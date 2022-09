Günter Helfenbein (63) verstorben: Abschied vom singenden Hirschbachwirt

Von: Uta Künkler

Am Schlagzeug fühlte sich Günter Helfenbein ebenso wohl wie in der Küche. Gaststätte wird weitergeführt © privat

Günter Helfenbein war als Pächter des Forsterner Hirschbachwirts ebenso bekannt und geschätzt wie als Musiker der Band „The Searcher“. Er wurde nur 63 Jahre alt.

Forstern – „Ihr braucht’s euch keine Sorgen machen, ich komm schon wieder heim.“ Mit diesen Worten hat Günter Helfenbein seiner Lebensgefährtin Lydia Schuster Mut zugesprochen, als er in Freising auf Palliativ lag. Keine vierzehn Tage ist das jetzt her. Trotz fortgeschrittener Krebserkrankung war er Optimist, hat gekämpft wie ein Löwe – bis zum Schluss. Vergangenen Freitag ist der „singende Wirt“, wie er in seiner Heimat Forstern genannt wurde, im Alter von 63 Jahren verstorben.

Gastronom und Musiker - Band „The Searcher“

Günter Helfenbein vereinte zwei Passionen: die Musik und die Gastronomie. Früher als Wirt der Forsterner Sportgaststätte und später im Hirschbachwirt lebte er beide Leidenschaften gleichermaßen aus. In seinen Gaststätten holte er regelmäßig Kleinkunst aufs Dorf, lud Monika Gruber, Roland Hefter oder Lizzy Aumeier ins kleine Forstern. Und stand regelmäßig selbst auf der Bühne – meistens als Schlagzeuger und Sänger seiner Band „The Searcher“.

Das Feuer für Percussion loderte schon früh in ihm. Als siebenjähriger Bub setzte sich Günter Helfenbein den Hut vom Papa auf den Kopf, klaubte die Töpfe von der Mama zusammen und trommelte mit Kochlöffeln wild darauf herum. Davon erzählt seine ältere Schwester Waltraud Kaiser.

Günter Helfenbein: Frühe Liebe zum Schlagzeug

Ein paar Macken hätten die Emailletöpfe zwar davongetragen, erinnert sie sich. Aber den Eltern war das wurscht. Die waren stolz auf ihren eifrigen Sohn. Besonders die Mutter, die hatte immer ein besonders inniges Verhältnis zu ihrem Günter. Die beiden Schwestern – neben Waltraud Kaiser auch die Jüngere, Sieglinde Leitmannstetter – waren dagegen eher genervt „von der Action“, die der Bruder da veranstaltete.

Action gab es jede Menge in Günter Helfenbeins Leben. Er war kein Mann für den Müßiggang. „Das war verlorene Zeit für ihn“, sagt Lydia Schuster. Zum Urlaub hätte man ihn überreden müssen. Gutscheine für eine Massage oder einen Brunch lägen seit Jahren in der Schublade. „Wenn er mal einen Tag frei hatte, dann hat er sich nicht aufs Sofa gelegt, sondern eher die Küche aufgeräumt“, erzählt sein einziger Sohn Florian Helfenbein (33). Wer etwas von ihm wollte, kam am besten in die Gaststätte. „Wichtige Sachen wurden immer während der Arbeit im Wirt besprochen“, erinnert sich Sohn Florian.

Erst Sportgaststätte Forstern, dann Hirschbachwirt

Nur für seine Musik, da hat er sich freigenommen. Konzerte von Elton John bis Shakira besucht oder daheim seine Beatles oder Countrymusik laut aufgedreht. Und er ist mit „The Searcher“ und anderen Bands durch die Region getourt. Dabei stand er gar nicht besonders gerne im Rampenlicht. Blieb lieber im Hintergrund, hemdsärmelig, anpackend. Er war zurückhaltend, fast introvertiert, nie aufdringlich. Seine Ansagen waren berühmt für ihre Kürze: „Schön, dass ihr alle da seid. Jetzt fangen wir an“, erinnert sich Lydia Schuster.

Nach seiner Ausbildung zum Koch im Münchner Rauchfang und einigen Jahren als Angestellter machte sich der Forsterner, der außer einem kurzen Intermezzo im nicht weit entfernten Gelting immer in der Gemeinde gelebt hat, mit der Sportgaststätte selbstständig.

Gaststätte wird weitergeführt

Nach seiner Scheidung lernte er dort seine Lydia kennen und lieben. Mit ihr gemeinsam hat er vor sieben Jahren den Hirschbachwirt übernommen. Auch wenn Günter Helfenbein auf allen Ebenen fehle, will sie mit ihrer 34-jährigen Tochter Sophie Schlaffer, die seit vielen Jahren Teil des Teams ist, die Traditionsgaststätte weiterführen – „in seinem Sinne“, wie Schuster sagt. Schon am Mittwoch wird wieder aufgesperrt.

Vor gut zwei Jahren ist Günter Helfenbein Großvater geworden. Sein Enkel war sein ganzer Stolz. „Für den hätte er alles gegeben“, sagt Sohn Florian. Und der kleine Finn eifert Günter Helfenbein in einer Hinsicht bereits nach: Wie der Opa früher, so kramt auch er gerne die großen Töpfe aus der Gastro-Küche heraus und trommelt auf ihnen voller Inbrunst.

