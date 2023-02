Ablöse zahlen statt Spielplatz bauen

Von: Veronika Macht

Teilen

Die Gemeinde Forstern regelt die Herstellung und Ablösezahlung für Kinderspielplätze per Satzung (Symbolbild). © Monika Skolimowska/dpa

Die Gemeinde Forstern regelt die Herstellung und Ablösezahlung für Kinderspielplätze per Satzung.

Forstern – Etliche Gemeinden im Landkreis haben sie schon erlassen, jetzt hat auch Forstern eine Satzung über die Herstellung und Ablösung von Kinderspielplätzen.

Wie berichtet, wurde bereits zum 1. Januar 2021 die Bayerische Bauordnung dahingehend abgeändert, dass Bauherren beim Bau von Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen einen Spielplatz errichten müssen. Die Gemeinden haben aber auch die Möglichkeit, eine Satzung zu erlassen, die es den Bauherren wiederum ermöglicht, den geforderten Spielplatz abzulösen. Diese Ablöse muss die Kommune dann zweckgebunden für Kinder- beziehungsweise Jugendfreizeiteinrichtungen verwenden.

Wie Bürgermeister Rainer Streu (AWG) erklärte, hat man sich in der Verwaltung vorab mit Kommunen besprochen, die bereits derartige Satzungen erlassen haben, etwa die Stadt Erding. Auch hat man sich beim Bayerischen Gemeindetag informiert und auf Basis dieser Gespräche einen Satzungsentwurf erarbeitet. Zweimal wurde dieser bereits nicht-öffentlich diskutiert.

Streu verlas die Kinderspielplatzsatzung (KSpS) im Wortlaut, die schon am Tag nach der Sitzung in Kraft getreten ist und auf der Homepage veröffentlicht wurde. Darin sind neben dem Geltungsbereich auch allgemeine Anforderungen geregelt, etwa dass Spielplätze für Kinder verschiedener Altersgruppen geeignet sein sollen.

Die Fläche muss je zwölf Quadratmeter Wohnfläche 1,5 Quadratmeter, jedoch mindestens 60 Quadratmeter betragen. Zur Ausstattung gehören Sitzgelegenheiten, Abfallbehälter, Sandspielflächen und Spielgeräte gemäß DIN. Eine entsprechende Liste soll für die Bauherren im Rathaus einsehbar sein.

Kernthema der Satzung ist die Ablöse der Spielplatzpflicht: Bauherren können einen Betrag zahlen und müssen dann keinen Spielplatz bauen. Dieser Ablösebetrag soll für Bauvorhaben entrichtet werden, die innerhalb eines Radius von 500 Metern um einen bestehenden öffentlichen Spielplatz entstehen oder umgenutzt werden. „Alle Bauvorhaben, die sich außerhalb des 500-Meter-Radius’ befinden, sollen einen Kinderspielplatz gemäß der Satzung herstellen“, heißt es in der Satzung weiter. „Es gibt vielleicht einen kleinen Teil in Preisendorf, der aus diesem Radius rausfällt. Da muss man dann Einzelfallentscheidungen treffen“, merkte Streu an und wies darauf hin, dass kein Rechtsanspruch auf Ablöse bestehe – etwa, wenn die Gemeinde explizit wolle, dass in einem Ortsteil ein Spielplatz entsteht, weil es in der Nähe keinen öffentlichen gibt.

Die Höhe des Ablösebetrags errechnet sich aus 25 Prozent des zuletzt vom Gutachterausschuss des Landkreises Erding veröffentlichten Bodenrichtwerts des Baugrundstücks und einer Herstellungspauschale von 150 Euro je Quadratmeter pro tatsächliche Spielplatzfläche.

Franz-Josef Obermaier (AWG) hatte dafür Rechenbeispiele vorbereitet. Ausgehend von einem Bodenrichtwert von 1000 Euro, würde sich etwa für eine Wohnfläche von 500 Quadratmetern eine Ablöse von 25 000 Euro ergeben, bei 800 Quadratmetern seien es 40 000 Euro und bei 1000 Quadratmetern 50 000 Euro. „Das sind 50 Euro pro Quadratmeter – die Gemeinde ist also wirklich kein Preistreiber beim Wohnungsbau“, meinte er: „Das ist schon vertretbar.“ Seine Fraktion unterstütze daher die Satzung. Sie sei so gestaltet, dass es auch lukrativ für den Bauwerber sei, den Spielplatz abzulösen, denn die Gemeinde haben viele Spielplätze, die man mit dem Geld noch besser pflegen und instandhalten könne.

Auch Sebastian Klinger (CSU) und Maria Feckl (Grüne) sprachen sich namens ihrer Fraktionen für die Satzung aus und nannten sie „sehr gelungen“ und „gerechtfertigt“. Erwin Nominacher (SPD) ergänzte, dass die Kinder und Jugendlichen „die eigentlichen Gewinner der Satzung“ seien, da mit der Ablöse Einrichtungen für sie besser ausgestattet werden könnten.