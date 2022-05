Ehrenzeichen für 70 Jahre beim Sportschützenbund

Von: Veronika Macht

Viele Ehrungen gab es bei den Eichengrün-Schützen in Karlsdorf (v. l.): Franz-Josef Obermaier, Leonhard Krieg, Georg Grundner, Wilhelm Ertl, Hans Spötzl, Michael Mössler, Christian Krieg, Richard Ganghofer, Alexander Numberger, Helmut Maier, Angelika Huber, Rainer Streu, Markus Maurer, Otto Huber, Bernhard Obermaier, Anton Reischenbeck, Anton Huber und Willy Huber. © Vroni Macht

Eichengrün Karlsdorf zeichnet Otto Huber und etliche andere treue und engagierte Mitglieder aus.

Karlsdorf – Bei den Karlsdorfer Eichengrün-Schützen wurden zahlreiche Mitglieder geehrt. „In den vergangenen Jahren hat sich einiges angestaut“, sagte Schützenmeister Franz-Josef Obermaier. Er durfte in der Jahreshauptversammlung mit seiner Stellvertreterin Angelika Huber eine ganze Reihe an Urkunden und Ehrennadeln überreichen.

Für 70 Jahre beim Bayerischen Sportschützenbund (BSSB) bekam Otto Huber das Ehrenzeichen. 60 Jahre Mitglied ist Georg Grundner (Ehrenurkunde). Seit 50 Jahren dabei sind Leonhard Krieg, Richard Ganghofer, Lothar Haunolder und Albert Scheiel. Für 40 Jahre Treue wurden Helmut Maier, Anton Reischenbeck, Angelika Huber, Johann Weizenbeck, Johann Käsmeier und Max Faltlhauser geehrt. Und seit 25 Jahren gehören Christian Krieg, Willy Huber, Rainer Streu, Markus Maurer, Bernhard Obermaier, Michael Mössler, Alexander Numberger, Tobias Maier, Christoph Obkirchner, Markus Käsmeier und Alois Eicher dem BSSB an.

Für besondere Verdienste wurden außerdem zahlreiche Ehrenurkunden überreicht. „In Würdigung und Anerkennung der besonderen Verdienste um das Schützenwesen in Gau Erding“, so steht es auf den Urkunden, wurde Hans Spötzl, Alexander Numberger und Angelika Huber das Ehrenzeichen in Bronze des Schützengaus Erding verliehen. Spötzl ist in der Jugendarbeit engagiert und seit vielen Jahren als Jugendsportleiter tätig. Numberger engagiert sich seit Jahren als Sportleiter im Vorstand, zudem ist er im Gau Rundenwettkampfleiter der Luftpistole. Huber ist ebenfalls seit vielen Jahren in verschiedenen Funktionen im Vorstand tätig, seit 2018 als 2. Schützenmeisterin.

Wilhelm Ertl gehört seit 37 Jahren der Vereinsführung an, davon 35 Jahre als Schriftführer und seit 2018 als 2. Kassier. Während des Schützenheimbaus habe er „sämtliche Förderanträge gewissenhaft geführt, sodass die Zuschüsse zuverlässig geflossen sind“, sagte Obermaier, bevor er ihm die kleine Ehrennadel überreichte. Das Fahnenehrenzeichen in Gold bekamen Anton Reischenbeck und Anton Huber. Sie sind seit 1986 beziehungsweise 1987 in der Fahnenabordnung aktiv.

Auch Schützenmeister Obermaier durfte eine Ehrung entgegennehmen: Huber steckte ihm die kleine Ehrennadel des BSSB für sein Engagement im Vorstand an, dem er seit 1988 angehört. Seit 2018 ist er Schützenmeister, noch als 2. Schützenmeister hatte er den Schützenheimneubau geplant und sei „als Gemeinderat stets ein zuverlässiger Fürsprecher des Schützensports“. Die Sportleiter Numberger und Spötzl nutzten die Versammlung außerdem, Leistungszeichen an fleißige, aktive Schützen zu verleihen.