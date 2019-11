Gutachten bringt „nichts außer Marderspuren“

Noch nicht angepackt werden konnte in Forstern der Hochwasserschutz beim Hirschbach. Der Grund für die Verzögerung: Der BN hatte seltene Vögel und andere Tiere vermutet.

Forstern - 100 000 Euro hat die Gemeinde Forstern heuer für den Hochwasserschutz in den Haushalt eingestellt. Davon wurden bislang nur knapp 6000 Euro verbraucht.

Dass in Sachen Hochwasserschutz noch nicht allzu viel passiert ist, führte im Gemeinderat Franz-Josef Obermaier (AWG) darauf zurück, dass noch keine Förderbescheide eingegangen seien. Das bestätigte Bürgermeister Georg Els (AWG): „Wir müssen die Förderbescheide abwarten, erst dann können wir an die Umsetzung gehen.“

BN vermutet seltene Vögel und andere Tiere

Er berichtete, dass man die Maßnahme beim Hirschbach an der Forsterner Kirche eigentlich heuer habe umsetzen wollen. „Wir konnten aber noch nicht anfangen und auch beim Bebauungsplan nicht weitermachen“, sagte Els. Der Grund: Bei der Bewertung durch die Träger öffentlicher Belange sei ein Gutachten gefordert worden.

Der Bund Naturschutz habe mitgeteilt, es stehe zu befürchten, dass auf einem verwilderten Hofgrundstück seltene Vögel und andere Tierebeheimatet seien. Also habe die Verwaltung für „ein paar tausend Euro“ ein Gutachten erstellen lassen. „Gefunden wurde nichts außer Marderspuren. Die haben wir in ganz Forstern“, meinte Els süffisant. Ein halbes Jahr habe man dadurch verloren. Neben dieser größeren Maßnahme sei eine kleinere schon abgeschlossen – der veränderte Wasserverlauf in Karlsdorf samt Rigolen.

vam