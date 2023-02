Feuerwehr Forstern verknüpft Jubiläum mit Maibaum-Zeit

Von: Veronika Macht

Im Ebersberger Forst wurde der neue Forsterner Maibaum geschlagen. © Feuerwehr

Die Feuerwehr Forstern feiert 150-jähriges Gründungsfest und verknüpft das mit der Maibaum-Zeit.

Forstern – Die Feuerwehr Forstern hat heuer Großes vor. Sie feiert ihr 150-jähriges Bestehen – und zwar im Rahmen des Maibaumstüberls, denn es wird auch ein neuer Maibaum aufgestellt.

Der Baum stammt aus dem Ebersberger Forst. Unter fachmännischer Anleitung und nach kurzer Diskussion war das passende Exemplar schnell ausgemacht, berichtet die Feuerwehr. Mit Hilfe des Forstbetriebs Thomas Hundschell aus Kipfing wurde die auserwählte Fichte schließlich gefällt. Den Stamm, der in den nächsten vier Jahren das Ortsbild von Forstern verschönern wird, spendierte ebenfalls der Forstbetrieb Hundschell.

Am Donnerstag, 13. April, wird der Baum dann zum Feuerwehrgerätehaus transportiert und in den darauffolgenden gut zwei Wochen unter strenger Bewachung auf seinen großen Auftritt vorbereitet. Mit Muskelkraft werden die Mitglieder der Feuerwehr den neuen Baum dann am Montag, 1. Mai, aufstellen.

Bis dahin dürfen sich die Besucher des Maibaumstüberls, in dessen Rahmen auch das 150. Gründungsfest gefeiert wird, auf täglichen Stüberlbetrieb und zahlreiche Veranstaltungen freuen. Los geht’s am 13. April nach den Ankunft des Baums mit dem Tag der Nachbarschaft, Vereine und Betriebe, gefolgt vom Weinfest (14. April) und dem Tag der Forsterner Senioren (15. April). Am gleichen Abend zeigt Sara Brandhuber im Festzelt am Feuerwehrhaus ihr Kabarettprogramm „Gschneizt und Kampelt“. Karten dafür kosten je 18 Euro und sind ab sofort im Rathaus oder auf www.feuerwehr-forstern.de/kartenvorverkauf zu haben.

Der Festsonntag zum Feuerwehr-Jubiläum wird am 16. April gefeiert. Es folgen ein Kesselfleischessen (17. April) und diverse Partys, zudem gibt es einen Kindernachmittag mit Hüpfburg (22. April), einen Südtiroler Abend (23. April), Hüttengaudi mit Gams N’ Roses (29. April) und einen Weißwurst-Frühschoppen (30. April), bevor am 1. Mai schließlich der neue Maibaum aufgestellt wird. Das komplette Programm und alle Infos stehen auf www.feuerwehr-forstern.de.

vam