„Manches kann man gar nicht mehr so ernst nehmen“

Von: Veronika Macht

Forstern – Die Gemeinde Forstern hat in den vergangenen Jahren viele Projekte angestoßen. Große Vorhaben wie Ortsmitte, Seniorenpflegezentrum oder die Verlagerung des Edeka-Markts scheinen aktuell zu ruhen – so ist zumindest der Eindruck vieler Bürger. Im Sozialen Netzwerk Facebook wurde der Kommune kürzlich gar vorgeworfen, eine „phlegmatische Gemeinde“ zu sein, in der vieles geplant, aber nichts umgesetzt werde. Über diese Themen sprachen wir mit Bürgermeister Rainer Streu (AWG).

Herr Streu, der vermeintliche Stillstand bei großen Projekten sorgt in der Forstern-Gruppe auf Facebook immer wieder für Diskussionen. Dabei wird auch die Verwaltung regelmäßig angegriffen. Wie gehen Sie damit um?

Anfangs habe ich sehr viel gelesen, das hat mich schon beschäftigt und belastet. Auch wenn man zum Beispiel Anschuldigungen liest, etwa im Hinterzimmer des Bürgermeisters würden Grundstücke verkauft oder Ähnliches. Wenn man dann aber manche Diskussionen mitverfolgt, kann man es gar nicht mehr so ernst nehmen. Mittlerweile kann ich damit ganz gut umgehen. Mir ist es viel wichtiger, dass sich die Leute, wenn sie ein Anliegen haben, direkt im Rathaus melden. Bei mir weckt das zudem eher den Ansporn zu überlegen, wie man die Leute besser informieren kann. Denn ich glaube, dass vieles von dem, was geschimpft wird, Sachen sind, über die die Leute einfach nicht genug wissen. Wir müssen da präsenter werden.

Wie zum Beispiel?

Zum Beispiel über eine eigene Facebook-Seite. Es sind Überlegungen in diese Richtung da, auch wenn es durchaus Kritik gibt und auf Bundesebene die Kommunen dazu aufgefordert werden, ihre Seiten wieder einzustellen. Aber ich schaue mir seit geraumer Zeit verschiedene Seiten an, von Dorfen, Taufkirchen oder Inning am Holz. Aber um so eine solche Seite zu betreiben, bräuchten wir jemanden, der sie kontinuierlich bespielt. Parallel schauen wir uns an, wie eine Bürger-App laufen könnte, wie sie Pastetten in Planung hat.

Was gibt es Neues zum Thema Ortsmitte?

Da ist auf jeden Fall Bewegung drin. Es ist nicht so, dass wir uns damit abgefunden haben, dass dort jetzt ein Kiesparkplatz ist. Wir hatten zuletzt viele Gespräche mit der Städtebauförderung und auch mit der Pfarrei. Schätzungsweise im September werden wir die Bürger über den aktuellen Stand informieren. Deshalb soll auch der Hort schnellstmöglich raus aus den Containern, die dort stehen. Der Umbau des Kindergartens in einen Hort wird zum neuen Schuljahr fertig sein, aber wie es aussieht, bremst uns die Möbellieferung ein wenig aus. In Absprache mit der Hortleitung wollen wir aber so schnell wie möglich umziehen.

Da ist Bewegung drin – trifft das auch auf das Seniorenpflegezentrum zu?

Dass wir bei dem Thema nicht weiter kommen, liegt nicht an der Gemeinde. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, auch wenn das in den Sozialen Medien immer wieder anders dargestellt wird. Wir haben immer das geliefert, was gebraucht wurde – ob das nun das Stellplatzkonzept war oder die Erschließung, die wir mit dem Planungsverband durchgesprochen haben. Wir sind da auch schon finanziell in Vorleistung gegangen.

Woran hapert es dann?

Die möglichen Betreiber und auch die Investoren haben signalisiert, dass die Finanzierung im Moment einfach ein Problem ist. Deshalb ruht das Projekt. Nach der Sommerpause wollen wir uns erneut zusammensetzen, ob und wie es weitergeht. Parallel sind wir mit den Seniorenreferenten auch weiter auf der Suche nach anderen Betreibern, und wir schauen uns auch andere Konzepte an.

Und was gibt es Neues vom Edeka?

Es ist weiter unser Wunsch, dass Edeka in Forstern seinen Markt verlagert und größer baut. Aber wir als Gemeinde haben auch gewisse Vorstellungen, unter anderem was die Parkplätze angeht. Da haben wir schon verschiedene Vorschläge unterbreitet, und das ist gerade noch ein Knackpunkt. Es braucht viele Abstimmungsgespräche, um einen Kompromiss zu finden.