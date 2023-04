Tadings Bogenschützen werden komplett digital

Von: Henry Dinger

Teilen

Den symbolischen Scheck überreichte Josef Obermeier von der VR-Bank Erding (2. v. l.) an den 2. Vorsitzenden des Fördervereins und Bogenreferenten der Schützengesellschaft, Christian Werner (3. v. l.). Mit im Bild sind Fördervereinsschriftführer Florian Gaigl (l.) und Kassier Martin Loidl. © Henry Dinger

Edelweiß Tading ist der erste Verein in Deutschland, der seine Bogenabteilung zu 100 Prozent digitalisiert hat. Möglich macht‘s eine Crowdfunding-Aktion, die weit mehr gebracht hat als angepeilt.

Tading – 4500 Euro für eine digitale Schusserfassung der Bogenabteilung hatte sich der Förderverein der Schützengesellschaft Edelweiß Tading gewünscht. Gut 12 000 Euro standen schließlich auf dem großen Scheck, den Sabine Knust und Josef Obermeier von der VR-Bank Erding an die Vereinsvorsitzenden überreicht haben.

Das Geld kam von insgesamt 56 Unterstützern, die sich über die Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ der VR-Bank beteiligt hatten. An Spenden kamen so zwischen Dezember und März insgesamt 10 328 Euro zusammen, die um gut 2000 Euro als 20-prozentiges Co-Funding von der VR-Bank aufgestockt wurden.

Christian Werner, 2. Vorsitzender des Fördervereins, Bogenreferent und Projektleiter, ist sehr zufrieden: „Wir sind alle glücklich, dass wir solch einen großen Betrag erreicht haben.“

Vorsitzender Franz Xaver Jahrstorfer dankt „allen aktiven Mithelfern, die dieses Crowdfunding zum Erfolg geführt haben“, und besonders „allen Förderern, die mit ihren Geldspenden den Bogensport und die Jugendarbeit des Vereins unterstützen“. Das zeige auch, dass der Schützensport in der Bevölkerung eine wichtige Stellung einnehme.

Von den ursprünglich anvisierten 4500 Euro werden nun die Kameras für die Schusserfassung angeschafft. Die Spendensumme reicht zusätzlich auch für Equipment wie Rechner und Monitore, die für die Auswertung gebraucht werden. Werner berichtete stolz, dass der Tadinger Verein damit der erste in Deutschland sei, der seine Bogenabteilung zu 100 Prozent digitalisiert habe. Vom übrigen Geld wird die Umkleide hergerichtet, hier fehlen zum Beispiel Abtrennungen für Mädchen und Buben.

Bei der VR-Bank Erding sieht man die hohe Summe ebenfalls als Erfolg. Die Bank stellt die Crowdfunding-Plattform gemeinnützigen Vereinen und Institutionen seit 2016 kostenfrei zur Verfügung. Wie Projektbetreuerin Knust erklärte, wurden seither bei 27 Projekten mehr als 321 500 Euro an Unterstützung gesammelt. „Für all diese Projekte konnten wir mehr als 50 000 Euro an Co-Funding an die Institutionen übergeben“, so Knust. Und die nächsten Projekte stehen schon in den Startlöchern.