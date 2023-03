Edelweiß-Schützenmeister tritt letzte Amtszeit an: „Die Ära Egon Regauer geht zu Ende“

Der Edelweiß-Vorstand (v. l.): Quirin Haider (Jugendleiter), Vincent Jahrstorfer (2. Jugendleiter), Klaus Waldherr (Gauschützenmeister), Adrian Corallo (Fahnenträger), Thomas Effenberger (Schriftführer), Jörg Wagner (2. Kassier), Josef Stanner (1. Kassier), Christopher Gfüllner (1. Sportleiter), Georg Regauer (2. Sportleiter, 3. Schützenmeister), Egon Regauer (Schützenmeister), Kai Berger (3. Jugendleiter) und Martin Huber (2. Schützenmeister) sowie Bürgermeister Rainer Streu. © Alexander Lotz

Der Schützenmeister von Edelweiß Tading läutet seine letzte Amtszeit ein.

Tading – „Euer Schützenverein ist einmalig im Gau Erding.“ Mit diesen Worten honorierte Gauschützenmeister Klaus Waldherr die Leistungen der Edelweiß-Schützen Tading. Ein Hauptgrund dafür sei Schützenmeister Egon Regauer, der seit 1995 die Geschicke des Vereins leitet. In der Jahreshauptversammlung stärkten die Mitglieder ihm für die kommenden drei Jahre den Rücken. Es wird seine letzte Amtsperiode, wie Regauer ankündigte. Unterstützt wird er von Martin Huber als 2. Schützenmeister und Georg Regauer, der Franz Pronold als 3. Schützenmeister beerbt.

Egon Regauer erinnerte an zahlreiche Ereignisse der vergangenen drei Jahre: die Bewirtung der Gäste der Fronleichnamsprozession, das Oktoberfestschießen, die Ausrichtung des „Frauadogs“ und als Highlight das oberbayerische Böllerschützentreffen mit knapp 1000 Teilnehmern. Bollerschützenreferent Martin Huber sprach von seinem großen Traum, auch einmal das bayerische Treffen zu organisieren. Da ein Großteil der Schützen im Rentenalter sei, appellierte er an die Jugend, sich zu engagieren. Man müsse dafür nur 21 Jahre alt sein und einen Führerschein besitzen.

Die 1. Luftgewehrmannschaft um Mannschaftsführer Christopher Gfüllner befindet sich in der Bezirksliga aktuell auf dem 5. Platz – es droht der Abstieg. Das liege unter anderem daran, dass etliche Leistungsträger das Team aus privaten oder beruflichen Gründen verlassen hätten. „Gerade sieht es nicht so rosig aus, aber nächstes Jahr greifen wir wieder an“, meinte Gfüllner.

Sportlicher Leiter Georg Regauer berichtete von den Schießleistungen der 1. Luftpistolenmannschaft, die in der Saison 2021/22 noch den Aufstieg aus der Bayernliga in die 2. Bundesliga knapp verpasst hat. Heuer befinde man sich auf dem 3. Platz und könnte eventuell noch in die Relegation kommen. In der Gauliga sicherte sich Canbey Oguz mit der 2. Luftpistolenmannschaft den 4. Platz.

Hervorragende Schützen (v. l.): Nathalie Widl, Tom Ebert, Xaver Jahrstorfer, Tamara Mayer, Elisabeth Werner, Gauschützenmeister Klaus Waldherr, Serverin Gaigl, Andreas Matzinger, Theresa Neglia, Josef Stanner, Annika Wagner, Georg Regauer, Adrian Corallo, Markus Bayerl, Bürgermeister Rainer Streu und Schützenmeister Egon Regauer. © Alexander Lotz

Auch Jugendleiter Hans Stanner berichtete stolz von den sportlichen Leistungen der Jugend. Bei der Gaumeisterschaft belegten Elisabeth Werner und Maria Schweiger den 1. und 4. Platz mit dem Luftgewehr. In den Jahrgangsranglisten steht Theresa Neglia (Jahrgang 2006) auf dem 1. Platz, Maria Schweiger (2007) auf dem 3. und Elisabeth Werner (2008) auf dem 1. Platz.

Auf ein sportlich erfolgreiches Jahr blicken auch die Bogenschützen zurück. Referent Christian Werner informierte über die Ergebnisse der Gaumeisterschaft, bei der Xaver Jahrstorfer in der Klasse Schüler B den 1. Rang erzielen konnte. Bei der oberbayerischen Meisterschaft in Raubling belegte er den 5. Platz (Schüler B) und Kai Berger den 2. Platz in der Klasse Herren Blank. Qualifiziert für die bayerische Meisterschaft, konnten sie in der Klasse Schüler B den 10. und in der Klasse Herren Blank den 12. Rang erreichen.

Mit den Neuwahlen läutete der Schützenmeister seine letzte Amtsperiode als solcher ein. „Die Ära Egon Regauer geht zu Ende“, sagte er und merkte an, dass er den Platz für junge Leute mit mehr Elan freimachen wolle. Ansonsten tauschten die beiden Sportleiter Georg Regauer und Christopher Gfüllner ihre Plätze – letzterer ist nun 1. Sportleiter. Josef Stanner und Jörg Wagner bleiben Kassiere, Thomas Effenberger löst Gabi Wintermayr als Schriftführer ab.

In der Jugendversammlung waren Quirin Haider und Vincent Jahrstorfer als Nachfolger von Hans Stanner und Tom Seidl zu Jugendleitern gewählt worden. Die Schützengemeinschaft sprach den beiden nun ihr Vertrauen aus. Kai Berger wird 3. Jugendleiter. Adrian Corallo übernimmt als Fahnenträger von Frank Loidl. Neben EDV-Referent Erik Turner wurde auch Pressereferent Josef Stanner bestätigt. Petra Weizenbeck und Michael Hohenbrunner sind Kassenprüfer.

