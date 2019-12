Ubi-Caritas-Weihnachtskonzert: Gleich zweimal hintereinander ausverkauft

Der Junge Chor Ubi Caritas hat mit seinem Weihnachtskonzert in der Turnhalle in Forstern begeistert - mit gleich zwei ausverkauften Vorstellungen.

Forstern – Unter dem Motto „Kommt zu diesem Freudenfest“ lud der Junge Chor Ubi Caritas zusammen mit Chorleiter Konrad Huber in die festlich beleuchtete und stimmungsvoll dekorierte kleine Turnhalle der Grund- und Mittelschule Forstern zum großen Weihnachtskonzert ein. Weil dieses in den vergangenen Jahren immer sehr gut besucht war, fand es heuer gleich zweimal hintereinander statt – und beide Konzerte waren ausverkauft.

Unverwechselbarer Sound, passende Choreo

Mit Liedern wie „In das Warten dieser Welt“, „That´s Christmas to me“, „Whisper Whisper“ und „Wer Ohren hat hört“ brachten die Ubis mit ihrem unverwechselbaren Sound, stimmsicheren Solos und passender Choreografie ihre Zuhörer in Weihnachtsstimmung. Begleitet wurde der Chor von Rosie Walter am Klavier, Tilda Bányasz-Németh am Keyboard und dem Oboisten André Schnarrenberger. Letzterer begeisterte das Publikum auch mit einem Solostück; ebenso bezauberte Tamara Bodenmüller mit zwei grandios vorgetragenen Stücken an der Harfe.

Nachdem der Frauenchor gemeinsam mit dem Publikum den Weihnachtsklassiker „Leise rieselt der Schnee“ gesungen hatte, wurden Kurzgeschichten vorgelesen, die nachdenklich stimmten, aber auch zum Schmunzeln anregten. Besonders weihnachtlich wurde es bei den Songs „Stand in the light“ und „Oh holy night“, als die Zuhörer den Chorgesang mit ihren Handylampen begleiteten.

red