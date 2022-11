„Einer der ersten Influencer“ in Forstern

Von: Veronika Macht

Zum runden Geburtstag von Henry Pritschet (M.) gratulierten auch Konrad Huber vom Singkreis, Beate Pritschet, Bürgermeister Rainer Streu und seine Stellvertreterin Simona Loupal. Bei der Gelegenheit wurde Pritschet zum Ehrenmitglied des Singkreises Forstern ernannt. © Gemeinde

Zum 80. Geburtstag feiern Gemeinde, Vereine und Freunde Ehrenbürger Henry Pritschet.

Forstern – Er ist eine treibende Kraft im örtlichen Vereinsleben, blickt auf jahrzehntelanges Engagement bei Singkreis Forstern, Volksbildungswerk und VdK zurück. Und er ist ein Vorbild für andere, weil er zeigt, dass körperliche Gebrechen kein Grund für gesellschaftliche Ausgrenzung sind. Nun hat der Forsterner Ehrenbürger Henry Pritschet, seit 2008 Träger der Bürgermedaille, seinen 80. Geburtstag gefeiert. In der kleinen Turnhalle ließen ihn Gemeinde und Vereine hochleben.

Bekannt ist Pritschet auch über die Gemeindegrenzen hinweg, weil er mehr als 60 Länder bereist und über viele seiner Abenteuer Vorträge gehalten hat. Dass er seit einer Polio-Erkrankung als Kleinkind gehbehindert ist, hat ihn davon nie abgehalten: Inzwischen ist Pritschet mit dem Rollstuhl weltweit unterwegs.

Geboren wurde er in Sulzberg bei Kempten im Allgäu als dritter von vier Brüdern. Mit zwei Jahren erkrankte er an Polio, konnte nicht mehr gehen. Zwar tat er bald wieder die ersten Schritte, hinkt seitdem aber. Als Folge der Erkrankung wurde auch sein Wachstum gehindert. Eine Seite ist stärker betroffen, was in der Wachstumsphase zu einer Fehlstellung der Wirbelsäule führte.

Dennoch hat sich Pritschet nie bremsen lassen. Nach der Oberrealschule lernte er auf einer privaten Sprachschule in Regensburg Englisch, Französisch und Spanisch. 1962 kam er schließlich nach Forstern – zur Traktorenfabrik Eicher. Über die Musik schloss er Freundschaften und kam so auch als Sänger zum Eicher-Werkschor. Zehn Jahre blieb Pritschet bei Eicher, bis zur Rente arbeitete er danach bei Stahlgruber in München.

Das Reisefieber hatte den jungen Mann 1966 gepackt. Nach Afghanistan führte ihn sein erstes Abenteuer. „Danach hatte ich Blut geleckt, von da an bin ich jedes Jahr verreist“, sagt Pritschet: erst mit anderen Menschen, dann mit Ehefrau Beate, später wieder allein. Es ging durch die Sowjetunion, in die Sahara und nach Syrien, in den Jemen und nach Jordanien. Als ab Mitte 40 das Gehen schlechter wurde, verreiste er nur noch mit Grabo-Tours, einem Anbieter für Rollstuhl-Reisen.

Zuletzt ging es im Sommer nach Malaysia. Bei der Ankunft in Kuala Lumpur erlebte Pritschet etwas, das ihm in all der Zeit noch nie passiert ist: Sein Rollstuhl kam nicht an, „und ich habe ihn bis heute nicht wieder“, erzählt er. Auf den Flughäfen und in den Hotels habe es aber Rollstühle zum Ausleihen gegeben – „insgesamt habe ich zwölf Stück ausgeliehen, aber ich hab’s mit Humor getragen“ –, sodass die Gruppe ihre Reise fortsetzen konnte. So ging es auch nach Borneo zu den Orang-Utans, für Pritschet ein Höhepunkt der Reise.

Zur großen Geburtstagsparty in die kleine Schulturnhalle hatte der Singkreis federführend eingeladen. Wegbegleiter, Freunde und Bekannte waren gekommen, drei Chöre brachten dem Jubilar ein Ständchen dar, „und ich wurde überschüttet mit Geschenken. Ich hab’s sehr genossen, es hat mich riesig gefreut“, sagt Pritschet und ist noch immer gerührt, auch von den Ansprachen.

Altbürgermeister Georg Els etwa sprach von einem „spannenden, abwechslungsreichen, engagierten, bunten Leben“. Man könne den Jubilar wohl getrost „als einen der ersten Influencer unserer Gemeinde bezeichnen“, denn Influencer seien Personen, die ihre starke Präsenz und ihr Ansehen nutzen, um beispielsweise einen Lebensstil zu bewerben.

Els zitierte aus seiner Laudatio zur Verleihung der Bürgermedaille am 14. November 2008 an Pritschet: Nicht nur würdige man das vielfältige und über Jahrzehnte gezeigte ehrenamtliche Engagement. Auch solle „ein Zeichen des Mutes an alle körperlich behinderten Mitbürger gegeben und zum Ausdruck gebracht werden, dass körperliche Gebrechen kein Grund für gesellschaftliche Ausgrenzung und Resignation sein müssen“. Pritschet bringe sich über Jahrzehnte hinweg in Dorfgemeinschaft, Vereine und Verbände ein – trotz Behinderung. Er wirke „wie ein Leuchtturm in unserer Gesellschaft“, der „auf uns positiv ausstrahlt“.

Bürgermeister Rainer Streu zitierte den Seefahrer Joseph Billings: „Sei wie eine Briefmarke. Bleib an einer Sache dran, bis du am Ziel bist.“ Und Pritschet sei stets wie die Briefmarke dran geblieben: „Du hast deine beruflichen und privaten Ziele beharrlich verfolgt. Ganz egal, wie groß die Herausforderungen oder wie schwierig die Zeiten auch manchmal waren.“

Im Namen des Singkreises gratulierte Bernd Vogt. Er betonte, Pritschets Lebenslauf habe ihn „sehr beeindruckt und fasziniert“. Er sei der „polyglotte Weltreisende“, aber auch tief verwurzelt in Forstern. Diese Kombination zweier Lebenslinien sei noch beeindruckender, wenn man Pritschets fast lebenslange Gehbehinderung miteinbeziehe.

Speziell ging Vogt auf Pritschets Engagement beim Singkreis ein, dem er seit 1965 – damals noch als Eicher-Werkschor – angehöre. Pritschet war bereits 1. und 2. Vorsitzender, seit 2003 Schriftführer, was 2019 in Geschäftsführer umgewandelt wurde, und ist nach wie vor aktiver Sänger. Und als solcher, so Vogts Hoffnung, solle er den Singkreis noch viele Jahre lang unterstützen.

Ein Hoch auf den Jubilar: Die Sänger des Singkreises Forstern ließen Henry Pritschet hochleben © Gemeinde