Hilfe aus Forstern für Kameraden in der Ukraine

Von: Veronika Macht

1300 Euro und mehr als 100 Teile an Feuerwehrbedarf übergaben (v.l.) stellvertretender Kommandant Tobias Streu und Kommandant Matthias Belmer sowie die beiden Vorsitzenden der Feuerwehr Forstern, Hannes Schwinghammer und Christoph Wimmer, an die „Feuerwehrhilfe Ukraine“ des Deutsches Feuerwehrverbands. © Feuerwehr Forstern

Die Feuerwehr Forstern unterstützt die Aktion „Feuerwehrhilfe Ukraine“ des Deutschen Feuerwehrverbands.

Forstern – Seit Monaten herrscht im Osten Europas Krieg. „Unsere Solidarität und tiefste Bewunderung gilt den Feuerwehrkameradinnen und -kameraden in der Ukraine, welche in diesen schweren Zeiten inmitten des Kriegsgeschehens weiterhin Hilfe leisten und Leben retten“, schreibt die Feuerwehr Forstern auf ihren Social-Media-Kanälen. Sie hat sich aus diesem Grund an der Aktion „Feuerwehrhilfe Ukraine“ des Deutschen Feuerwehrverbands mit einer Sachspende beteiligt.

Mehr als 100 ausgesonderte, aber noch gut erhaltene Feuerwehrjacken, Schutzhosen, Feuerwehrstiefel und Haltegurte wurden kürzlich zu einer Sammelstelle des Landesfeuerwehrverbands Bayern gebracht. „Zudem kam beim Maibaumumlegen im Frühjahr noch der wunderbare Spendenbetrag von 1300 Euro zusammen“, ergänzt Kommandant Matthias Belmer. Damals konnte man Scheiben den Forsterner Maibaums gegen eine individuelle Spende erwerben. Dieses Geld, gegeben von den Forsterner Mitbürgern, geht ebenfalls an die „Feuerwehrhilfe Ukraine“.

