Feuerwehr Forstern: Seit 150 Jahren Feuer und Flamme fürs Helfen

Feuerwehrler in Feierlaune: die Mitglieder der Feuerwehr Forstern vor ihrem neuen Gerätehaus. © Foto Daschner

Die Feuerwehr Forstern verbindet ihr Gründungsfest zum 150-jährigen Bestehen mit dem Maibaumstüberl.

Forstern – Ob Verkehrsunfall oder Brand, mitten am Tag oder nachts: Die Feuerwehr Forstern rückt aus, wenn sie gebraucht wird. Und das seit 150 Jahren. Daneben hat es sich der Feuerwehrverein zur Aufgabe gemacht, dörfliches Leben, Kultur und Traditionen zu prägen und zu fördern – zum Beispiel das Maibaumaufstellen. Was liegt da näher, als Jubiläum und Maibaumstüberl zu verknüpfen (siehe Textende)?

Gegründet wurde die Freiwillige Feuerwehr Forstern am 1. Mai 1873 unter Bürgermeister Josef Eschbaumer mit 148 Mitgliedern. Unterlagen aus dieser Zeit gibt es keine mehr, sagt Kommandant Matthias Belmer, der sich gemeinsam mit Chronist Anton Grill intensiv mit der Geschichte der Wehr auseinandergesetzt hat. Der Grund: Am 31. August 1884 wurde die gesamte Registratur vernichtet – ausgerechnet bei einem Brand.

Wie die Feuerwehr einst ausgerüstet war, zeigt ein Gesuch der Gemeinde ans Bezirksamt Erding um Gewährung eines Zuschusses „aus den für Feuerlöschzwecke zur Verfügung gestellten Mitteln“ von 1913: Man wollte 25 Uniformröcke und weitere Ausrüstungsgegenstände im Gesamtwert von 650 Mark anschaffen. 400 Mark hatte die Gemeinde als Zuschuss beantragt, 50 Mark genehmigte der Kreisausschuss – für die heutige Zeit undenkbare Zahlen. Insgesamt war der Zustand der Ausrüstung „mittelmäßig“, wie es Bürgermeister Huber und Kommandant Josef Riepl beschrieben: Man verfügte über eine Saug- und Druckspritze, eine Stangenleiter mit Stützen und sieben Feuerhaken.

Für die folgenden Jahre liegen nur wenige Dokumente vor. Immerhin findet sich für die Zeit von 1927 bis 1930 ein „Verlesbuch“ als Nachweis für die Durchführung und Teilnahme von Übungen, in dem 127 Mitglieder der Feuerwehr geführt wurden.

Während der Kriegsjahre 1939 bis 1945 sank die Mannschaftsstärke auf 20 bis 30. Besonders bemerkenswert sei, so Grill und Belmer, dass es in diesen Jahren eine Damenfeuerwehr gab. „Deren Aufgabe bestand in erster Linie darin, den örtlichen Brandschutz in der Zeit aufrechtzuerhalten, in der die Feuerwehrmänner zur Brandbekämpfung und zu Aufräumarbeiten nach Luftangriffen in München oder Erding antreten mussten.“

Im Mai 1949, vier Jahre nach Kriegsende, fand die Weihe der zweiten Fahne der Forsterner Feuerwehr statt. © Archiv Feuerwehr Forstern

Nach Kriegsende blühte die Feuerwehr wieder auf. Fand 1893 die Weihe der ersten Fahne in Tading statt, so wurde 1949 die zweite Fahne geweiht, an deren Finanzierung sich trotz der schwierigen Zeit viele Bürger beteiligten. Diese Fahne, die 1997 restauriert wurde, wird heute noch bei festlichen Veranstaltungen mitgetragen. Die Weihe der dritten Fahne war im Mai 1985 der Abschluss eines fünftägigen Festes, das der wiedergegründete Feuerwehrverein organisierte. Ihm stehen heute Hannes Schwinghammer und Christoph Wimmer vor.

Als erste Feuerwehr im Landkreis Erding unterzog sich Forstern im Oktober 1991 mit 18 Kameraden der Leistungsprüfung in technischer Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen. Zu den Höhepunkten in der Historie zählt auch die Gründung der First-Responder-Gruppe im Jahr 2010.

