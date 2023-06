Forstern: Sorge um Eicher-Museum und Café

Von: Veronika Macht

Teilen

Kurzerhand abgesteckt hat Egon Eicher einen 1,30 Meter breiten Streifen, der in seinen Augen als Radweg dienen könnte. Richtung Straße könnten dann immer noch die Autos quer zur Fahrbahn parken. Das ist laut Straßenbauamt aber nicht möglich. © Vroni Macht

Weil für den Radwegebau Parkplätze vor dem Eicher-Gebäude entfallen, fürchtet der Betreiber des Eicher-Museums und des Cafés deren Schließung. Die Gemeinde sieht indes keine Gefahr.

Forstern – Die Gemeinde Forstern baut den Bereich vor dem ehemaligen Eicher-Gebäude um. So entsteht ein sicherer Radweg, auf der anderen Seite entfallen etliche Parkplätze. Die Eicherfreunde Forstern, die im Gebäude ihr Museum und ein Café betreiben, sehen dadurch ihr Vereinsziel gefährdet: „Schließung des Eicher-Museums droht“, steht auf dem Schild, das Egon Eicher an die Tür gehängt hat. Er begründet diese Sorge mit der Stellplatzsatzung. Die Gemeinde indes sieht die Situation nicht so schwarz. „Ich sehe nicht, dass wir das Museum gefährden“, sagt Bürgermeister Rainer Streu im Gespräch mit unserer Zeitung.

Egon Eicher ist nicht nur Besitzer des Gebäudes, er ist auch Vorsitzender der Eicherfreunde mit 650 Mitgliedern. Der Verein betreibt das Eicher-Museum, auch das gemeindliche Heimatmuseum und der Jugendtreff sind dort untergebracht, zudem das Eicher-Café. Vom Onlineportal familienausflug.info wurde das Eicher-Museum erst kürzlich auf Platz 2 der besten Ausflugstipps 2023 in Bayern gewählt. „Dass wir in so einem Ranking weit vorn sind, aber gleichzeitig von der Gemeinde sehr stiefmütterlich behandelt werden, ist wie ein Genickschlag“, sagt Eicher.

Er meint damit die Planungen der Gemeinde vor dem Gebäude. Wie berichtet, will sie dort den Radweg von Hohenlinden kommend verlängern. In Absprache mit dem Staatlichen Bauamt Freising weichen dafür die rund zehn bislang ungeordneten Parkplätze, nur drei Längsparker bleiben bestehen, die explizit fürs Museum ausgewiesen und zeitlich begrenzt werden sollen. Diese Lösung basiert laut Eicher auf dem Bebauungsplan von 2004, als man noch vom Abriss des früheren Verwaltungsgebäudes ausgegangen sei.

Und genau diese Stellplatzzahl ist es, die Eicher Sorgen bereitet. So seien unter den Besuchern viele ältere Leute, die nicht mehr so gut zu Fuß seien, und viele Besucher mit Kleinkindern. Vor allem aber gehe es um die Stellplatzsatzung. Laut Eicher wären fürs Café acht, für die Museen jeweils sechs und für den Jugendtreff ein Parkplatz nötig. Die vorhandenen Flächen haben also bisher schon nicht gereicht. „Die Hoffnung war, dass daneben das Seniorenzentrum gebaut wird und wir dort Parkplätze ausgewiesen bekommen“, sagt Eicher. Doch dieses Projekt ist derzeit in der Schwebe.

„Geht man nach der Stellplatzsatzung, müsste das Gebäude seit Jahren leer sein“, stellt indes Bürgermeister Streu klar. Doch man habe bisher schon ein Auge zugedrückt – „warum also sollte man jetzt auf einmal zusperren müssen?“ Mit den Planungen der Gemeinde könne man die Parkplätze, die für die öffentlichen Nutzungen nötig sind, durchaus zur Verfügung stellen – für Jugendtreff, Museum und wenn nicht direkt, dann aber immerhin in Doppelnutzung mit dem Café.

