Schule Forstern ist „Schule ohne Rassismus“

Von: Veronika Macht

Das Schild feierlich enthüllt haben die Jugendlichen der Projektgruppe im Beisein von (v. l.) Bürgermeister und Pate Rainer Streu, Schulsozialarbeiterin Sabine Wendt, Schulleiterin Annett Taubert und Michael Schneider-Velho (r.), dem Regionalkoordinator von „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. © Vroni Macht

Die Schule Forstern ist jetzt offiziell Teil des Netzwerks „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“.

Forstern – 95 Prozent der Schulfamilie der Grund- und Mittelschule Forstern haben dafür gestimmt, sich gegen Rassismus und für Courage einsetzen zu wollen. Erste Projekte haben bereits stattgefunden. Jetzt wurde die Schule offiziell ins Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ aufgenommen. Pate ist Bürgermeister Rainer Streu.

In einer kleinen Feierstunde in der Turnhalle bekam die Grund- und Mittelschule Forstern das Schild überreicht, das künftig die Fassade zieren und sie auf den ersten Blick als „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ausweisen wird. Die Jugendlichen der zuständigen Projektgruppe durften es feierlich enthüllen. Sie freuten sich sehr auf die Aufgabe, die Schulfamilie immer wieder auf das Thema aufmerksam zu machen.

„Rassismus meint, wenn du zu jemandem unfreundlich, unfair oder gemein bist, nur weil er anders aussieht oder aus einer anderen Kultur kommt. Und das wollen wir an unserer Schule nicht“, erklärte Taubert den Schülern, was hinter dem Projekt steckt: „Rassismus und Diskriminierung haben bei uns keinen Platz. Wir wollen offen und mutig sein und dagegen vorgehen. Alle sollen sich bei uns wohlfühlen und gleich behandelt werden.“

Musikalisch wurde die Feier von Konrad Huber mit der Flöten-AG und der neuen Musikgruppe sowie vielstimmiger Unterstützung der Schüler umrahmt. Sie sangen zum Beispiel „Anders als Du“ – „Na und! Das macht das Leben eben bunt!“

Diesen Gedanken griff Michael Schneider-Velho, Regionalkoordinator von „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, auf. Denn das sei auch die Grundidee des Projekts: „Eigentlich sind wir alle anders, aber wir sind auch gleich – gleich viel wert, und zwar unendlich viel, unabhängig von Hautfarbe, Religion, Herkunft oder Geschlecht.“ Ein Schüler brachte das auf den Punkt: „Wir sind doch alle Menschen!“

Schneider-Velho lobte den bisherigen Einsatz der Schule: „Hier ist das Projekt gut aufgehoben, hier lebt es schon.“ Tatsächlich fanden bereits einige Aktionen statt. Sie wurden auf Stellwänden präsentiert – ein Kunstwettbewerb, ein Spendenlauf, ein interkulturelles Buffet. Geplant sind noch eine Fotoaktion und im Sommer ein Fest der Nationen. Taubert lobte die Jugendlichen der Projektgruppe unter Leitung der Schulsozialarbeiter Sabine Wendt und Rebecca Hofmaier sowie jetzt Kilian Schmid für ihr Engagement: „Ihr bringt immer wieder Ideen ein, und ihr seid auch in die Grundschulklassen gegangen, um das Projekt vorzustellen. Das ist ganz toll.“

Auch seien die jungen Leute auf Bürgermeister Streu zugegangen, um ihn als Paten zu gewinnen. Er meinte, die Aufnahme ins Netzwerk sei „nicht unbedingt eine Auszeichnung, mit der man sich rühmen kann, sondern vielmehr eine Selbstverpflichtung für uns alle“. Streu dankte allen, „die sich getraut haben, das Projekt hier in Forstern anzugehen“. Er wünschte sich, „dass wir dieses Motto wirklich leben, dass wir nicht wegschauen, wenn Menschen ausgeschlossen werden, und dass wir uns alle gemeinsam dafür einsetzen, dass in unserer Schule und in unserer Gesellschaft kein Platz ist für Hass, Ausgrenzung und Diskriminierung“.

Um das Thema direkt zu vertiefen, war im Anschluss das „ueTheater“ aus Regensburg mit seinen Aufführungen in einigen Jahrgangsstufen zu Gast.

Die Projektgruppe

In der Projektgruppe engagieren sich Janet Iheme, Veronika Grill, Mia Maier, Lucia Weitzenbeck, Amira Kuqi und Johanna Vogelrieder (6a), Fabrizio Di Grumo, Manuel Skornia, Tom Wenzel und David Wenzel (8a) sowie Lea Rode, Lukas Streb, Lilly-Ann Hobmaier, Lilly Pfister, Jakub Freidl und Elias Huber (9b).

