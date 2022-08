Emil Pahl, der Gründervater des Volksbildungswerks Forstern

Von: Veronika Macht

Mittendrin: Emil Pahl, Gründervater des Volksbildungswerks, umringt von Kindern beim traditionellen Kinderfasching beim Wörl im Jahr 1971. © Archiv VBW Forstern

In unserer Straßennamen-Serie geht es dieses Mal um den Gründervater des Voksbildungswerks Forstern: Emil Pahl.

Forstern – Es war wahrlich kein Aprilscherz, als am 1. April 1958 das Volksbildungs-werk (VBW) Forstern aus der Taufe gehoben wurde. Untrennbar damit verbunden ist bis heute der Name Emil Pahl (1906-1997), der zusammen mit seiner Frau Gustl die Bildungseinrichtung gegründet hat.

Für sein soziales und kulturelles Engagement wurde der langjährige ehrenamtliche Geschäftsführer vielfach gewürdigt. Er bekam die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik verliehen. 1985 war er der erste Empfänger der Forsterner Bürgermedaille. Zwei Jahre später erhielt er den Kulturpreis des Landkreises. Und nach ihm ist eine Straße in Forstern benannt: der rund 110 Meter lange Emil-Pahl-Weg.

Die Chronik der Gemeinde Forstern berichtet ausführlich über das Leben Pahls. Er wurde 1906 in Westpreußen geboren und wuchs in Elbing, der größten Industriestadt Ostpreußens, auf. Der gelernte Maschinenschlosser und -bauer wandte sich schon mit 20 Jahren der politischen Arbeit zu: 1926 trat Pahl in die SPD ein, wurde unter anderem Bezirksdelegierter und Provinzialabgeordneter in Elbing und Königsberg. Daneben leitete er das Arbeiter-, Sport- und Kulturkartell Elbing, wo auch seine spätere Frau Gustl engagiert war. Die beiden heirateten 1931 und hatten es sich zum Ziel gemacht, zu helfen, wo es am nötigsten war.

Während der Naziherrschaft wurde Pahl sein gewerkschaftliches und politisches Engagement zum Verhängnis. Verbote, Hausdurchsuchungen und Arbeitslager prägten das Leben der Eheleute. 1931 mussten sie das eigene Haus in Elbing aufgeben, 1945 wurden sie in Dessau ausgebombt.

Gleich nach dem Krieg trat Emil Pahl jedoch wieder in die SPD ein. Zehn Jahre später wurden gegen ihn zwei Disziplinarverfahren wegen „Verbreitung westlicher Nachrichten“ eingeleitet. Noch im gleichen Jahr setzte sich das Ehepaar mit den beiden Töchtern in den Westen ab. „Nur noch einen Koffer besitzend, versuchten sie, das Leben hier erneut zu meistern. Dem Sohn, der damals drüben sein Studium fortsetzen wollte, gelang der Absprung nie mehr“, hält die Chronik von Forstern zu diesem Lebensabschnitt fest.

Dem Nachwuchs hatte sich auch seine Gattin Gustl verschrieben: Sie leitete als Sportlehrerin das Kinderturnen beim Volksbildungswerk. © Archiv VBW Forstern

Die Pahls fassten nach dem Krieg in Forstern Fuß. Hier begann Emil Pahl im Oktober 1955 als Kontrolleur und Werkstattmeister bei der Firma Gebrüder Eicher, schloss sich der IG Metall an und war schon bald Betriebsratsvorsitzender. Ein Amt, das er bis zur Pensionierung im Jahr 1972 inne hatte.

Zur Gründung des Volksbildungswerks am 1. April 1958 trafen sich 36 Bürger im Schulungsraum der Firma Eicher. Der Vorläufer des VBW war bereits ein gutes halbes Jahr davor, im September 1957, auf Vorschlag des Eicher-Betriebsrats ins Leben gerufen worden: eine Arbeitsgemeinschaft zur Weiterbildung von Werksangehörigen. Vor allem kaufmännische Angestellte sollten mit Vorträgen und Seminaren die Möglichkeit zur beruflichen Weiter- sowie zur allgemeinen Bildung bekommen.

Die ersten Veranstaltungen waren Vorlesungen von Schulleiter Franz Jaksch, später gab Hugo Kollitz auch Musikkurse. Dass alleine im ersten halben Jahr mehr als 800 Personen am Angebot teilnahmen, war letztlich aus- schlaggebend dafür, die Bildungsarbeit auf die ganze Gemeinde auszudehnen. Die Idee des Volksbildungswerks war geboren.

In der Anfangszeit fanden kaufmännische und technische Kurse, Musik- und Sprach- sowie Seminare in Malen und Fotografie statt. Später kamen die Turn- und Tanzgruppen unter Leitung von Auguste Pahl, genannt Gustl, hinzu, bei denen Generationen von Kindern und Jugendlichen Spaß an der Bewegung hatten. Außerdem gab es Studienfahrten, Koch-, Back- und Töpfer- sowie Schreibmaschinen- und Nähkurse, später auch Theaterfahrten und Informationsreisen. Heute finden vor allem Sprach-, Mal- und Gesundheitskurse statt.

Emil Pahl engagierte sich lange Jahre als ehrenamtlicher Geschäftsführer des Volksbildungswerks. Fast bis zu seinem Tod am 17. September 1997 war er dafür tätig, es war sein Lebenswerk. Der jetzige Altbürgermeister Josef Eicher hatte Pahls Engagement einst so geschildert: „Es ist nicht mit Worten zu beschreiben, was Pahl für Forstern und den ganzen Landkreis bewirkt hat.“

Seit 1966 gehörte Pahl zudem dem Forsterner Gemeinderat an. 18 Jahre lang gestaltete er die Kommunalpolitik mit, diese Arbeit legte er 1984 nieder. Einige Jahre zuvor, 1977, hatte er nach Auseinandersetzungen mit dem SPD-Ortsverein seinen Austritt aus der Partei erklärt.

Anlässlich seiner Goldenen Hochzeit im Jahr 1981 sagte Pahl: „Wir haben gute und schlechte Tage, Jahre des Niedergangs und des Aufstiegs immer wieder als Schicksal hingenommen, und unsere Lebensaufgabe konnten wir schließlich weiterführen.“