Alterssimulationsanzug der Regierung von Oberbayern. Den hatte der Seniorenbeirat Forstern mitgebracht, um zu demonstrieren, wie sich alte Menschen nach dem Nachlassen der Sinne und körperlicher Kraft fühlen und mit welch großen Schwierigkeiten sie den Alltag meistern müssen.

Bleierne Gewichte an den Gelenken, Handschuhe, eine dunkle Brille mit verschiedenen Mustern im Blickfeld und Kopfhörer lassen vermuten, wie man sich in drei Jahrzehnten fühlen könnte. Siegert bewegt sich mühsam zu einem Wäscheständer. Er soll Kleidung mit Klammern feststecken. Das bereitet ihm sichtbar Mühe – die bleischweren Beine, die mangelnde Sehkraft und die Handschuhe lassen ihn nur langsame, teils unkoordinierte Bewegungen ausführen.

Auch bei den nächsten Aufgaben muss sich Siegert deutlich konzentrieren, um seine eingeschränkten körperlichen Fähigkeiten trotzdem so gut es geht nutzen zu können. Ein kleines Geschenk mit einer Schleife zuzubinden, kann zu genau so einem großen Problem werden wie das Ausfüllen eines Lottoscheins.

Rudi Püchner vom Seniorenbeirat nennt die Zahlen, die Siegert ankreuzen soll. Dieser hilft sich schnell mit einem Trick: Er zählt die Kästchen und Reihen bis zur nächsten Zahl – richtig erkennen kann er sie nicht. „Wer so schlecht sieht, ist schon ein armer Teufel“, sagt der Senior.

Auch Forsterns Bürgermeister Georg Els, der gemeinsam mit Ehefrau Maria zum Fest kam, stellte sich der Herausforderung. Er soll unter anderem aus einem Häufchen Münzen einen bestimmten Geldbetrag zusammenstellen. Besondere Schwierigkeit: Es sind Schweizer Franken, wo bei jedem Geldstück erst mühsam abgelesen werden muss, welchen Wert es hat. Der Ortschef gibt sich Mühe, dennoch scherzt jemand von den Umstehenden: „Die Schlange an der Kasse hinter Ihnen würde jetzt immer länger.“

Was lustig gemeint war, kennt jeder, nur an Verständnis mangelt es meist. Für den 61-jährigen Els „sollte das Experiment mit dem Anzug jeder mal machen, um die Brisanz zu erkennen und sich in alte Menschen besser hineinversetzen können“.

Das andere besondere Lebensalter – die Kinder – hatte die Feuerwehr Forstern im Mittelpunkt ihrer Aktivitäten. Es gab eine Foto-Session, Hüpfburgen und Geschicklichkeitsspiele, aber auch Vorführungen, die sich speziell an die Kleinen richteten. Dafür hatte die Wehr einen kleinen Löschangriff aufgebaut – einen Stubenbrand inklusive verschlossener Wohnungstür. Vizekommandant Matthias Belmer erklärte jeden Schritt genau, den die Atemschutzträger ab der Alarmierung in Sekundenschnelle tun müssten, welche Schutzkleidung sie anlegten und welche Ausrüstung sie dabei hätten.

„Es sieht gefährlich aus, wenn die Feuerwehrleute in voller Montur, Atemschutz und vielleicht noch einer Axt zum Türöffnen in der Hand gerannt kommen. Da drunter stecken aber ganz normale Männer, die selbst meist auch Kinder haben und Euch nur helfen wollen“, erklärte Belmer. Danach wurde gezeigt, wie das Feuer in der Wohnung bekämpft wird, sodass möglich wenig weiterer Schaden entsteht.