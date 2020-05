Edeka: Doch kein Grundstücksverkauf in diesem Jahr

Der Edeka-Investor in Forstern will erst dann den Grund kaufen, wenn Baurecht besteht. Der Verkaufserlös fehlt im Haushalt. Im Gemeinderat tauchte die Frage auf: Waren wir bei der Aufstellung des Etats zu blauäugig?

Forstern – Ist der Investor, der in Forstern einen neuen Edeka bauen will, doch nicht der richtige für die Gemeinde? Diese Frage tauchte in der Gemeinderatssitzung noch in der alten Amtsperiode auf, als es um den ersten Nachtragshaushalt für 2020 ging. Zugleich wurde der Vorwurf laut, die Gemeinde sei bei der Aufstellung ihres Etats zu blauäugig gewesen.

Investor will Grund erst kaufen zu wollen, wenn Baurecht besteht

Der Nachtragsetat war nötig geworden, weil es mit dem geplanten Erlös aus dem Verkauf von Gewerbegrund für den neuen Edeka heuer wohl doch nichts wird. Die insgesamt 2,4 Millionen Euro sollen deshalb – falls nötig – über Darlehen finanziert werden. Der zu dem Zeitpunkt noch amtierende Bürgermeister Georg Els (AWG) erklärte, dass der Investor weiterhin am Kauf und der Errichtung des Markts interessiert sei. In einem Schreiben habe er jedoch mitgeteilt, den Grund erst dann kaufen zu wollen, wenn Baurecht in seinem Sinne bestehe. Zum Hintergrund erklärte Els, dass im Kommunalwahlkampf viel über den Einzelhandel diskutiert worden sei – auch über eine Tiefgarage und die Nutzung eines Obergeschosses etwa für Büros. Beides hatte der Gemeinderat mit Blick auf den Flächenfraß ins Spiel gebracht; beides hat der Investor eigentlich nicht vorgesehen.

Ohne Nachtragshaushalt drohe Handlungsunfähigkeit

Bis Baurecht bestehe und das Areal verkauft werden könne, sei das Jahr 2020 wohl vorbei, so Els. Für den Haushaltsausgleich könne man die insgesamt 2,4 Millionen aus dem Verkauf von Gewerbegrund, davon zwei Millionen Euro für Edeka, also nicht einkalkulieren. Els schlug deshalb vor, den Ansatz auf Null zu setzen und dafür den für Darlehensaufnahmen auf 4,4 Millionen Euro zu erhöhen. Kämmerer Jochen Goldammer erklärte, ohne den Nachtragshaushalt drohe der Gemeinde die Handlungsunfähigkeit.

Kritik am Haushalt: „Das war zu blauäugig“

„Ich denke, es war zu blauäugig, das Grundstück in den Ansatz reinzunehmen“, kritisierte Gerhard Eicher (CSU). „Das war schon vorher klar, dass das heuer nichts wird.“ Els erinnerte mit der Frage, „ob wir dann alle geträumt haben“, daran, dass in der Haushaltssitzung bis auf Simona Loupal (SPD/parteifrei) alle für den Etat gestimmt hätten. Loupal erklärte, ihr sei die Summe schon damals zu hoch vorgekommen.

Sebastian Hohentanner (SPD) sagte, er könne nachvollziehen, dass der Nachtragshaushalt nötig ist, „aber das Edeka-Grundstück war auf wackligen Beinen“. Auch Erwin Nominacher (SPD) sprach von einer „gewissen Blauäugigkeit und Fahrlässigkeit“, als der Haushalt aufgestellt wurde. „Es war erkennbar, dass das nichts wird. Darauf habe ich damals schon kritisch hingewiesen, und jetzt bewahrheitet es sich.“ Nominacher warnte, die Gemeinde habe inzwischen „eine Riesenverschuldung. Und wenn der Corona-Effekt zuschlägt, müssen wir schauen, wie wir den Haushalt noch ausgleichen, weil uns dann die Einnahmen wegbrechen werden.“

Anton Oskar fordert Aufstellung über Ausgaben

Anton Oskar (CSU) erklärte, er könne derzeit keinem Nachtragshaushalt zustimmen. Der Grund: „Wir nehmen Millionen nach Millionen auf und wissen nicht genau, wo das Geld hinkommt“, monierte er und beantragte später unter dem Punkt Verschiedenes eine genaue Kostenaufstellung darüber, was fürs neue Rathaus sowie für den neuen Bauhof an Planungskosten ausgegeben wurde und wie viel das Feuerwehrhaus insgesamt gekostet hat. „Das hat der Gemeinderat schon öfter gefordert“, so Oskar – jetzt soll er die Aufstellung bekommen, wurde ihm zugesagt.

„Wir müssen den Nachtragshaushalt machen, damit wir handlungsfähig bleiben“, merkte der künftige Bürgermeister Rainer Streu (AWG) an. Bis auf Eicher, Oskar, Sebastian Klinger, Stefan Ganghofer und Annett Taubert (alle CSU) stimmten alle für den Nachtragshaushalt.

Sebastian Klinger: „Wir sind mit dem Investor festgefahren“

Zum Thema Edeka meinte Klinger: „Wir sind mit dem Investor festgefahren. Unseren Anregungen will man nicht nachkommen. Außerdem haben wir großen Bedarf an Gewerbegrund auch von Einheimischen.“ Die Gemeinde sollte sich grundsätzlich überlegen, ob sie diesen Edeka so realisieren wolle.

Auch Herbert Berger (AWG) sagte: „Wenn wir Baurecht schaffen, sollte man sich das noch mal ganz genau überlegen. Vielleicht kriegen wir einen anderen Investor, der uns mehr entgegen kommt.“ Auch für Taubert war es wichtig, „dass sich die Gemeinde nach Alternativen umschaut“. Diese Entscheidung obliegt jetzt dem neuen Gemeinderat.

Möglicherweise wird aufgrund der Corona-Krise ein weiterer Nachtragshaushalt in diesem Jahr nötig. Mehrere Räte prophezeiten erhebliche Steuereinbrüche.

Vroni Macht