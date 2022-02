FSJler Leon Rode: Nicht nur auf dem Fußballplatz engagiert

Begeisterter Fußballer: Leon Rode leistet derzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr beim FC Forstern ab – und trainiert dort auch Fußballmannschaften. © Alexander Lotz

Leon Rode (16) absolviert derzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr beim FC Forstern und der Gemeinde.

Forstern – Für Fußball konnte sich Leon Rode schon immer begeistern. Bereits seit vielen Jahren kickt er in den verschiedenen Jugendmannschaften des FC Forstern. Aktuell zeigt er sein Können in der A-Jugend. Seit August 2021 engagiert er sich auch darüber hinaus in diesem Bereich: Rode absolviert ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim FC Forstern. Mit erst 16 Jahren ist er der bislang jüngste FSJler dort.

„Ich war in den Ferien ständig am Fußballplatz“, erklärt Rode seine Wahl. Nach seinem Mittelschulabschluss 2021 entschied er sich für das FSJ. Dabei ist der junge Mann – wie schon seine Vorgänger – zu gleichen Teilen beim FCF und der Gemeinde angestellt.

„Ich wusste nicht genau, in welche berufliche Richtung ich gehen möchte“, berichtet Rode und ergänzt, dass der erste Verdienst und die soziale Tätigkeit bei seiner Entscheidung ebenfalls eine große Rolle gespielt hätten.

Das Erfolgsmodell FSJ gibt es in Forstern seit 2014. Damals war Johannes Scharmatinat der Erste, der in die Dienste seines Heimatvereins eintrat. „Wir wollen die jungen Menschen aus der Jugend gern an den Verein binden“, sagt Jari Houdek, der die FSJler betreut.



Unter anderem mit Dominic Masion und Tobias Keserü sei dies bereits gelungen: Beide ehemaligen FSJler sind aktuell Mitglieder der Abteilungsleitung. Vor zwei Jahren habe sich kein vereinsinterner Teilnehmer gefunden, und 2021 gab es einen FSJler in der Tennisabteilung, erzählt Houdek.

Voraussetzung für das Freiwillige Soziale Jahr beim FC Forstern ist die Absolvierung des Trainerscheins C für Kinder und Jugend. Diesen bestand Leon Rode im Februar erfolgreich. Die Kosten von 750 Euro zahlt der Verein, ein Zuschuss kommt vom Bayerischen Landes-Sportverband.

Auch an die einwöchigen Seminare der Bayerischen Sportjugend denkt Rode gern zurück. „Da lernt man viele neue Leute kennen, mit denen es sehr lustig ist, und man ist mal woanders“, erzählt er begeistert. Das nächste Seminar findet Anfang März in Regen im Bayerischen Wald statt. Dabei wird es nicht nur um Fußball, sondern allgemein um Sport und auch um grundlegende Themen gehen.

„Wir lernen in den Seminaren viel über Aufsichtspflicht oder Datenschutz, aber auch über den Umgang mit Kindern und Sportbiologie“, berichtet der FSJler. Das Thema Aufsichtspflicht hat für den jungen Mann ein besonderes Gewicht. „Ich bin erst 16 Jahre alt, da brauche ich eine volljährige Aufsichtsperson“, sagt Rode.

Daher übernimmt er bei den Trainingseinheiten und Spielen der von ihm betreuten F3- und E3-Jugendmannschaften die sportliche Leitung und eine erwachsene Person die Aufsicht.

Neben dem Fußballplatz arbeitet Rode in der Mittagsbetreuung der Grund- und Mittelschule und ist auf Abruf für den Hort mitverantwortlich. „Meistens helfe ich den Kindern bei den Hausaufgaben, und dann spielen wir draußen“, so der 16-Jährige.

Im Sommer darf Rode auch erste Projekte mitorganisieren – beispielsweise beim Pfingstturnier oder als Hauptansprechpartner beim Fußballturnier aller Jugendmannschaften seines Heimatvereins. Die verantwortungsvolle Aufgabe sehe er aktuell noch gelassen, so der 16-Jährige. Schließlich könne er auf erfahrene Hasen wie Houdek zurückgreifen.

Ein FSJ kann Rode allen empfehlen, die wie er noch unentschlossen bezüglich ihrer Zukunft sind. „Wenn man Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hat, ist das genau das Richtige“, konstatiert der junge Mann.

Auch er sei sich noch nicht hundert Prozent sicher, was seine berufliche Zukunft angeht, habe aber Bewerbungen an einige Brauereien verschickt. Denn: „Brauer ist ein sehr interessanter Beruf“, findet Rode. Möglicherweise bleibe er dem FCF auch als Trainer erhalten, sofern es der Job zulasse.

Alexander Lotz