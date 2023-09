Forsterns Bürgermeister Rainer Streu zieht Bilanz: „Wir müssen einfach bremsen“

Von: Veronika Macht

Teilen

„Den Start hatte ich mir anders vorgestellt“: Rainer Streu blickt auf die erste Hälfte seiner ersten Amtszeit als Bürgermeister von Forstern zurück. © Gemeinde

Halbzeit zwischen den Kommunalwahlen: Forsterns Bürgermeister Rainer Streu über den Sparkurs seiner Gemeinde und den Job als Bürgermeister als Traumberuf.

Forstern – Die erste Hälfte der aktuellen Legislaturperiode ist vorbei. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation: Die Bürgermeister und ihre Gemeinderäte hatten keine leichten drei Jahre. Zeit für eine Halbzeit-Bilanz. Heute: Forsterns Bürgermeister Rainer Streu (43, AWG).

Herr Streu, wie sind Sie ins Amt gestartet?

Den Start hatte ich mir anders vorgestellt, weniger holprig und fordernd. Wegen der Corona-Pandemie war nichts normal, es gab kein Miteinander, keine Termine. Dabei ist es mir schon wichtig, die Leute zu treffen, weil man da ins Gespräch kommen und auch Themen erklären kann. Dazu war die Personalsituation in der Verwaltung nicht einfach und unsere finanzielle Lage mehr als kritisch.

Was hat sich in Sachen Personal seitdem getan?

Als ich angefangen habe, hatten wir keine Kassenleitung. Dazu hat die Geschäftsleitung dreimal gewechselt. Auch dadurch bedingt ist vieles liegen geblieben, wir arbeiten nach wie vor Altlasten auf. Jetzt haben wir eine kontinuierliche Geschäftsleitung im Haus, dazu eine IT-Fachkraft sowie einen Bautechniker, und auch die Kasse ist wieder super besetzt. Aber wir sind weiter auf Personalsuche. Zum Beispiel haben wir im Rathaus keine Kapazitäten, um groß PR machen zu können, wie etwa in Markt Schwabens mit den wöchentlichen Videos. Da überlegen wir, was wir machen können, um attraktiver zu werden.

Sie haben auch die kritische Finanzlage angesprochen.

Zwei Wochen nach meinem Amtsantritt wurde ich ins Landratsamt zu einem Termin mit der Rechtsaufsicht gebeten. Es gab konstruktive Ratschläge, aber auch mahnende Worte, dass wir finanziell wieder in ruhiges Fahrwasser kommen – also sparen – müssen.

Wie läuft der Sparkurs?

Wir haben in den letzten Jahren kontinuierlich Schulden abgebaut und Darlehen zurückgezahlt. Wir haben geschaut, dass wir nicht irgendwelche Wunschträume angehen. Das ist natürlich manchmal hart, weil ich weiß, wie sehr sich zum Beispiel der FC Forstern ein Vereinsheim wünschen würde und wie wichtig es auch wäre. Oder wenn der Schützenverein 1000 Euro für ein Netz beantragt, und wir nur 500 Euro geben können. Das war man in den letzten Jahren in Forstern nicht gewöhnt, aber wir müssen einfach bremsen.

Wie gehen die Vereine damit um?

Für sie ist dieser Sparkurs schon schwierig, aber ich muss sie dabei auch loben: Unsere Vereine machen unglaublich viel selbst und schauen, dass sie sich ihre Sachen mit Aktionen wie Crowdfunding selbst finanzieren. Sie sind da sehr diszipliniert, und ich bin froh, dass von dieser Seite aus nicht ständig Druck gemacht wird.

Aber die Gemeinde hat nach wie vor einen Konsolidierungshaushalt.

Ja, aber ich hoffe, dass es bald so sein wird, dass das Landratsamt sagt, wir haben uns soweit erholt, dass wir das nicht mehr brauchen. Das wäre auch gut, um für die Mitarbeiter attraktiv zu bleiben und mithalten zu können: Die meisten Gemeinden zahlen mittlerweile die volle Münchenzulage, wir können aber nur die Hälfte zahlen.

Was wurde seit Beginn der Wahlperiode 2020 alles umgesetzt?