Heute gehören der Wehr 95 aktive Einsatzkräfte an – „16 Frauen und 79 Männer setzen sich für den Schutz und die Rettung der Bevölkerung in und um Forstern ein“. In der Jugendfeuerwehr engagieren sich zehn Jugendliche ab 13 Jahren, daneben zählt man 19 passive, sieben Ehren- und 92 Fördermitglieder. Kommandant Belmer wird von Stellvertreter Tobias Streu unterstützt.

Im Durchschnitt wird die Feuerwehr jedes Jahr zu 160 bis 180 Einsätzen gerufen. Brandeinsätze sind in den Hintergrund gerückt, die der First Responder und in technischer Hilfeleistung machen das Gros der Alarmierungen aus. Zu den größeren Einsätzen in der Historie zählt ein Brandeinsatz nach der Bombardierung von München in der Hoch- und Entenbachstraße am 18. Dezember 1944, der Absturz eines amerikanischen Militärflugzeugs nahe Markt Schwaben am 22. Mai 1962 und eine spektakuläre Brandserie mehrerer landwirtschaftlicher Anwesen in Mitter- und Oberbuch im Sommer 1989.

Das erste Fahrzeug der Forsterner Feuerwehr war der Opel Blitz, hier bei der Weihe 1958. Er wurde fürs Jubiläum wieder flott gemacht. © Archiv Feuerwehr Forstern

Extra fürs Jubiläum wurde das erste Fahrzeug der Feuerwehr Forstern „aus dem Dornröschenschlaf geweckt“: Das Löschgruppenfahrzeug mit Tragkraftspritze LF 8/TS. Der Opel Blitz von 1958 mit dem Funknamen „Florian Forstern 43/1“ hatte 68 PS und Platz für bis zu neun Personen. Das Fahrzeug wurde 1992 außer Dienst gestellt. Erich Blaschke, sein Sohn Thorsten Blaschke und der mittlerweile verstorbene Markus Mehringer haben den Blitz vor der Verschrottung bewahrt, jetzt haben ihn einige Kameraden wieder zum Laufen gebracht.

Zum Fuhrpark gehören heute fünf Fahrzeuge und zwei Anhänger samt Rettungsboot. Damit rückt die Feuerwehr seit Anfang 2020 aus dem neuen, modernen Gerätehaus aus. Das bisherige Haus am Hirschbachweg war an seine räumlichem Grenzen gestoßen und nicht mehr zeitgemäß. Seit 1984 waren die Feuerwehrler von dort, einer Lagerhalle der ehemaligen Eicher-Traktorenfabrik, ausgerückt. Das erste Gerätehaus jedoch war ab 1952 in der damaligen Gemeindekanzlei an der Hauptstraße.

Das Programm Ab 13. April gibt’s täglich Stüberlbetrieb in der Urweiße-Hütt’n im Festzelt beim neuen Feuerwehrhaus in Forstern. Alle Informationen stehen auf www.feuerwehr-forstern.de. 13. April: Der Baum kommt (18 Uhr); Tag der Nachbarschaft, Vereine und Betriebe;

14. April: Weinfest mit i-Düpferl (19.30 Uhr);

15. April: Tag der Forsterner Senioren (12 Uhr); Kabarett „Gschneizt und Kampelt“ mit Sara Brandhuber (19 Uhr). Kartenvorverkauf im Forsterner Rathaus und auf www.feuerwehr-forstern.de/kartenvorverkauf;

16. April: Festsonntag 150 Jahre Feuerwehr Forstern, Gottesdienst in Tading (10.30 Uhr), Festzug und Festbetrieb;

17. April: Kesselfleischessen (18 Uhr);

20. April: Goaßnmass- und Rüscherl-Party (20 Uhr);

21. April: Stüberlparty mit Drunter & Drüber (20 Uhr);

22. April: Kindernachmittag mit Hüpfburg, Maibaumstreichen und Spielen, Kaffee und Kuchen (13.30 Uhr); 90er-Party (20 Uhr);

23. April: Weißwurst-Frühschoppen (10 Uhr); Südtiroler Abend mit Beche Gust & Band sowie Spezialitäten (17 Uhr);

28. April: Feierwehr goes Malle (20 Uhr);

29. April: Hüttengaudi mit Gams N’ Roses (20 Uhr);

30. April: Weißwurst-Frühschoppen (10 Uhr);

1. Mai: Mittagstisch in der Ortsmitte mit regionalen Angeboten (11 Uhr) und traditionelles Maibaumaufstellen (14 Uhr).