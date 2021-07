Zeugnisübergabe in Forstern: Erinnerungen fürs Leben

Mittelschule Forstern verabschiedet 26 Absolventen – Fast alle haben den Quali bestanden

„An guten Tagen gibt es nur hier und jetzt, schau’ ich nicht links und rechts, vielleicht nach vorn, doch nie zurück“: Mit diesem Popsong von Johannes Oerding wurden am Donnerstag die Absolventen der Mittelschule Forstern in der großen Turnhalle begrüßt.

Forstern – „Heute ist so ein guter Tag für euch. Heute seid ihr hier, um die Ergebnisse eurer Arbeit zu feiern – euren Mittelschulabschluss“, sagte Schulleiterin Annett Taubert zu Beginn der kleinen Feierstunde.

Und Grund zum Feiern hätten die jungen Leute auf jeden Fall: Von 28 Teilnehmern, davon zwei Externe, hätten 27 den Qualifizierenden Mittelschulabschluss bestanden. Der Gesamtdurchschnitt liege bei 2,68 – „ein super Ergebnis“, so Taubert. Daran hätten die Schüler selbst mit viel Fleiß gearbeitet. Aber auch die Lehrer hätten dazu beigetragen, allen voran Klassenleiter Andreas Preuschl. „Er hat euch in diesem schwierigen Jahr mit Kopf, Hand und Herz begleitet, hat mit jedem Einzelnen mitgefiebert und sich darum gekümmert, dass jeder einen Ausbildungsplatz hat oder einen weitere Schule besucht“, sagte Taubert.

„Und weil ich weiß, dass meine Sonne ihre Pausen braucht und sich dann irgendwo versteckt, mach’ ich ‘n Foto, denn das Licht ist grad so schön. Damit ich auch an schwarzen Tagen die hellen nicht vergess’“, zitierte die Schulleiterin Sänger Johannes Oerding weiter und riet den Absolventen: „Macht viele Fotos – nicht mit dem Handy, sondern Erinnerungen von heute, die ihr in eurem Kopf abspeichert.“ Denn es werde auch wieder Tage geben, an denen die Sonne nicht scheine. Dann könnten sich die jungen Leute an diese Bilder erinnern „in der Gewissheit, dass ihr viele Stärken habt, und dass ihr auch diese nächsten Etappen schaffen könnt“.

+ Die Abschlussschüler der Klasse 9a der Mittelschule Forstern haben sich für die Zeugnisübergabe in Schale geworfen. © Vroni Macht

Lob und schöne Worte für „seine“ Absolventen gab es auch von Klassenleiter und Konrektor Preuschl. Jeder Absolvent habe den Mittelschulabschluss geschafft, fast alle den Quali – „das ist nicht selbstverständlich. Ich bin sehr, sehr stolz auf euch.“ Umso mehr, als dieser Jahrgang mit den vielen Unwägbarkeiten und dem „ständigen Umschwung in der Klasse“ zurecht kommen musste.

Dass jeder der Absolventen wisse, wie es für ihn im Herbst weitergeht, sei ebenfalls ein „Spitzenerfolg“. Apropos Erfolge: Drei junge Damen haben zusätzlich das Cambridge Certificate erworben.

Die Schüler selbst nutzten die Zeugnisübergabe, die musikalisch von Konrad Huber und Musikern umrahmt wurde, um ihren Lehrern für deren Einsatz zu danken. Die Schülersprecherinnen Katharina Perner und Leonie Kohl sowie Fine Habisch überreichten den Lehrkräften „für die tolle Unterstützung und Vorbereitung“ auf die Prüfungen kleine Präsente.

Mittelschule Forstern: Das sind die besten Absolventen

Der beste Absolvent ist heuer Jakob Speckmaier mit einem Schnitt von 1,6. Den 16-jährigen Hohenlindener zieht es ins Handwerk: Nach einem Praktikum stand für ihn fest, dass er Zimmerer werden will. Also besucht er ab Herbst das Berufsgrundschuljahr an der Berufsschule in Erding, das für Zimmerer verpflichtend ist, und beginnt dann seine Ausbildung bei der Zimmerei Woidich in Hohenlinden.

Ebenfalls ein klares Ziel vor Augen hat Fine Habisch (Schnitt: 1,8): „Ich will Immobilienkauffrau werden.“ Um dieses Ziel zu erreichen, besucht die 16-jährige Pastettenerin ab September eine private Realschule in München.

Weiter die Schulbank drücken wird auch die drittbeste Absolventin, Melissa Springer aus Pastetten (2,0). Die 15-Jährige wird die Vorbereitungsklasse („9+2“) in Finsing besuchen. Und danach? Das hat die junge Frau noch nicht entschieden.

Die Absolventen

Alisha Beck, Julia Finkenzeller, Philipp Fischer, Dennis Gensch, Antonia Gnadler, Fine-Lynn Gabisch, Julia Huyen Trang Ho, Quirin Kellner, Leonie Kohl, Tom Küverling, Alexandros Kyriakidis, Fabian Luft, Korbinian Obermaier, Mike Obermayer, Hakan Özcan, Katharina Perner, Fabian Raffler, Marco Riedel, Leon Rode, Jakob Speckmaier, Maximilian Spreitzer, Melissa Springer, Elena Stadler, Christian Voit, Luka Vucenovic und Oliver Ziegler.

vam