Das größte Projekt war die Fertigstellung des neuen Kinderhauses in Karlsdorf. Der damaligen Finanzlage geschuldet, gab es kurz vor meinem Amtsantritt einen Totalbaustopp inklusive aller weiteren Ausschreibungen. In der Zeit hat mein Vorgänger Georg Els noch ein Darlehen aufgenommen. Und mein erstes Darlehen über eine Million Euro zu unterschreiben – das war kein gutes Gefühl für mich, weil ich es nicht kannte, so viele Schulden zu machen. Aber es hat uns über diese Zeit gerettet, und wir konnten weiterbauen.

Welche Projekte gab es sonst noch?

Zum Beispiel den Glasfaserausbau, gefördert im Außenbereich und eigenwirtschaftlich im Hauptort. Eineinhalb Jahre lang hatten wir wöchentliche Abstimmungen mit der Deutschen Glasfaser. Das ist immer noch nicht endabgerechnet, und wir stellen auch immer noch den einen oder anderen Mangel fest. Ein weiteres Projekt war die Digitalisierung der Schule, und wir haben viel im Bereich der Städtebauförderung gemacht.

Als erste Maßnahme wurde der Gehweg beim Kriegerdenkmal umgesetzt.

Richtig, und es ist auch für die Bürger wichtig zu sehen, dass da wirklich was passiert. Den gleichen Ansatz verfolgen wir nun bei der Ortsdurchfahrt. Notfalls streben wir eine Sanierung in Teilabschnitten an, wenn es für das Straßenbauamt anders nicht umsetzbar ist.

Welche Projekte wollen Sie bis Ende der Wahlperiode noch anstoßen?

Wir wollen auf den Dächern von Schule und Feuerwehrhaus Photovoltaikanlagen installieren. Entweder über eine Genossenschaft, oder wir machen uns selbst auf den Weg. Für die kommunale Wärmeplanung werden wir viel Zeit investieren – das Thema bewegt die Bürger jetzt einfach. Wir wollen Bauland und Gewerbeansiedlung entwickeln. Beim Recyclinghof gibt es Ansätze, ihn anders zu situieren, um Flächen zu sparen. Weiter auf der Agenda stehen außerdem die Themen Ortsmitte und Seniorenpflegezentrum.

Wie läuft die Zusammenarbeit im Gemeinderat?

Die erste Zeit war sehr von Misstrauen und Konfrontation geprägt – unter den Fraktionen, gegenüber der Verwaltung und auch mir gegenüber. Es wurde sehr viel hinterfragt, wir haben immer die Kritik bekommen, nicht transparent genug zu sein und nicht viel genug zu informieren. Seit Sommer 2022 aber habe ich das Gefühl, dass es besser ineinander greift. Dazu haben sicher auch die vielen Workshops beigetragen, die wir hatten. Es ist jetzt deutlich mehr Vertrauen da, und das macht dann auch mehr Spaß.

Apropos: Macht der Job als Bürgermeister Spaß? Und ist es für Sie ein Traumberuf?

Das kann man schon so sagen, weil es unglaublich vielfältig ist. Ich habe so viele Themenfelder und neue Leute kennengelernt, das wäre vorher undenkbar gewesen. Was mir als gelernter Schreinermeister aber manchmal abgeht: Im Handwerk planst du ein Projekt, dann baust du es und bekommst sofort ein Feedback. In der Verwaltung dauern viele Sachen einfach sehr lange, und das verleitet mich oft dazu, dass ich mich an einem Samstag in die Garage stelle und zum Beispiel Büromöbel für daheim schreinere. Oder für den Sozialraum im Rathaus habe ich eine Anrichte aufgebaut. Das erdet unglaublich, und das tut gut. Ich habe diese Handwerker-DNA, und die werde ich auch nicht verlieren.

Nachdem die ersten drei Jahre jetzt vorbei sind – streben Sie 2026 eine weitere Amtszeit an?

Als ich mich entschieden hatte, als Bürgermeister zu kandidieren, dann schon mit dem Gedanken, das für mehr als sechs Jahre zu machen. Allein die ersten drei Jahre jetzt sind wie im Flug vergangen. Es spielen viele Faktoren eine Rolle, aber wenn ich weiter die Rückendeckung von der AWG und den Bürgern habe, kann ich mir durchaus vorstellen, erneut zu kandidieren.