Drei Tanzgruppen des FC bei Wettbewerb erfolgreich: Viel Lob für die Forsterner Synchronität

Die Turnabteilung des FC Forstern war mit drei Gruppen beim Tanzwettbewerb „Dance2U“ in Holzkirchen erfolgreich.

Forstern – Nach zwei Jahren Zwangspause konnte der größte Tanzwettbewerb im Bereich Breitensport in Bayern wieder stattfinden. Der Wettstreit „Dance2U“ fand bereits vor der Pandemie in Holzkirchen statt, in diesem Jahr waren 79 Tanzgruppen mit mehr als 1000 Tänzern vor Ort. Die Abteilung Turnen des FC Forstern, die mit mehr als 1000 Mitgliedern die größte Abteilung des Vereins stellt, trat erstmals mit drei Tanzgruppen an – und das durchaus erfolgreich.

Teilgenommen am Wettbewerb haben die „Dance4Kids“ (10 bis 12 Jahre) mit 15 Mädchen sowie den Trainerinnen Nina Schepetz und Louisa Salz, die Gruppe „Reflex“ (13 bis 15 Jahre) mit zehn Mädchen sowie den Trainerinnen Carina Ziegler und erneut Louisa Salz sowie „Danceation“ (15 bis 24 Jahre) mit 13 Tänzerinnen und der Trainerin Angela Salz. Für letztere Gruppe war es bereits die siebte Teilnahme an dem Wettbewerb.

Es wurden verschiedene Tanzstile vorgeführt, darunter Hip Hop, Modern, Showdance, VideoClip und Jazzdance. Getanzt wurde an einem Tag in den Altersklassen Minis, Kids, Teens und Seniors, am nächsten Tag Juniors und Adults.

+ Den Turniersieg hat sich die Gruppe „Dance4Kids“ mit dem Motto „Aladdin“ gesichert. © Frank Salz

Die Wertung erfolgte in zwei Runden. Eine dreiköpfige Jury teilte die Gruppen in „Checker“ (Einsteiger) und „Master“ (Fortgeschrittene) ein, bevor im zweiten Durchgang die Platzierungen ermittelt wurden. „Zu den Bewertungskriterien zählen Synchronität, Körperspannung, Technik, das Ausnutzen der Tanzfläche von 14 mal 14 Metern, Ausstrahlung, Kostüme und das selbst gewählte Thema“, erklärt Trainerin Angela Salz. Die Forsternerinnen überzeugten dabei mit starken Auftritten.

Die Gruppe „Dance4Kids“ wurde in der Altersklasse Junior in die Kategorie der Einsteiger eingeordnet und konnte sich mit dem Thema „Aladdin“ den Turniersieg sichern. „Die Jury hat besonders die unterschiedlichen Aufstellungen und die Taktsicherheit der Mädchen gelobt“, berichtet die Trainerin.

„Reflex“ schaffte in der Altersgruppe Teens überraschend den Einzug in die zweite Runde und erreichte mit dem Motto „Footloose“ dabei sogar den zweiten Platz. „Das fleißige Trainingsfinale der letzten drei Wochen hat sich gelohnt, es war eine tänzerisch toll umgesetzte Story“, erzählt Salz.

+ „Footloose“ lautete das Motto der Gruppe „Reflex“ – dafür gab’s den zweiten Platz. © Frank Salz

Und auch „Danceation“ erreichte den zweiten Durchgang. Im größten Teilnehmerfeld mit 28 Gruppen erzielten die Forsternerinnen den sechsten Platz. Das Thema „Believe in your Power“ sollte laut Salz die persönliche Entwicklung von Unsicherheiten und Zweifeln hin zu Selbstbewusstsein und Glaube an die eigene Kraft darstellen. Die Trainerin berichtet stolz: „Wir haben technische Schwierigkeiten wie Sprünge, Drehungen, Hebungen und sogar ein Wurfelement sauber, sehr synchron und mit tollem Ausdruck gezeigt.“

Erst vor kurzem feierte die Gruppe 15-jähriges Bestehen, einige seien von Beginn an dabei. Außerdem hätten sich beim Wettbewerb in Holzkirchen vier neue Tänzerinnen perfekt integriert. „Von anderen Gruppen und Trainern haben wir tolles Feedback bekommen, vor allem für die gewohnte ,Forsterner Synchronität‘. Ich bin sehr stolz auf unser Trainerteam, dass sich gerade im Vorfeld super unterstützt hat“, resümiert Salz.

