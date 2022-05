Einweihung des Forsterner Feuerwehrhauses: „Ein Haus für alle Bürger“

Von: Veronika Macht

Volles Haus: Für die Segnung eines Kreuzes und der Räume im neuen Gerätehaus hatten sich die Fahnenabordnungen der Vereine aufgestellt. Regina Maier und der Kirchenchor sorgten für die musikalische Gestaltung. © Vroni Macht

Schon vor mehr als zwei Jahren ist die Feuerwehr Forstern in ihr neues Gerätehaus eingezogen. Wegen Corona konnte es erst jetzt eingeweiht und der Öffentlichkeit präsentiert werden. Das Interesse war groß.

Forstern – Es war der 21. Februar 2020, ein Freitag, als sich um 18 Uhr Florian Forstern einsatzbereit meldete. Der Umzug ins neue Gerätehaus war abgeschlossen, seitdem rücken die derzeit 92 Aktiven von der Adresse Am Feuerwehrhaus 1 aus. Voller Vorfreude kündigte die Wehr eine offizielle Einweihung an – dann kam der Lockdown.

Am Wochenende war es nun so weit. Am Samstag fand die Einweihung mit geladenen Gästen und kirchlichem Segen statt. Neben den Feuerwehrleuten waren Vertreter der Ortsvereine, der umliegenden Wehren, der Kreisbrandinspektion, der Verwaltung sowie ehemalige und amtierende Gemeinderäte gekommen. Am Sonntag war dann die gesamte Bevölkerung zum Tag der offenen Tür eingeladen.

Die Historie des Neubaus stand im Mittelpunkt mehrerer Reden am Samstag. So erinnerte Bürgermeister Rainer Streu daran, dass das alte Haus, 1984 erbaut und 2010 erweitert, aus allen Nähten geplatzt war. Zu wenige Stellplätze, zu wenige Ausfahrten, zu wenige Flächen für die Aktiven.

Zahlreiche Interessierte lockte der Tag der offenen Tür im Forsterner Feuerwehrhaus an. Es gab Führungen durch das Gebäude, und man konnte die Einsatzfahrzeuge begutachten. Zudem wurden Rundfahrten angeboten und für die Kinder ein buntes Programm mit Hüpfburgen, Spritzen mit dem Schlauch und mehr. © Vroni Macht

Anfang 2014 kam aus dem Rathaus das „erlösende Signal“, dass ein neues Gerätehaus gebaut wird. Die Führung der Wehr habe daraufhin begonnen, mit Unterstützung der Kreisbrandinspektion mögliche Standorte vor allem bezüglich der Hilfsfristen zu prüfen. Gefunden wurde das ideale Grundstück an der Staatsstraße, zwischen Tankstelle im Süden und Gewerbegebiet im Norden.

Es folgten Besichtigungen anderer Neubauten – „da gab es gar nicht so viele in der näheren Umgebung, sodass wir bis nach Stuttgart und Augsburg gefahren sind“, sagte Streu, der den Bau damals als Gemeinderat, Kommandant und Vorsitzender der Feuerwehr begleitet hat.

Zugleich wurde der Feuerwehrbedarfsplan erstellt, bevor man mit Architekten und Fachplanern 2017 den ersten Entwurf vorstellen konnte. Der Bauantrag wurde im Mai 2018 genehmigt, im September des gleichen Jahres folgte der offizielle Spatenstich. Nach 16-monatiger Bauzeit hieß es dann am 21. Februar 2020 „Servus Hirschbachweg 8“, und die Feuerwehr meldete sich am neuen Standort einsatzbereit.

Viel Platz bietet der neue Schulungsraum. © Florian Erl/Feuerwehr Forstern

„Ihr füllt dieses Gebäude mit Leben, nur durch euer Ehrenamt ist es möglich, dass wir diesen wertvollen Dienst an der Gesellschaft leisten können“, sagte Streu in Richtung der Aktiven. Es sei wichtig, dass man das Gebäude nun auch von innen der Bevölkerung zeigen könne und dass es endlich den kirchlichen Segen bekomme.

Dies übernahmen die Pfarrer Christoph Stürzer und Christoph Keller, die beide betonten, dass es nicht um das Gebäude an sich gehe, sondern um die Menschen, die darin Dienst tun. Als ausgerechnet währenddessen der Alarm schrillte, sprangen die Aktiven sofort auf. Es entpuppte sich jedoch als Einsatz für die First-Responder-Gruppe, sodass das Gros sitzen bleiben konnte.

Die Segnung nahmen die Pfarrer Christoph Stürzer und Christoph Keller (v.l.) vor. Regina Maier und der Kirchenchor sorgten für die musikalische Gestaltung. © Vroni Macht

„Ja, wir hatten viele Pläne“, sagte Kommandant Matthias Belmer. Doch nicht immer sei alles nach Plan verlaufen, weder beim Bau selbst, noch bei der Einweihung, meinte er mit Blick auf Corona. Nach zwei Jahren könne man aber sagen, dass eigentlich doch alles funktioniere wie geplant. Die Feuerwehr stehe den Bürgern 24 Stunden am Tag zur Verfügung, somit würden sie alle von dem modernen Haus profitieren.

Besonderen Dank sprach Belmer seinem Vorgänger als Kommandant aus. Streu habe „mit Augenmaß, Geduld und Sachverstand“ den Bau begleitet, mit „Gewissenhaftigkeit, Vehemenz und auch mit Perfektionismus, ohne den vieles nicht so wäre, wie es jetzt ist“. Vor allem aber bedankte sich Belmer bei seinen Kameraden, die Ideen eingebracht hätten, die immer zur Stelle gewesen seien, sei es beim Fliesen von Sockeln, beim Fensterputzen oder bei Malerarbeiten: „Wir haben viel Zeit und Kraft investiert, jetzt sind wir einfach stolz und dankbar für unsere neue Heimat.“

Saubere Sache: die Alarmumkleide im Forsterner Feuerwehrhaus. © Florian Erl/Feuerwehr Forstern

Altbürgermeister Georg Els, unter dessen Führung das Gerätehaus errichtet wurde, sagte, dass es eine besondere Herausforderung sei, als Kommune zu bauen. Dabei werde fast kein anderer öffentlicher Bau so emotional diskutiert wie der eines Feuerwehrhauses – auch in Forstern. Mit Mut und Weitblick habe der Gemeinderat die richtige Entscheidung getroffen, das Haus in der Größe, in der Lage, in der Art und Weise zu bauen. Doch es habe auch Kritiker gegeben. „Bürgermeister und Feuerwehr bauen sich ein Denkmal“, habe es geheißen. Doch das sei freilich falsch, das Gebäude sei „nichts anderes als ein Bürgerhaus“.

Das betonte auch Kreisbrandrat Willi Vogl: „Ich kann nur allen Gemeindebürgern zu diesem Haus gratulieren: Es ist ein Haus für sie alle.“ Und Landrat Martin Bayerstorfer sprach ein „Riesenkompliment“ aus und sagte: „Es ist keine Selbstverständlichkeit, was hier geschaffen wurde.“ Freilich seien Fahrzeuge und Gerätehäuser sehr teuer – in Forstern gut vier Millionen Euro. „Aber ich glaube, wir haben bisher im Landkreis noch keinen Euro zu viel Geld für unsere Feuerwehren ausgegeben“, sagte der Landrat.

