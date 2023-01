Bekommt erstmals eine Frau die Forsterner Bürgermedaille?

Von: Veronika Macht

(Symbolbild) © Privat

SPD-Rat Erwin Nominacher hat angeregt, eine weitere Forsterner Bürgermedaille zu vergeben. Vielleicht erstmals an eine Frau?

Forstern – Die Forsterner Bürgerversammlung haben Ende November viele ehemalige Gemeinderäte besucht. Diese Beobachtung nahm Georg Els jun. (AWG) in der Ratssitzung nun zum Anlass, um darauf hinzuweisen, dass sie fast drei Jahre nach der Kommunalwahl noch immer nicht offiziell verabschiedet wurden. „Das finde ich persönlich schade, weil man ein bisschen die Chance verpasst hat, das ehrenamtliche, kommunalpolitische Engagement zu würdigen“, sagte Els.

Bürgermeister Rainer Streu (AWG) verwehrte sich dagegen und entgegnete: „Es kommt ein bisschen so rüber, als würden wir darauf keinen Wert legen.“ Man habe stets alle Ausgeschiedenen zu den Einweihungen der kommunalen Bauwerke eingeladen, an deren Planung sie noch beteiligt waren. „Ich bitte aber um Verständnis. Was jetzt zwei Jahre lang nicht gegangen ist, wurde innerhalb von sechs Monaten nachgeholt. Wir waren teilweise mehr im Landratsamt als alles andere“, sagte Streu und nannte als Beispiel zwei Verleihungen von Feuerwehrehrenzeichen und zwei Einbürgerungsveranstaltungen für die vergangenen beiden Pandemie-Jahre. „Das war sehr viel“, meinte Streu.

Er sagte zugleich aber auch zu, die ehemaligen Räte noch offiziell verabschieden zu wollen. „Ich möchte das gerne mit der notwendigen Ruhe vorbereiten und es im Zuge der Verleihung des Titels Altbürgermeister nachholen“ – den bekommt, wie berichtet, Georg Els.

In dem Zusammenhang regte Erwin Nominacher (SPD) an, darüber nachzudenken, mal wieder eine Bürgermedaille zu verleihen. Diese Ehre wurde bislang sieben Männer zuteil: Emil Pahl (1985), Franz Jaksch (1986), Pfarrer Korbinian Riedmaier (1989), Dr. Egon Streit (1993), Gottfried Läuger (1995), Josef Eicher (2001) und Henry Pritschet (2008). Letzterer ist nach dem Tod von Altbürgermeister Josef Eicher diesen Herbst der einzige noch lebende Ehrenbürger von Forstern. „Vielleicht kommt auch mal eine Frau in Frage?“, warf Nominacher bei der Gelegenheit in den Raum und erntete dafür einiges an Zustimmung. „Da gibt es durchaus aussichtsreiche Kandidatinnen und Kandidaten“, meinte Streu dazu. vam