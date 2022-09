Eicher-Lehrlinge nach 60 Jahren zurück an alter Wirkungsstätte

Von: Uta Künkler

Um einen alten Eicher stellten sich (v. l.) Manfred Trautmann, Manfred Brauer, Quirin Wegele, Uhl Steger und Günther Lex zum Erinnerungsfoto. © auf. Die fünf Männer sind vor 60 Jahren gemeinsam bei Eicher in die Lehre gegangen. Foto: Privat

Fünf ehemalige Eicher-Auszubildende sind nach Forstern zurückgekehrt und haben miteinander in Erinnerungen an die 60er Jahre und Eicher-Glanzzeiten geschwelgt.

Forstern – Im September 1962 traten fünf Lehrlinge aus Erding an, um ihre Ausbildung bei der Firma Gebrüder Eicher in Forstern zu beginnen. Die Lehrzeit betrug damals dreieinhalb Jahre. Jetzt trafen sich die fünf ehemaligen Auszubildenden, um den Beginn der Lehrzeit vor genau sechzig Jahren zu feiern.

Die fünf Männer gingen vom einstigen Bürogebäude der Firma Eicher die Straßen der Wohnsiedlung ab, die auf dem ehemaligen Werksgelände entstanden ist. In der Erinnerung tauchten die alten Werkshallen wieder auf, berichtet Manfred Trautmann, der mittlerweile in Eitting lebt: „Hier war die Dreherei, hier stand der Motorenbau, hier waren die Halle der Endmontage und unsere Lehrwerkstatt.“ Und wenn er die Augen schloss, so Trautmann, und tief einatmete, hatte er wieder den Fabrikgeruch von damals in der Nase – ein Gemisch aus Dieselöl, den Farben der Lackiererei und den Dämpfen, wenn Eisen mit dem Schneidbrenner zerschnitten wurde.

Im ehemaligen Bürogebäude mit Kantine befindet sich heute das Eicher-Museum. Auch dort schauten die ehemaligen Auszubildenden vorbei und lauschten den Erzählungen von Klaus Köhler vom Verein der Eicherfreunde Forstern, einst selbst Lehrling bei Eicher, der die Geschichte der Fabrik darlegte. Laut Trautmann weckte der Vortrag über die Glanzzeiten des Eicherwerks in den fünf Lehrlingen wieder die Erinnerung an Personen, Begebenheiten und Anekdoten rund um die Firma.

Das abschließende gemeinsame Mittagessen zog sich bis in den Nachmittag hinein. Die Biografien der fünf einstigen Lehrlinge sind unterschiedlich. Dennoch halten sie untereinander auch nach 60 Jahren noch Kontakt, so Trautmann.

