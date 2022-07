Franz Jaksch: „Streng, aber gerecht und sehr beliebt“

Von: Veronika Macht

Der Franz-Jaksch-Weg führt am Rathaus vorbei bis zur Schule von Forstern. © Vroni Macht

Franz Jaksch war 25 Jahre lang Rektor in Forstern und Motor zahlreicher Vereine. Nach ihm ist der Weg zur Schule benannt.

Forstern – Ein Vierteljahrhundert lang hat Franz Jaksch die Forsterner Schule geleitet. Er galt als strenger Lehrer, war aber sehr geachtet. Der Weg dorthin, zu der Schule, die er nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut hatte, trägt seinen Namen: Vorbei am Rathaus und dem katholischen Kindergarten führt der Franz-Jaksch-Weg als fußläufige Verbindung zur Schule.

Doch Franz Jaksch (1921-2002) war in Forstern nicht nur als Rektor bekannt. Er engagierte sich auch in zahlreichen Vereinen und im Gemeinderat. Sein eigenes Wirken hat er 1986, als ihm als zweiter Bürger der Gemeinde nach Emil Pahl die Forsterner Bürgermedaille verliehen wurde, selbst so zusammengefasst: „Chor, Schule, Sport, Schulhausreform, Schul- hausbau, Gemeinderat – all das sind wichtige Anliegen, für die ich mich konsequent einsetzte.“

Franz Jaksch wurde am 19. Juli 1921 in Südmähren geboren. Nach der Kriegsgefangenschaft und dem Ende des Zweiten Weltkriegs wusste der junge Mann nicht so recht wohin. „Da entsann er sich, dass ein Kamerad ihn während des Krieges mit nach Forstern genommen hatte. Dieses Haus – und wohl auch die dort wohnende Tochter Franziska – suchte Jaksch nach dem Krieg auf und sollte es nicht mehr verlassen“, hält die Chronik von Forstern dazu fest: Jaksch heiratete Franziska Hagg, sie bekamen drei Söhne.

Ausgezeichnet wurde Franz Jaksch 1986 mit der Bürgermedaille von Forstern, die ihm der damalige Bürgermeister Josef Eicher überreichte. © Gemeinde Forstern

Kurz arbeitete Jaksch in der Molkerei der Schwiegereltern mit. Doch Ende 1945 bekam er eine Stelle als Junglehrer in Hörlkofen, und ein Jahr später holte man ihn an die Forsterner Schule. Er sollte sie von 1958 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1983 als Rektor leiten. Auch danach blieb Jaksch in Forstern, bis zu seinem Tod im August 2002. Seine Witwe, die allseits nur als Fanni bekannt war, ist vergangenen Oktober ebenfalls verstorben.

„Jaksch war streng, aber gerecht und bei seinen Schülern sehr beliebt“: So charakterisierte Altbürgermeister Josef Eicher seinen zeitweiligen Stellvertreter einmal. Denn von 1972 bis 1996 saß Jaksch im Gemeinderat, die letzten zwei Perioden davon als Zweiter Bürgermeister.

1945 trat Jaksch dem Kirchenchor bei, von 1963 bis 1990 leitete er ihn. 1946 gründete er mit anderen Bürgern, allen voran Friedl Läuger, den Forsterner FC, war beim Bau der Sportanlagen aktiv und rief 1968 die Tennisabteilung ins Leben, deren Vorsitzender er ebenfalls lange Jahre war. In dieser Zeit initiierte er den Bau des Tennisheims mit Außenanlagen. Etliche Jahre war Franz Jaksch zudem Kreisvorsitzender des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV).

Doch nicht nur im schulischen und sportlichen Bereich war Jaksch aktiv. Seine Energie schien schier unendlich zu sein. So gehörte er 1957/58 auch zu den Gründern des Forsterner Volksbildungswerks (VBW), in dessen Vorstand er 20 Jahre lang aktiv war. Seine Vorlesungen gehörten zu den ersten Veranstaltungen der Bildungseinrichtung für Erwachsene.

Auch dem Arbeitskreis für Dorfverschönerung und Umweltschutz, dem heutigen Verein für Gartenbau und Heimatpflege, gehörte er an. Jaksch macht sich auch um die Ortschronik verdient, die 1994 erschienen ist und 2012 neu aufgelegt wurde. Im Jahr 1992 wurde die Forsterner Heimatstube im Feuerwehrhaus eröffnet. Alte bäuerliche Gerätschaften, Kleidung, sakrale Gegenstände, Haushalts- und Handwerksgeräte aus längst vergangenen Tagen gaben dort Einblicke in das Leben von anno dazumal. Gemeinsam mit Dr. Egon Streit und Fritz Dworzak hat Jaksch jahrelang die Speicher und Keller von Forstern durchforstet, ältere Mitbürger nach ihren Erinnerungen befragt und so „vieles gerade noch gerettet, ehe es verschwand“.

Daneben war Jaksch in der Heimatstube auch als Schreiner aktiv: Er baute Vitrinen und Schränke für die Exponate, und weil die Mittel beschränkt waren, wurden die Glasscheiben der Vitrinen aus den alten Fenstern des Forsterner Schulhauses angefertigt. Die Ausstellungsstücke sind inzwischen in die Räume des Eicher-Museums umgezogen, wo der Gartenbauverein das Heimatmuseum inzwischen betreibt.

Für sein vielseitiges Engagement wurde Franz Jaksch 1991 mit der Verdienstnadel des Verdienstordens der Bundesrepublik ausgezeichnet. Fünf Jahre zuvor wurde ihm die Bürgermedaille von Forstern verliehen. Der damalige Bürgermeister Josef Eicher sagte bei der Gelegenheit, Jaksch habe in den 40 Jahren seiner Tätigkeit als Pädagoge Generationen von Schülern ein „Sprungbrett fürs Leben“ bereitet und sich vorbildlich der schulischen Einrichtung angenommen.

Der Geehrte selbst zeigte sich damals mehr als bescheiden. Die Würdigung wies er als „über Gebühr“ zurück. Jaksch war überzeugt, es seien „die kleinen Dinge des Lebens, die wichtig und hilfreich sind, wenn man sie nur ausdauernd verrichtet, ohne danach zu fragen, ob sie einem was bringen“.

