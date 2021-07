Eine Frage der Prioritäten

Forsterns Grüne wollen Gewichtung anstehender Investitionen – Workshop im Herbst

Von Veronika Macht schließen

Die Forsterner Gemeinderäte wollen sich im Herbst zu einem Workshop treffen, um über die Projekte der nächsten Jahre zu sprechen. Darauf einigten sie sich nach intensiver Diskussion. Auslöser dafür waren zwei Anträge der Grünen.

Forstern – Die Fraktion der Grünen hatte beantragt, dass die Verwaltung einen Überblick über die notwendigen und geplanten Investitionen bis 2024 erarbeiten solle. Zugleich solle eine Übersicht über die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel für Investitionen sowie das kommunale Vermögen inklusive Grundstücken und Gebäuden erstellt werden. Dazu solle im Gemeinderat eine Priorisierung der Investitionen erfolgen.

Außerdem wollten die Grünen, dass der Haushalt auf Einsparpotenziale hin überprüft wird. Konkret sollte zudem eruiert werden, ob und wie viel sich durch die Auslagerung des Standesamts sparen ließe (siehe Kasten).

Bevor das Gremium in eine intensive Diskussion einstieg, erklärte Bürgermeister Rainer Streu (AWG), dass den Räten Finanzplan und Investitionsprogramm vorlägen. Daraus ergebe sich auch eine Priorisierung der Projekte. Dies werde jedes Jahr aufs Neue diskutiert, wenn es um den Haushalt für das Folgejahr gehe. Streu listete in der Diskussion etliche Planungen für die kommenden Jahre auf, vom Neubau des Recyclinghofs über Vereinszuschüsse bis zur Zukunft der Schule, wo man sogar bis 2042 vorausplane. Zudem, so die Stellungnahme der Verwaltung, seien sämtliche Unterlagen im Rathaus auch jederzeit einsehbar.

Durch diese Aussage mache die Verwaltung aus einer Bring- eine Holschuld, hakte Thorsten Scharmatinat (Grüne) ein und meinte: „Dieses Argument lasse ich nicht gelten. Wir alle haben Berufe, da können wir nicht jederzeit vor Ort etwas einsehen.“ Insgesamt seien Finanzlage und größere Projekte nicht transparent genug dargestellt.

„Wir haben jede Menge Großprojekte, die müssen priorisiert werden. Die für uns wichtigen Punkte gehören im Gemeinderat besprochen“, sagte Sebastian Klinger (CSU) und nannte als Beispiel den Recyclinghof. „Wir brauchen nicht 50 Punkte, die wir in den nächsten zehn Jahren abarbeiten, sondern die Top 5 der nächsten zwei, drei Jahre“, ergänzte er in Bezug auf die Projekte-Auflistung des Bürgermeisters und meinte: „Dieser ganze Bedarf ist doch ein Wunschkonzert.“ Dem widersprach Streu: „Nein, das sind ganz klar unsere Themen.“

Grünen-Fraktionssprecherin Maria Feckl erklärte, man habe mit dem Antrag auch erreichen wollen, dass die großen Themen auch für die neuen Gemeinderäte nochmals aufgedröselt werden. Als Beispiele nannte sie den Hochwasserschutz und die Schule. Für Ersteres etwa sei von 100 000 Euro die Rede, nicht aber von konkreten Maßnahmen. Bei der Schule reichen die Planungen sogar bis 2042, unklar sei aber, wann was genau gemacht werden solle. Diese Details seien wichtig, auch um entsprechende Fragen der Bürger beantworten zu können. Zusätzlich, so Feckl, habe man einen Überblick beantragt, welche Grundstücke, Gebäude oder auch Ausgleichsflächen die Gemeinde besitzt: „Das muss der Gemeinderat kennen.“

Franz-Josef Obermaier (AWG) meinte, er verstehe die ganze Diskussion nicht. „Unser Haushaltsplan ist kein Wunschkonzert, den haben wir ausführlich besprochen, ebenso die großen Projekte. Da ist jetzt eigentlich nichts unbekannt.“

Peter Feckl (AWG) sagte: „Diese Art der Anträge fördern nicht, dass wir vernünfig zusammen arbeiten können.“ Man solle „nicht ständig der Verwaltung vorgreifen“ und sie mit derartigen Anträgen „noch mehr blockieren“ – bekanntermaßen war das Rathaus in den vergangenen Jahren über längere Zeiten dramatisch unterbesetzt. Gegen diesen Vorwurf verwahrte sich Scharmatinat: „Es geht nicht darum, jemanden zu stören oder zu blockieren. Aber wir als Gemeinderäte sollten am Entscheidungsprozess beteiligt sein und wollen es auch nachvollziehen können.“

Stefan Ganghofer (CSU) fand, es sei durchaus legitim, dass eine Fraktion Anträge stelle. Auch werfe niemand der Verwaltung Untätigkeit vor. Aber es sei schon vor ein paar Jahren im Gremium gesagt worden, dass eine Prioritätenliste wichtig wäre.

Im Lauf der intensiven Diskussion brachte Streu einen Workshop ins Spiel. Dieser Idee stimmte der Gemeinderat zu. Nach der Rechnungsprüfung im Herbst will man sich an einem Samstag treffen, um die einzelnen Projekte zu diskutieren.