Bereits vom November 2021 datiert ein Vorschlag der Gemeinde, ausgearbeitet vom Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München, eine Parkgarage hinter dem Haus zu realisieren. 17 Plätze im Untergeschoss und weitere 17 oben drüber könnten dort entstehen. Mehr als 600 000 Euro hätte dieses Bauwerk Eicher zufolge gekostet – „aber das steht in keinem Verhältnis und würde von den Bewohnern der Siedlung sicher nicht akzeptiert“, sagt er heute.

Aus 2021 stammt zudem der Plan, vorne acht geordnete Parkplätze zu schaffen, die schräg zur Straße angeordnet sind und über eine Einbahnregelung erschlossen werden. Diese Einfahrt, so die Planung Eichers, könnte als Radweg genutzt werden. Und bei dieser Lösung gibt es ihm zufolge auch keine Überschneidung von öffentlichem und Privatgrund, was die Gemeinde stets kategorisch ablehnt.

Eicher hat spontan auch eine zweite Alternative parat. „Mein Vater war kein Ingenieur, sondern ein Praktiker. Er hat immer gesagt: Was man nicht ausprobiert hat, weiß man nicht.“ Deshalb hat Eicher einen rund 1,30 Meter breiten Streifen zwischen Gehweg und Parkplätzen abgetrennt, und selbst da bleibe noch genug Platz, damit die Autos dahinter quer zur Straße stehen können. „Das kostet wahrscheinlich nur einen Bruchteil dessen, was die Gemeinde jetzt plant und wäre auch ein Provisorium, so wie die jetzt geplante Lösung“, sagt er.

Möglich sei diese Alternative trotzdem nicht, erklärt Streu. „Vom Straßenbauamt haben wir die klare Vorgabe, dass an dieser stark befahrenen Straße nur noch parallel geparkt werden darf.“ Rückwärts auf die Fahrbahn auszuparken, sei zu gefährlich und deshalb nicht mehr erlaubt. Die bisherigen Parkplätze waren in der Form vom Straßenbauamt also lediglich geduldet, betont Streu. Jetzt ordne man das „Chaos“ und wolle dafür kämpfen, dass eventuell sogar fünf statt nur drei Parkplätze entstehen. Diese sowie weitere vier im hinteren Bereich ergäben neun Plätze – laut Bürgermeister ausreichend für Jugendtreff, fürs Museum und in Kombination damit auch fürs Café.

Eicher betont, dass das Café und das kostenlose Museum der Gemeinschaft dienten und nicht seinem Privatwohl. Zudem sei die Gemeinde Nutznießer beider Einrichtungen, denn wenn diese geöffnet seien, sei er als Aufsicht auch für das Heimatmuseum da. Nicht zuletzt habe er die Räume für Heimatmuseum und Jugendtreff zu einer „sehr günstigen Miete“ überlassen.

Anders sieht es mit den ehemaligen Büros in den oberen Stockwerken aus, die Eicher an Fernfahrer vermietet hat. Sie hätten nun jedoch Angst, dass sie ausziehen müssen. Streu sagt dazu, dass dies tatsächlich das private Problem des Eigentümers sei: „Wir können die Situation verstehen, aber die Verkehrssicherheit ist für uns in diesem Fall das größte Anliegen.“ Eicher habe man angeboten, für die Bewohner vorübergehend Stellplätze in der Ortsmitte abzulösen.

Inzwischen hat ein weiteres Gespräch zwischen Eicher und der Gemeinde stattgefunden, in dem die Situation nochmals erklärt wurde. Eicher will nun versuchen, das Nötige zu tun, um wenigstens das Wohnheim zu erhalten. Seine Pläne, in dem Gebäude weiteren Wohnraum zu schaffen, legt er hingegen auf Eis. Das Museum soll auf jeden Fall weiter geöffnet bleiben. „Aber die Zukunft des Eicher-Cafés ist offen“, sagt er.

In der Forsterner Gemeinderatssitzung am Dienstag, 13. Juni, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses wird der Abschlussbericht für den Rahmenplan öffentlicher Raum im Zuge der Städtebauförderung vorgestellt. Die Verkehrsplaner werden dabei auch explizit auf die Situation rund ums Eicher-Gebäude eingehen.