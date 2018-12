Hat der Serien-Bankräuber schon wieder zugeschlagen?

So sah der Täter bei seinem jüngsten Banküberfall im Kreis Landshut aus.

Kripo ermittelt

von Hans Moritz schließen

Der Bankräuber, der am 8. Dezember 2017 die Raiffeisen-Volksbank in Forstern überfallen hat, könnte schon wieder zugeschlagen haben - diesmal in Obersüßbach im Landkreis Landshut.