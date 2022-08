„Ein sommerliches Osterfest“

Pfarrverbandsleiter Christoph Stürzer freute sich, dass nach der Corona-Pause die Kirche in beiden Festgottesdiensten voll war. © Vroni Vogel

An Maria Himmelfahrt in Tading huldigten viele Gläubige der Gottesmutter. Nach dem Gottesdienst kam die Gemeinde zum gemeinsamen Essen zusammen.

Tading – Der „Frauadog“ in der Pfarr- und Wallfahrtskirche Maria Tading zu Ehren der Gottesmutter Maria erwies sich gestern als großer Publikumsmagnet. Bei zunächst bewölktem Himmel, der später aufriss und der Sonne Platz machte, fanden sich dort viele Gäste ein, die teils vor der Kirche dem Festgottesdienst folgten.

Die 400 fein duftenden Kräuterbuschen, die 20 fleißige Mitglieder des Frauenbundes Forstern-Tading für den festlichen Anlass gebunden hatten, waren noch vor der Vormittagsmesse vergeben. „Alle sind weg. Das war heuer so ein Aufschwung, wir hätten noch 100 mehr brauchen können“, erzählte die geistliche Beirätin des Frauenbundes, Irmgard Attensberger.

Der Spendenerlös soll heuer an die Tafel Erding gehen. Pfarrverbandsleiter Christoph Stürzer freute sich, dass nach der Corona-Pause die Kirche in beiden Festgottesdiensten am Morgen und am Vormittag voll gewesen sei und auch darüber, dass auf der Empore mit dem Kirchenchor (Leitung Regina Maier) und dem Instrumentalensemble erstmals wieder viele Mitwirkende den Festgottesdienst stimmungsvoll musikalisch begleiten konnten.

Geselliges Beisammensein nach dem Gottesdienst. © Vroni Vogel

Volltönend erklang sogar ein Tadinger Marienlied mit feierlichen Bläserklängen (Text: Ursel Steutzger/Musik: Hans Berger). „Hier in Tading spürt man die Kraft, die Du an uns verschenkst“, hieß es da. Das Loblied gipfelte in einer hoffnungsfrohen Schluss-Strophe mit Verweis auf Marias Beistand, der den Gläubigen zuteil werde: „Mutter Gottes, Dir sei gesungen ein Danklied für Dein Wirken hier. Vielen hast Du geholfen, begleite uns durch alle Tage.“

Pfarrer Stürzer dankte allen Helferinnen und Helfer, die diesen Festtag engagiert und tatkräftig begleiteten. In seiner Predigt bezeichnete der Geistliche Maria als „Zeichen der Hoffnung für uns alle“. Sie habe sich von Gottes Geist, seiner Kraft und seiner Liebe erfüllen lassen. Maria habe als „treue Magd“ voll und ganz auf Gott vertraut.

„Auch unser Leben soll von dieser Zeichenhaftigkeit durchdrungen sein.“ Durch die Gottesmutter werde für die Menschen „ein Stückchen Himmel“ erfahrbar. Mariä Himmelfahrt nannte Stürzer ein „sommerliches Osterfest“. Es verweise auf ein Leben in Fülle und die Verheißung, in Gottes Reich heimzukehren.

In den Fürbitten wurde um Gerechtigkeit und Frieden für alle Menschen gebetet und auch dafür, dass Gottes Schöpfung in ihrer Schönheit und Vielfalt nicht länger zerstört werde. Man dachte an alle Menschen, die keine Freude und kein Vertrauen mehr kennen würden und bat zudem die Geistlichkeit zu stärken, um die frohe Botschaft zu verbreiten.

Fröhliche Biergartenatmosphäre herrschte rund ums Heim der Schützengesellschaft Edelweiß Tading. Nachdem sich der Verein während der Pandemiebeschränkungen mit Mitnehmkonzepten und lediglich teilweiser Bewirtung beholfen hatte, waren die Organisatoren nun sehr froh, dass die Bewirtung wie in früheren Tagen wieder in vollem Umfang stattfinden konnte.

Die vielen Besucherinnen und Besucher, die motorisiert, mit dem Rad oder zu Fuß nach Tading gekommen waren, genossen Schmankerl, Kaffee und Kuchen, aufmerksam umsorgt von einem unermüdlich tätigen Bewirtungs- und Küchenteam.

Eine Abendandacht stand am Ende des Tadinger Frauadogs. Mit Gebeten und Marien-Chorsätzen aus unterschiedlichen Zeitepochen wurde erneut der Gnadenmutter von Tading gehuldigt. Durch die Andacht führte Pfarrer Stürzer mit Regina Maier und ihrem Tadinger Ensemble. (Vroni Vogel)