Edelweiß Tading hat die digitale Zukunft im Visier

Von: Henry Dinger

Teilen

Die Bogen-Abteilung von Edelweiß Tading legt großen Wert auf den Nachwuchs. Um die Treffer in den Gemeinschaftsraum übertragen und besser auswerten zu können, sollen die vier Scheiben digitalisiert werden. © Förderverein Edelweiß Tading

Um für die Zukunft gewappnet zu sein, möchte der Förderverein Edelweiß Tading die Bogenscheiben digitalisieren. Helfen soll dabei die Crowdfunding-Aktion „Viele schaffen mehr“ der VR-Bank Erding.

Tading – Bei den Bogenschützen der Schützengesellschaft Edelweiß Tading spielt der Nachwuchs eine große Rolle. Immerhin 27 der 42 Bogenschützen sind unter 18 Jahre alt, erklärt Abteilungsleiter Christian Werner. Einmal pro Woche trainiert der Nachwuchs in der Schützenhalle. Dabei werden die Treffer manuell erfasst und ins Schießbuch eingetragen. Doch das kostet Zeit.

„Man kann sich vielleicht vorstellen, dass es für die Kinder und Jugendlichen interessanter ist Bogen zu schießen, als mit einem Klemmbord alles mitzuschreiben und auszuwerten“, beschreibt Werner. Deswegen will der Förderverein die vier Scheiben in der Bogenhalle so aufrüsten, dass die Treffer digital erfasst und gespeichert werden.

Das bringt jede Menge Vorteile. Nicht nur, dass sich die Ergebnisse dann auch wie bei den anderen Disziplinen im Verein live in den Gemeinschaftsraum übertragen lassen. Die Ergebnisse können auch viel besser ausgewertet und analysiert werden. Und die Nachwuchsschützen können Eltern oder Freunden gleich am Handy oder Tablet zeigen, wie gut sie schon schießen können.

Wichtig ist dem Verein aber vor allem, dass die jungen Sportler ihre Aufmerksamkeit voll und ganz auf das Training fixieren können, denn Konzentration sei das A und O bei dieser Sportart: „Beim Bogenschießen müssen Kinder lernen, geduldig zu sein und konzentriert auf den richtigen Moment zu warten, um den Pfeil zu lösen“, erklärt der Anleiter. Zu üben, wie sie die Aufmerksamkeitsspanne halten und steigern können, helfe auch beim Lernen in der Schule.

Die vier Scheiben sollen digitalisiert werden. © Förderverein Edelweiß Tading

Die digitale Schusserfassung kostet etwa 4500 Euro. Um diesen Betrag über Spenden abdecken zu können, bekommen die Tadinger Unterstützung von der VR-Bank Erding. Die stellt nicht nur über die Webseite „Viele schaffen mehr“ eine Plattform fürs Spendensammeln zur Verfügung, sondern packt noch 20 Prozent der Spendensumme als Co-Funding obendrauf. Noch bis zum 12. März läuft die Aktion, fast 40 Unterstützer haben sich schon gefunden.

Als Dankeschön für die Spender hat sich der Förderverein einige Zuckerl ausgedacht. Für 20 Euro etwa gibt’s ein Haferl Kaffee bei der Standeinweihung, 200 Euro werden mit einem Essen und einem Getränk an Mariä Himmelfahrt am 15. August im Schützenbiergarten belohnt, und bei 500 Euro lockt die doppelte Menge.

Jeder Cent, der über die anvisierte Spendensumme hinausgeht, kommt ebenfalls den jungen Schützen zugute. „Da werden wir Möbel für die neue Garderobe im Vereinsheim anschaffen“, erklärt Werner. Hier fehlt nämlich noch ein Sichtschutz, hinter dem sich die Kinder und Jugendlichen umziehen können.

Infos zur Aktion

Wer die Aktion unterstützen möchte, überweise seine Spende fünf Tage vor Aktionsende. Infos: www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/digitale-schusserfassung-bogen