Das Interesse der Forsterner am Wärmenetz ist riesig

Von: Veronika Macht

Das Interesse der Bürger an einem Energiekonzept für die Gemeinde war riesig. Beim Infoabend im Hirschbachwirt reichten die Stühle nicht für alle Besucher, die Bürgermeister Rainer Streu (stehend) begrüßte. © Vroni Macht

167 Forsterner Haushalte haben sich an einer Umfrage der Gemeinde zur Wärmeversorgung beteiligt. An einem Infoabend hat sich ein potentieller Betreiber vorgestellt.

Forstern – Das Interesse der Forsterner an einer klimaschonenderen Lösung für die Wärmeversorgung ist groß. Das zeigte sich bei einer Infoveranstaltung am Dienstag beim Hirschbachwirt. So viele Bürger waren gekommen, dass die Stühle nicht reichten und einige stehen mussten. Die Kommune sieht darin ein Signal an den Gemeinderat, am Thema dranzubleiben.

Wie berichtet, wurde die Umfrage zur Wärmeversorgung verlängert, nachdem der erste Anlauf auf keine große Resonanz gestoßen war. Am Ende machten doch insgesamt 167 Interessenten mit, knapp 14 Prozent der Haushalte in der Gemeinde.

Bautechniker Max Gärtner stellte die Ergebnisse der einzelnen Quartiere samt Anzahl der Interessenten und jeweiligem Energiebedarf vor: Am Brunnen (34 Interessenten, 850 000 kWh pro Jahr), Siedlung (31, 800 000 kWh), Eicherwerk (27, 540 000 kWh), Tading (17, 460 000 kWh), Karlsdorf (8, 180 000 kWh) und Preisendorf (4, 50 000 kWh). Hinzu kamen 27 Interessenten ohne Adressangabe (350 000 kWh) sowie die gemeindlichen Gebäude Rathaus, Schule, Hort und Kinderhaus Villa Löwenzahn (665 000 kWh), alles zusammen 3,9 Millionen Kilowattstunden. „Das ist schon eine Hausnummer“, meinte Gärtner. Den Großteil davon mache Erdgas mit 1,83 Millionen kWh aus, gefolgt von Heizöl (1,6 Mio. kWh/163 000 Liter), Scheitholz (330 000 kWh/175 Ster), Strom (90 000 kWh), Pellets (40 000 kWh/8 Tonnen) und Flüssiggas (5000 kWh/800 Liter).

Doch wie könnte nun ein Weg zum Wärmenetz aussehen? Zum Beispiel über ein Quartierskonzept wie in Wartenberg. Diese Option habe dem Gemeinderat allerdings nicht gefallen. „Wir wollen eine Planung, bei der wir am Ende nicht nur ein Konzept haben, sondern die wir wirklich umsetzen können“, betonte Streu und wehrte sich gegen Vorwürfe in Sozialen Medien, die Gemeinde würde für viel Geld „schon wieder eine Schubladenplanung“ angehen.

Ein Alternativweg sei die Zusammenarbeit mit einem Energieversorger wie der Firma von Günter Kiefinger aus Hampersdorf, die sich auf Fernwärmenetze spezialisiert habe. Er erklärte, dass man „nach Möglichkeit immer so bauen sollte, dass prinzipiell fast alle anschließen können“ – oft kämen während eines Baus oder danach immer wieder neue Interessenten hinzu. „Zu klein ist es fast immer, zu groß kann es fast nie sein“, meinte Kiefinger, der bereits solche Netze betreibt und zudem mit den Stadtwerken Dorfen kooperiert.

Sollte er in Forstern zum Zuge kommen, würde das Netz in Verbindung mit Landwirten in der Nähe betrieben, die bereits Biogasanlagen haben – Kiefinger sprach von zwei Betreibern, die „starkes Interesse“ an einer Zusammenarbeit bekundet hätten. Deren Energie reiche für eine gewisse Grundlast, den Rest heize man mit Hackschnitzel zu. Er würde eine Hauptleitung sowie Stichleitungen in Straßenzüge mit vielen Anschließern bauen „und hoffen, dass wir in den nächsten Jahren ein sehr großes Netz aufbauen können“.

Auch ein Heizhaus würde entstehen, auf Gemeindegrund etwa beim Feuerwehrhaus oder in der Nähe einer der Biogasanlagen. Streu merkte dazu an, dass es sich beispielsweise anbieten würde, die Heizzentrale bei der Anlage in Unterstaudham zu errichten, von dort seien es nur 200 Meter in den Hauptort und 800 Meter nach Tading.

„Ich kann mir so was in Forstern vorstellen“, sagte Kiefinger. Streu indes betonte, dass sich die Gemeinde als Vermittler zwischen Versorger und Bürgern sehe: Hätten sie kein Interesse an dem Projekt, werde die Kommune es auch nicht weiterverfolgen, sondern für ihre eigenen Gebäude eine kleine Lösung umsetzen. Und er betonte, dass man sich durchaus noch andere Anbieter anschauen werde. Zwei Versorger hätten der Gemeinde zwar schon eine Absage erteilt, aber vielleicht werde deren Interesse nun doch noch geweckt.

Die Bürger hatten viele Fragen an Kiefinger, die teilweise schon sehr ins Detail gingen. Wie die Hausanschlüsse gebaut würden, wie hoch der Wärmeverlust sei, ob es eine Mindestabnahmemenge gebe – letzteres verneinte Kiefinger. Nach den Kosten gefragt, konnte er nur grobe Schätzungen abgeben, abgeleitet von anderen Bauvorhaben. Er sprach von rund 15 000 Euro Anschlusskosten, 300 Euro Grundgebühr im Jahr, neun Cent pro kWh und betonte: „Wenn ich ein Netz baue, es betreibe und versorge, kann ich dementsprechend von Anfang an günstig anbieten.“ Denn auch die Planungen würde seine Firma übernehmen, kein externes Büro. Entlang einer einen Kilometer langen Hauptleitung wären rund 35 Anschlüsse nötig, „dann würden wir bauen“. Das könnte schon nächstes Jahr der Fall sein, sodass diese 35 laut Kiefinger bis Herbst 2024 zu versorgen wären – zumindest die Quartiere in Forstern.

Neben der vorgestellten Versorgung mit Biogas kamen auch Alternativen zur Sprache: Windkraft (Streu: „Dazu gibt es frühestens Ende des Jahres eine klare Gesetzgebung“), Geothermie („Können wir haushaltstechnisch definitiv nicht umsetzen“), Photovoltaik („Wir wollen das sinnvoll einsetzen und nicht einfach Anlagen an jemanden vermieten, der dann einspeist“) oder auch Kalte Wärmenetze („Nur für eine komplett neue Siedlung interessant“).