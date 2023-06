Parksituation beim Eicher-Gebäude in Forstern: Unterschriften und Protestschreiben

Von: Veronika Macht

Standesgemäß mit dem Eicher angereist waren einige Eicherfreunde zur Mitgliederversammlung auf dem Eicher-Hof in Wetting. © Vroni Macht

Die Eicherfreunde Forstern haben Unterschriften gegen die Pläne der Gemeinde gesammelt, was die Parkplatzsituation vor dem Museum angeht.

Forstern – Neben einem Rückblick, den Finanzen und einem Exkurs nach Indien nahm der geplante Radwegebau beim Eicher-Verwaltungsgebäude in der Mitgliederversammlung der Eicherfreunde Forstern am Samstag einen großen Teil ein. Vorsitzender Egon Eicher informierte auf dem Eicher-Hof in Wetting über die Pläne der Gemeinde und kündigte an, am Montag, 12. Juni, eine Unterschriftenliste an die Gemeinde übergeben zu wollen.

Der Rückblick des Vorsitzenden auf 2022 fiel kurz aus. Aus Sicht des Vereins am wichtigsten gewesen sei, dass das Museum erweitert wurde: Ihm wurden bisherige Geschäftsräume nach der Schließung des dortigen Tattoo-Studios zugeschlagen. Eingerichtet wurde nun eine Sonderausstellung zum Thema „Eicher in Indien“ mit Traktoren und einem Notstromaggregat mit Eicher-Motor, beides aus indischer Produktion.

Die eigentlich geplanten Vorstandswahlen wurden auf August verschoben. Laut Eicher gab es Probleme mit den Eicherfreunde-Nachrichten, in denen die aktuell rund 650 Mitglieder zur Versammlung eingeladen werden sollten: Sie erreichten sie nicht rechtzeitig. Entsprechend überschaubar war auch der Besuch der Versammlung.

Obwohl Schatzmeisterin Gabriele Eicher urlaubsbedingt verhindert war, konnte Eicher den Anwesenden die wichtigsten Zahlen präsentieren. So standen Ausgaben von 40 800 Euro – unter anderem für den Ankauf von Fanartikeln (20 000 Euro) und Miete (10 000 Euro) – Einnahmen in Höhe von 51 900 Euro gegenüber. Den größten Anteil daran machte mit 27 000 Euro wiederum der Verkauf der Fanartikel aus, wobei die DVDs – etwa über die Traktorfahrt im Himalaja oder historische Originalfilme – den Eicher-Trettraktor als lukrativste Artikel ablösten.

Die Mitgliedsbeiträge summierten sich auf 17 700 Euro. Seit mehr als 20 Jahren verlange der Verein unverändert pro Jahr 30, für Kinder zwölf Euro. „Und wir kommen damit gut zurecht“, fasste Eicher zusammen: So endete das Jahr 2022 mit einem Plus von gut 11 000 Euro.

Als „ganz gehöriges Highlight“ in diesem Jahr bezeichnete Eicher, dass das Museum vom Onlineportal familienausflug.info auf Platz 2 der besten Ausflugstipps in Bayern gewählt worden sei. „Die Rückmeldungen unserer Besucher waren offensichtlich sehr gut. Als kostenloses Museum sind wir eine Anlaufstelle für Familien“, sagte Eicher, der aufgrund dieser Bewertung mehr Gäste erwartet. Aktuell ist samstags und sonntags geöffnet. Gerne würde er auch unter der Woche aufsperren, sagte Eicher, aber es fehle an Personal. Eine Überlegung sei nun, montags bis freitags einen Mittagstisch im Café anzubieten und in dieser Zeit auch das Museum zu öffnen.

Mehr Besucher brauchten aber auch mehr Parkplätze, und diese Problematik würde jetzt ohnehin verschärft, leitete Eicher zu diesem Punkt über. Wie berichtet, reduzieren sich für den Radwegebau die Plätze vor dem Gebäude erheblich. Eicher sieht dadurch Museum, Café und letztendlich auch das Fernfahrer-Wohnheim in den oberen Stockwerken gefährdet. Wenn die Planungen wie beschlossen umgesetzt würden, „dann wird’s eng“. Er habe deshalb zuletzt im Museum und beim Eicher-Treffen in Oberneuching (wir berichteten) rund 200 Unterschriften gesammelt, die er am Montag, 12. Juni, im Rathaus abgeben werde. Auch Protestschreiben gebe es.

Eicher berichtete von seinen Versuchen, Stellplätze zu schaffen – etwa südlich angrenzend, wo er den Grund dafür auch kaufen würde. Er solle dafür doch eine Bauvoranfrage an die Gemeinde stellen, riet Altbürgermeister Georg Els, der die Versammlung besuchte, und meinte: „Es wird sich doch eine Lösung finden zu diesem Thema.“ Eicher erklärte, das könne er gern machen. Bürgermeister Rainer Streu habe ihm jedoch deutlich gemacht, dass es einen Parkplatz dort am Ortseingang nie geben werde.

Die wohl einfachste Lösung wäre es, so Els weiter, Plätze in der Ortsmitte abzulösen. Der Altbürgermeister ergänzte, dass die Gemeinde das Museum stets unterstützt habe. Die Stellplatzsituation sei „immer ein Drama“ und müsse gemeinsam gelöst werden – „aber Schuldzuweisungen und Beleidigtsein bringen nichts“.