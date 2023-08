Gegen parkende Fahrzeuge: Forstern will keinen Schilderwald

Von: Veronika Macht

14 Tafeln wären für den Anliegerweg an der Hauptstraße in Forstern nötig, um gegen parkende Fahrzeuge vorzugehen. Der Gemeinderat will aber einen Schilderwald vermeiden.

Forstern – Hat die Gemeinde Forstern endlich einen Weg gefunden, um gegen die Wildparker auf dem Anliegerweg entlang der Hauptstraße vorzugehen? Die Situation auf dem als Geh- und Radweg genutzten Kiesweg ist Anwohnern und Verwaltung schon lange ein Dorn im Auge. Jetzt will man mit Einfriedungen der Grünflächen dafür Sorgen, dass dort nicht mehr geparkt wird. Fruchtet das nicht, gibt’s noch einen Plan B.

Bürgermeister Rainer Streu (AWG) berichtete im Gemeinderat, dass man sich die Lage vor Ort mit Polizei und Landratsamt angeschaut habe. Es geht um den Abschnitt, der sich auf der westlichen Seite der Ortsdurchfahrt zwischen Hauptstraße 24 (etwa gegenüber Bäckerei Kreitmaier) und Hauptstraße 31 (gegenüber Feuerwehrhaus) befindet. Voriges Jahr habe man das Areal vermessen lassen und klar definiert, wo sich der Anliegerweg befindet.

Laut Streu war das Landratsamt der gleichen Auffassung wie die Gemeinde, nämlich dass es sich um einen Anliegerweg handele, der von den Anliegern zum Durchfahren genutzt werden könne, um auf ihre Grundstücke zu kommen, „aber nicht als Parkfläche“, stellte Streu klar. Der Rest solle Rad- und Fußgängerverkehr sein.

Am Grundstück an der Hauptstraße 24 steht laut Streu bereits ein Straßenschild, das auf einen Geh- und Radweg hinweist. „Das ist irgendwann aufgestellt worden, aber es gibt keinerlei Verkehrsrechtliche Anordnung dafür. Außerdem steht es falsch. Es hat also 0,0 Bindung, darum kann auch niemand aufgeschrieben werden, der dort parkt.“

Nach Auskunft des Landratsamts müsse die Gemeinde „Fußgänger“-Schilder mit dem Zusatz „Fahrrad frei“ aufstellen – und zwar bei allen Querstraßen in beide Richtungen, um Rechtssicherheit zu haben. Insgesamt war von 14 Schildern die Rede – auf einer Strecke von rund 230 Metern. „Das wären also Unmengen an Schildern, aber anders hätten wir keine Handhabe gegen Leute, die dort parken“, sagte Streu.

Zusätzlich könne man die Grüninseln, die der Gemeinde gehören, mit Holzpfählen so einfassen, dass nur noch der Anliegerweg frei ist und das Parken in den Grünflächen unterbunden wird.

Das fand Markus Fritsch (AWG) „absolut empfehlenswert“. Vor allem mit Kindern sei das Radfahren dort gefährlich, weil parkende Autos die Sicht versperren würden. Der angedachte Schilderwald kam indes nicht gut an. „Das ist doch Wahnsinn, wenn wir immer mehr Schilder aufstellen“, meinte etwa Mirko Doerk (AWG). „Uns stört es auch, aber wir haben sonst keine Handhabe. Rechtlich bieten nur die Schilder absolute Sicherheit“, so Streu.

Ihm zufolge würde ein Schild 140 bis 200 Euro kosten, bei 14 Stück brauche man zudem sieben Rohrmasten. „Alternativ würde es sich anbieten für den Bauhof ein spezielles Pfahlbohrgerät zu kaufen, dann müsste man nicht mehr betonieren. Das wäre vielleicht auch eine klimafreundlichere Option“, meinte der Bürgermeister.

Anton Oskar (CSU) warf ein, ob man nicht erst versuchen könne, die Einfassungen so zu gestalten, dass Parken gar nicht mehr geht, bevor man den Schilderwald aufstelle. Diesen Vorschlag griff Streu auf: „Dann schauen wir, wie es sich entwickelt, und wir können immer noch die verkehrsrechtliche Anordnung machen, wenn wir keine Verbesserung merken.“ Auch Georg Els jun. (AWG) sagte: „Ich finde den Ansatz gut. Wenn wir so einen Schilderwald vermeiden, haben wir viel erreicht.“

Peter Feckl (AWG) mahnte, dass der Weg durch die Einfassungen nicht zu schmal werden dürfe, da dort viele Fußgänger, Radfahrer und Eltern mit Kinderwagen unterwegs seien. Und Simona Loupal (SPD/parteifrei) äußerte die Befürchtung, wenn man die Grünflächen einzäune, dass dann „aus Trotz“ dazwischen geparkt werde: „Dann kann man gar nicht mehr fahren.“

Dennoch entschied sich das Gremium einstimmig dafür, zunächst die Grünflächen in Holzbauweise einzufassen. Dabei will man geltende Normbreiten für kombinierte Geh- und Radwege um setzen und 2,50 bis drei Meter freilassen. Sollte das nicht fruchten, werde man doch Schilder aufstellen.

