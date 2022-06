Ein Lebensmittelladen in der Forsterner Ortsmitte?

Von: Veronika Macht

Teilen

Ein Lebensmittelmarkt in der Ortsmitte: Ein Fachbüro sieht darin große Chancen für die Gemeinde Forstern (Symbolbild). © Hendrik Schmidt/dpa

Ein Lebensmittelmarkt in der Ortsmitte: Ein Fachbüro sieht darin große Chancen für die Gemeinde Forstern. Die hat mit dem Areal bekanntlich andere Pläne.

Forstern – Im Gewerbegebiet am Ortsrand entsteht der neue, größere Edeka, in der Ortsmitte ein Verwaltungszentrum mit Rathaus, Pfarrhaus und Dorfplatz – so sieht zumindest die Planung der Gemeinde Forstern aus. Für das Büro Salm & Stegen aus München ist das hingegen ein völlig falsches Vorgehen. Der Lebensmittelmarkt auf der „grünen Wiese“ möge für den Betreiber optimal sein – „für die Ortsmitte ist es das nicht“, sagte Geograph und Stadtplaner Rafael Stegen im Gemeinderat.

Gemeinsam mit seinem Kollegen Konstantin Bauch stellte er die Ergebnisse der Untersuchung zum Einzelhandel als Fachbeitrag zum Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) im Rahmen der Städtebauförderung vor. Stegen erklärte: „Sie haben vieles an Funktionen, Sie haben ein großes Potenzial, Sie sind planerisch völlig auf dem richtigen Weg. Es fehlt nur noch, den Stein ins Rollen zu bringen.“

Forstern: Insgesamt 1550 Quadratmeter Verkaufsfläche, den Großteil macht der Edeka aus

Wie Bauch zu den Strukturdaten erklärte, liegt der Altersschnitt der rund 3700 Einwohner bei 41,2 Jahren. Die Prognose gehe von 3990 Einwohnern bis 2033 aus, wobei die Altersgruppe 65 plus besonders zunehmen werde. Und: „Es pendeln deutlich mehr Menschen aus als ein, es ist eher ein Wohn- als ein Arbeitsort.“

Das Team hat insgesamt 1550 Quadratmeter Verkaufsfläche ermittelt, den Großteil davon machen der Edeka sowie der Elektro- und Küchenfachmarkt Selma aus. Die restlichen neun Prozent lägen in zentraler Lage – Bäckereien, Apotheke, Lotto-Laden. Daraus ergebe sich eine Pro-Kopf-Verkaufsfläche von 0,42 Quadratmetern, bei der Grundversorgung seien es 0,24 Quadratmeter, womit man unter dem bayernweiten Schnitt liege.

„Der Branchenmix ist nicht sehr ausgeprägt“, stellte Bauch fest. Auf Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Backwaren entfallen 880 Quadratmeter, auf Haushaltsgeräte 490, auf den Bereich Kosmetik/Drogerie/Medizin 119 und auf Verlagsprodukte 54 Quadratmeter.

Insgesamt zählten die Experten acht Einzelhandels- und vier Gastronomiebetriebe, vier (Fach)Ärzte beziehungsweise medizinische Dienstleister, drei sogenannte kopplungsrelevante Dienstleister (zwei Banken und ein Friseursalon) sowie einen Leerstand an der Hauptstraße. Fußläufig gut erreichbar sei der Edeka nicht – hier setzt man einen Radius von 400 Metern an, was gerade das Gewerbegebiet abdecke, nicht aber die Siedlungsbereiche.

Forstern: Flächen, die für Einzelhandel geeignet wären

Als Stärke sehen die Experten, dass die Versorgung mit Lebensmitteln und Dienstleistungen gegeben sei. Als Schwächen wurden die fehlende Aufenthaltsqualität in der Ortsmitte genannt, der geringe Branchenmix und dass ehemalige Einzelhandelslokale eine Fremdnutzung erfahren, die keine Frequenz bringen.

„Aber Sie haben einzelhandelsgeeignetes innerörtliches Flächenpotenzial und Betreiberinteressen für den Standort“, erklärte Bauch zu den Chancen. Dazu zählen auch eine gute Lage zwischen Mittel- und Oberzentrum sowie eine Minderung des Binnenverkehrs, sollte die Nahversorgung in der Ortsmitte unterkommen. Risiken seien hingegen der Verlust weiterer Handels- und Dienstleistungsfunktionen, die Handelsentwicklung am Ortsrand ohne Bezug zur Ortsmitte und diese wiederum als Verwaltungszentrum.

Stegen warf die Frage auf, welche Rolle der Einzelhandel für die Entwicklung der Ortsmitte spielen könnte. Dabei müsse man bedenken, dass man eine Ortsmitte und das Baurecht dort nicht für fünf oder zehn Jahre schaffe, sondern für 50 oder 100.

„Kleinteiliger Einzelhandel funktioniert in Orten Ihrer Größenordnung nur noch dann, wenn er einen großen Partner hat“, so Stegen. Es gelte also weiter auszuloten, ob nicht auch die Nahversorgung in der Größenordnung eines Edekas in dieser Lage entwickelbar sei. Freilich kämen die Betreiber mit fertigen Planungen an den Ortsrändern daher. Aber der Gemeinderat dürfe „nicht weich werden“, was die eigenen Interessen angehe. Als Beispiele zeigte Stegen Orte wie Mittenwald, wo es in Gebäuden in der Ortsmitte Einzelhandel unten und oben eine andere Nutzung gebe – Praxen, Büros oder Wohnen.

Forstern: Eisdiele oder Blumenladen in der Ortsmitte beim neuen Rathaus?

„Für den Betreiber ist es optimal auf der ,grünen Wiese‘, für die Ortsmitte ist es das nicht“, sagte Stegen und erklärte: „Wenn ein täglicher Frequenzbringer da ist, profitieren alle anderen davon.“ Die Empfehlung sei also, mit Betreibern und Projektentwicklern zumindest zu sprechen, denn ein Neubau eines Lebensmittelladens am Ortsrand – „ich glaube, dass das nicht das öffentliche Interesse widerspiegelt, und ich sehe auch keine städtebauliche Rechtfertigung dafür“.

Bürgermeister Rainer Streu (AWG) sagte, die Ausführungen des Büros regten zum Nachdenken an. Die Räte sollten die Präsentation erst einmal sacken lassen. Man habe immer gewisse Ziele für die Ortsmitte gehabt: Verwaltung mit Aufenthaltsqualität, dazu ein Brunnen, wie bei Projekten zur Städtebauförderung üblich. Und freilich wisse man, dass die Flächen nicht der Gemeinde allein, sondern zum Teil auch der Kirche gehören.

„Das bietet uns jetzt aber vielleicht eine Chance, daraus nicht nur ein reines Verwaltungszentrum zu machen. Ob dort was anderes passieren kann, darüber müssen wir uns Gedanken machen“, sagte Streu. Etwa darüber, ob beim neuen Rathaus nicht eine Eisdiele oder ein Blumenladen umzusetzen sei. „Jetzt haben wir es noch in der Hand“ – immerhin gebe es bislang weder Bebauungs- noch Bauplan, auch nicht von Seiten der Kirche. Mit ihr sollen weitere Gespräche folgen, in die man das neue Wissen einfließen lasse. Das vorgestellte Konzept geht derweil an die Regierung von Oberbayern zur weiteren Abstimmung.

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.