Schriftzug am Feuerwehrhaus: Da muss man schon genau hinschauen

Forstern – Das neue Gerätehaus der Feuerwehr Forstern ist fast fertig – inklusive Schriftzug. „Freiwillige Feuerwehr“ steht auf der Fassade, wenn man von Norden auf das Haus blickt. Dazu muss man allerdings schon ganz genau hinschauen, findet Max Reiser (AWG). „Das ist eine ziemliche Fehlkonstruktion. Die Schrift hat die gleiche Farbe wie die Außenhaut, die sieht man gar nicht“, monierte er im Gemeinderat: „Wenn ich so was baue, und dann kann man es nicht lesen, dann brauche ich es gar nicht machen.“

Kommandant Streu: „Tatsächlich ist der Kontrast nicht so zu erkennen“

Kommandant und Ratsmitglied Rainer Streu (AWG) erklärte, man habe sich bewusst gegen den Vorschlag des Planungsbüros entschieden, das vorspringende und beleuchtete Buchstaben angeregt hatte: Das Geld habe man sparen wollen. „Tatsächlich ist der Kontrast nicht so zu erkennen“, gab Streu zu. Auf den Skizzen sei die Fassade etwas heller als die Schrift gewesen. Vielleicht könne man die Buchstaben weiß streichen, schlug er vor.

Bürgermeister Els: „Wollten kein Rotkäppchenhaus“

„Wenn man von Reithofen kommt, muss man wirklich suchen“, sagte auch Herbert Berger (AWG) und meinte: „Das einzig Rote am Haus könnte doch die Schrift sein.“ Dem erteilte Bürgermeister Georg Els (AWG) sofort eine Abfuhr. „Wir haben uns bewusst gegen Rot entschieden. Wir wollten kein Rotkäppchenhaus, sondern ein modernes Feuerwehrhaus“, sagte er und berichtete, er selbst habe die Schrift gut gesehen. Das bestätigte auch Simona Loupal (SPD/Die Grünen).

Ob sich an der Schrift jetzt noch etwas ändert? „Wir werden sehen, was die Bevölkerung sagt. Wenn sie das Feuerwehrhaus beim nächsten Dorffest nicht finden, müssen wir was unternehmen“, so Els augenzwinkernd.

