Ein bunter Tag im Zeichen des Friedens

Viele weiße Friedenstauben flogen in der Tadinger Kirche, als zum Abschluss des 1. Kinder- und Jugendchortags dort Andacht gefeiert wurde. © Pfarrverband

45 Teilnehmer waren beim 1. Kinder- und Jugendchortag des Pfarrverbands Maria Tading dabei. Es wurde gesungen, gebastelt, gespielt - und gemeinsam Andacht gefeiert.

Tading – Ein voller Erfolg war der 1. Kinder- und Jugendchortag des Pfarrverbands Maria Tading. Innerhalb kürzester Zeit hatten sich 45 singfreudige Kinder und Jugendliche bei der Initiatorin, Kirchenmusikerin Regina Maier, angemeldet. Die jüngsten Teilnehmer waren fünf, die ältesten 16 Jahre alt – und einer Pressemitteilung des Pfarrverbands zufolge verfügten bei weitem nicht alle über Chorerfahrung. Die Ankündigung, zusammen zu singen, zu basteln und zu spielen, war wohl recht verlockend.

Unter dem Motto „Wir singen für den Frieden“ traf man sich im Probenraum der Pfarrei im Untergeschoss des ehemaligen Kindergartens Villa Wirbelwind. Nach musikalischen Bewegungsspielen zum Warm-up probte Maier in der Großgruppe neue Lieder ein und frischte bekannte auf: Liedsätze für die Abschlussandacht wie auch Chor-Ohrwürmer und das heißgeliebte Lied vom Vogelbeerbaum inklusive der pikanten Strophen.

Danach wurde in Gruppen weitergeübt: Die Jüngeren arbeiteten mit Maier, die Jugendlichen ab der 5. Klasse studierten im Musikraum der Schule Forstern mit Ursel Steutzger den Schlager „Ein bisschen Frieden“ ein. Im Anschluss sang man wieder in großer Runde, bis der Duft von Pizza nicht mehr zu leugnen war. Das Essen hatten Mamas im Raum der Mittagsbetreuung hergerichtet, später gab es ebenfalls von Müttern gebackene Kuchen.

In der Zwischenzeit wurden die Bastelstationen aufgebaut. Annemarie Kastl hatte in aufwendigem Arbeit gut 300 Tauben-Teilstücke vorgezeichnet und betreute mit Sabine Perner sowie Kathrin Fritsch das Ausschneiden, Bemalen, Zusammenkleben und Auffädeln dieser Friedenssymbole schlechthin. Die Idee, dass die Friedenstauben in der Tadinger Kirche für alle sichtbar „fliegen“ dürfen, kam gut an.

In der Aula überlegten die Jugendlichen unter Anleitung von Michaela Schmid-Wilms und Steutzger, wie man den Probenraum aufpeppen könnte. Eine große Leinwand löste Begeisterung aus. Kirchenmalerin Agathe Bernhard hatte Schriftzüge mit dem Logo des Kinder- und Jugendchortags sowie einen angedeuteten Umriss einer Taube vorskizziert. Mit Acrylfarben, Pinseln und Fingertechniken entstand ein Kunstwerk, das die Signatur aller trägt: als Fingerabdruck-Herzchen, die aus Wölkchen purzeln. Parallel zum Basteln bot Maier zudem Trommeln auf der Cajon an.

Danach stand auch noch eine Schnitzeljagd auf dem Programm. An jeder Station sollten Aufgaben gelöst oder Aufträge ausgeführt werden, die wiederum Hinweise auf die nächste Station gaben. Die Jagd führte in verschiedenen Gruppen von der Schule über die Forsterner Kirche, Kriegerdenkmal, Pfarrhaus, Feldkreuz an der Ulla-Fischer-Wiese und die Lärchenstaße 12 bei Familie Grill zur Tadinger Kirche.

Dort fand die Abschlussandacht statt. Die Friedenstauben schwebten weitgespannt im Altarraum – „ein beeindruckendes und fröhliches Bild“. Thematisch griff Pastoralreferentin Gudrun Weichselbaumer das Thema „Frieden“ auf und gestaltete die Andacht um die Bilderbuch-Geschichte „Du hast angefangen! Nein du!“ von David McKee.

Den Schlussakzent der Andacht setzte vor dem Segen die Hebung der Schatzkiste. Gesichert war sie mit Eisenketten, zusammengehalten von vier Schlössern. Dass Frieden und Verständigung nur in gelebter Gemeinschaft möglich sind, erfuhren die Kinder unmittelbar, denn jede Gruppe musste ihren bei der Schnitzeljagd erhaltenen Schlüssel einsetzen, um alle Schlösser zu entriegeln. Der Schatz entpuppte sich als von Michaela Schmid-Wilms vorbereitete Materialien zum Basteln eines Freundschaftsbands, zwei Anhänger in Form von Friedenstaube und Peace-Zeichen sowie Schokoladeneier.

Regina Maier bedankt sich bei den Chortagskindern, beim Organisationsteam, bei Weichselbaumer und bei Anton Grill sowie bei der Gemeinde Forstern, welche die Räume unkompliziert zur Verfügung gestellt hatte.

Wer die Tauben live sehen möchte, ist zur Maiandacht am 7. Mai um 19 Uhr nach Tading eingeladen. Da fliegen sie auf ihrer Mission für den Frieden wieder ein. red