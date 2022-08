Generationenwechsel bei der Feuerwehr Forstern

Von: Veronika Macht

Wechsel im Vorstand (v. l.): der bisherige Vize Markus Unterhaslberger, der bisherige Vorsitzende Rainer Streu und die bisherige Schriftführerin Annelieke Els, Kassierin Kathrin Fritsch, die neue Schriftführerin Stefanie Erl sowie die neuen Vorsitzenden Hannes Schwinghammer und Christoph Wimmer. © Feuerwehr Forstern

Der Feuerwehrverein Forstern hat einen neuen Vorsitzenden. Bürgermeister Rainer Streu, der den Verein 13 Jahre lang geführt hatte, legte sein Amt nieder. Zum Nachfolger wurde Hannes Schwinghammer gewählt.

Forstern – Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause fand die Jahreshauptversammlung erstmals in der Fahrzeughalle des neuen Gerätehauses statt. Der Verein zählt derzeit 198 Mitglieder, davon 88 Aktive. Die Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Versammlung. Dabei machte der bisherige Vorsitzende Rainer Streu „den Weg für einen Generationenwechsel“ frei, wie die Wehr in einer Pressemitteilung schreibt.

Die Kameraden wählten demnach den 26-jährigen Hannes Schwinghammer zum Vorsitzenden. Sein Stellvertreter ist Christoph Wimmer, 23 Jahre jung. Dessen Vorgänger Markus Unterhaslberger hatte sich ebenfalls nicht mehr zur Wahl gestellt, genauso wie Schriftführerin Annelieke Els. Ihr Amt übernimmt Stephanie Erl. Katrin Fritsch, die sich seit 19 Jahren um die finanziellen Angelegenheiten der Feuerwehr Forstern kümmert, konnte hingegen wieder als Kassierin gewonnen werden. Auch bei den Kassenprüfern gab es keine Veränderungen: Dieses Amt bekleiden weiterhin Bernhard Huber und Leonhard Jahrstorfer.

Schwinghammer bedankte sich bei allen Anwesenden für das Vertrauen, insbesondere jedoch bei Streu und Unterhaslberger. Sie hinterließen mit ihrer geleisteten Arbeit und ihrem Engagement große Fußstapfen. Als Zug- beziehungweise Gruppenführer bleiben beide weiterhin ein wichtiger Teil der Feuerwehr Forstern.

In ihrem Bericht informierten Kommandant Matthias Belmer und sein Stellvertreter Tobias Streu über zahlreiche Übungen, Aus- und Fortbildungen, in denen mehr als 2000 ehrenamtliche Stunden geleistet worden seien. Hinzu kamen hunderte Stunden für Besprechungen, Wartungen, Pflege- und Reinigungsarbeiten. Ein großer Dank ging an Gruppenführer, Gerätewarte, Fachbereichsleiter und alle Feuerwehrkräfte für ihre Motivation und ihr Engagement. Besonders bedankten sich die Kommandanten bei den Teilnehmern spezieller Lehrgänge, etwa die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger.

Die Geehrten (v. l.): Rainer Streu, Markus Unterhaslberger, Johann Weizenbeck, Johann Spötzl, Georg Els, Gustav Erl, Hubert Wimmer, Ludwig Käsmeier, Sandro Spreizer, Helmut Schröttle, Christian Pirkel, Fabian Spagl, Bernhard Obermaier, Stefan Unterhaslberger, Aaron Reinold, Josef Schillinger, Iris Köller, Hannes Schwinghammer, Tobias Streu und Matthias Belmer. © Feuerwehr Forstern

Das vielfältige Wissen, das sich die Kameraden bei all den Übungen und Fortbildungen angeeignet haben, mussten sie im vergangenen Jahr bei 158 Einsätzen mit insgesamt knapp 1000 Einsatzstunden unter Beweis stellen.

Den Schwerpunkt bildeten Einsätze der First Responder, gefolgt von zahlreichen Einsätzen zur technischen Hilfeleistung (THL) etwa bei Verkehrsunfällen bis hin zu diversen Unwetter- und Wasserrettungseinsätzen. Auch der „Feuerwehr-Klassiker“ – Katze auf Baum – war dabei. 2020 hatten die Aktiven laut Statistik 96 Einsätze zu absolvieren. Auch da machten First-Responder- und THL-Einsätze das Gros der Alarmierungen aus, Brände kamen nur vereinzelt vor.

Zum Schluss des Abends wurden viele Kameradinnen und Kameraden für langjährigen aktiven Dienst geehrt (siehe unten). Besondere Würdigungen gab es zudem für Streu und Altbürgermeister Georg Els. Kommandant Belmer ehrte im Namen des Landesfeuerwehrverbands Bayern Streu „für sein herausragendes Engagement und seine besonderen Verdienste für das Feuerlöschwesen in der Gemeinde Forstern“.

Streu war nicht nur 13 Jahre als Vorstand, sondern auch viele Jahre lang für die Jugendarbeit zuständig. Er war zudem sechs Jahre lang 2. Kommandant und mehr als zehn Jahre lang 1. Kommandant. „In seine Amtszeiten fiel nicht nur die Erneuerung und Modernisierung des Fuhrparks, sondern auch der Neubau des Feuerwehrhauses von Forstern“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Altbürgermeister Els erhielt ebenfalls vom Landesfeuerwehrverband die Bayerische Feuerwehr-Ehrenmedaille. Dies ist eine Auszeichnung, die politischen Persönlichkeiten zuteil wird, die sich in ihrer politischen Tätigkeit im besonderen Maße für die Feuerwehr eingesetzt haben.

Die Geehrten:

10 Jahre aktiver Dienst: Iris Köller, Maria Patermann, Christian Pirkel, Aaron Reinold, Hannes Schwinghammer, Fabian Spagl, Sandro Spreitzer und Stefan Unterhaslberger.

20 Jahre: Bernhard Obermaier, Johann Spötzl, Tobias Streu und Ludwig Käsmeier.

30 Jahre: Josef Lanzl jun., Michael Neglia, Helmut Schröttle und Hubert Wimmer.

40 Jahre: Josef Eicher, Gustav Erl, Franz Fußstetter, Anton Oskar, Josef Schillinger und Johann Weizenbeck.