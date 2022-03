Bürgerversammlung Forstern: Viele Projekte und noch immer unterbesetzt

Von: Veronika Macht

Rainer Streu Der Bürgermeister berichtete über aktuelle Projekte. 2511 Euro Schulden pro Kopf Aufruf zur Hilfe für Flüchtlinge © Macht

Forsterns Verwaltung fehlen noch immer Mitarbeiter. Das Kinderhaus soll im April eröffnen. Darüber informierte Bürgermeister Rainer Streu auf der Bürgerversammlung.

Forstern – Die Liste der Projekte, die heuer in Forstern anstehen, ist lang. Bürgermeister Rainer Streu (AWG) warf in der Bürgerversammlung einen Blick voraus.

Ganz oben steht die Fertigstellung des Kinderhauses in Karlsdorf. Die Eröffnung ist für April geplant. „Aktuell warten wir noch auf Lichtschalter, die seit acht Monaten nicht lieferbar sind“, sagte Streu. Direkt damit verbunden ist der Umbau des alten Kinderhauses Villa Wirbelwind in einen Hort: „Wir wollen die Container aus der Ortsmitte raus- und den Hort endlich in vernünftigen Räumen unterbringen.“

Der Breitbandausbau wird die Gemeinde weiterhin beschäftigen. Dieses Projekt habe zuletzt durchaus für Kritik gesorgt. 24 Kilometer Tiefbaumaßnahmen seien erledigt, 44 Kilometer Leerrohren und 75 Kilometer Glasfaser verlegt sowie 152 Haushalte zu versorgen gewesen. Gesamtvolumen: 1,16 Millonen Euro, „großzügig gefördert von Freistaat und Bund“.

Auch der Hochwasserschutz, die Erschließung des Pflegezentrums, PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden und die Sanierung des Gehwegs an der Tadinger Straße – hier soll’s im April losgehen – stehen auf der Agenda. Weiterkommen will man zudem beim neuen Recyclinghof. Insgesamt stehen Investitionen in Höhe von 4,35 Millionen Euro an.

Ende 2021 hatte die Gemeinde 9,5 Millionen Euro Schulden (Pro Kopf: 2511 Euro). „Ich will das nicht schönreden, aber wir haben mit dem Geld Werte geschaffen. Den neuen Kindergarten, das Feuerwehrhaus, den Glasfaserausbau“, sagte Streu. Jedes Kind in Forstern bekomme einen Betreuungsplatz, 2021 habe man sogar sechs Kinder aus Nachbargemeinden aufgenommen, weil dort die Kapazitäten nicht ausgereicht hätten.

Streu gab zu: „2020 und 2021 waren sicher keine leichten Jahre.“ Drei millionenschwere Projekte hätten die Kommune belastet, und auch die Hoffnung seines Vorgängers Georg Els, der in der Bürgerversammlung 2019 gesagt hatte, dass man mit neuer Geschäfts- und neuer Kassenleitung wieder in ruhiges Fahrwasser gekommen sei, „ist leider nicht in Erfüllung gegangen“. Erst Ende 2020 habe man mit guten Nachbesetzungen wieder für Ruhe sorgen können.

Inzwischen habe die Gemeinde weitere Mitarbeiter eingestellt – für die IT, fürs Kindertagesstättenwesen, fürs Einwohnermeldeamt und fürs Personalwesen. Unterstützung suche man noch im Bauamt. Trotz dieser Veränderungen sei man wieder vom Prüfungsverband ermahnt worden.

„Wir bräuchten als Gemeinde unserer Größe in der Verwaltung elf Vollzeitstellen“, sagte Streu. Aktuell habe man fünf Vollzeitkräfte, einen Azubi und sieben Mitarbeiter in Teilzeit, die zusammen drei Vollzeitstellen ergeben. „Also sind wir immer noch mit mindestens drei Vollzeitstellen unterbesetzt.“

Streu dankte in dem Zusammenhang den Verwaltungsmitarbeitern für ihre Belastungsfähigkeit und ihre Bereitschaft, Überstunden zu leisten. Bei den Bürgern warb er um Verständnis, wenn Wünsche und Ideen nicht so schnell wie erhofft umgesetzt werden könnten oder man auch mal auf einen Termin warten müsse. „Wir geben uns Mühe und sind bestrebt, das zu verbessern“, versprach der Bürgermeister.

Und er blickte auch ganz persönlich auf die vergangenen zwei Jahre zurück. Der Amtsbeginn mitten in einer Krise – keine leichte Aufgabe. Oft sei ihm gesagt worden, er solle froh sein, dann müsse er nicht so viele Veranstaltungen besuchen. „Mir wäre aber das Gegenteil lieber gewesen“, gab Streu zu, „denn unsere Gesellschaft lebt vom Austausch, von der Gemeinschaft“.

Lockdown, Maskenpflicht, Impfen – der Beginn des Ukraine-Kriegs am 24. Februar habe all das in den Schatten gestellt. „Viele Aufregerthemen erscheinen fast lächerlich in Anbetracht der Bilder von verzweifelten, verletzten Menschen, von weinenden, verstörten Kindern“, sagte Streu.

Er wie auch Martin Bayerstorfer appellierten an die Helferkreise, sich wieder aktiv einzubringen und mögliche Leerstände zu melden. Vor allem suche man zur Anmietung abgeschlossene Häuser und Wohnungen und nicht einzelne Zimmer, sagte der Landrat. Doch auch diese Angebote nehme man auf – falls Einzelpersonen unterzubringen seien.

