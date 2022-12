So lange war noch keine Frau bei Forsterner Feuerwehr

Von: Veronika Macht

Für langjährigen aktiven Dienst in der Forsterner Feuerwehr ehrte (v. r.) Forsterns Bürgermeister Rainer Streu Kommandant Matthias Belmer, Josef Schillinger, Kathrin Fritsch, Helmut Stadler, Richard Häusler und Gerhard Koppert. Nicht im Bild: Frank Loidl. © Vroni Macht

Kathrin Fritsch ist die erste Frau, die seit 25 Jahren bei der Feuerwehr Forstern ist. Für ihr aktives Engagement wurde sie geehrt, genauso wie weitere Aktive für 25 und 40 Jahre.

Forstern – Premiere in der Forsterner Bürgerversammlung: Zum ersten Mal wurde eine Frau für langjährigen aktiven Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr geehrt. Kathrin Fritsch war vor einem Vierteljahrhundert eine von vier Frauen, die sich aktiv bei der Wehr engagierten. Seitdem ist sie dabei. Dafür bekam sie von Bürgermeister Rainer Streu ein Präsent überreicht.

„Sie ist die erste Frau bei der Feuerwehr Forstern, die es 25 Jahre mit so vielen Männern ausgehalten hat und die seit 25 Jahren aktiven Feuerwehrdienst leistet“, sagte Streu. Damals sei dies durchaus ein gewisses „Aufschreckerthema“ gewesen, mittlerweile sei es ganz normal: „Wir haben eine sehr starke Jugendgruppe mit sehr vielen Damen. Das gehört einfach dazu.“

Allen sei klar, „dass es nicht selbstverständlich ist, dass man daheim von der Couch aufspringt, aus dem Bett raushüpft oder von der Arbeit weg zum Einsatz läuft. Darum gehört es sich einfach, dass man Danke sagt. Ihr setzt euch den verschiedenen oft stressigen und belastenden Einsatzsituationen aus und helft anderen in Not, dafür gehört euch unser Respekt und größter Dank“, sagte Streu auch zu Kommandant Matthias Belmer, Gerhard Koppert, Richard Häusler und Helmut Stadler, die ebenfalls für 25 Jahre aktiven Dienst geehrt wurden, genauso wie in Abwesenheit Frank Loidl.

Noch länger dabei, nämlich 40 Jahre, ist Josef Schillinger. „Neben der Tatsache, dass er bei der Feuerwehr ausrückt, war er bei unseren Festen immer verantwortlich dafür, dass die Bürger Pommes bekommen. Darum ist er für uns auch der Pommes-Sepp“, erzählte Streu eine kleine Anekdote.

