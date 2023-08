„Expertentipp Nummer 1“ eines Energieberaters: Beim Heizungstausch Ruhe bewahren

Von: Veronika Macht, Veronika Vogel

Sich zeitnah mit der Thematik zu befassen und gleichzeitig „Ruhe bewahren“: Das riet Energieberater Andreas Marklstorfer bei einem Infoabend in Forstern zum neuen Heizungsgesetz.

Forstern – „Neues Heizungsgesetz – was jetzt?“ zu diesem Thema hatte die Alte Wählergemeinschaft Forstern (AWG) den Energieberater Andreas Marklstorfer in den gut besuchten Hirschbachwirt eingeladen. Man wolle mit diesem Angebot „die Wirren der letzten Wochen aufgreifen“ und sachlich informieren, erläuterte Bürgermeister Rainer Streu (AWG) zu Beginn. Es sei ein Thema, „das uns alle betrifft“ und mit dem sich jede Gemeinde auseinandersetzen müsse.

Die Informationsveranstaltung hatte AWG-Gemeinderat Mirko Doerk federführend organisiert. In seinem Vortrag lieferte Marklstorfer Zahlen, Fakten und Daten zur aktuellen Fassung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG, „Heizungsgesetz“) und beantwortete Fragen der Zuhörerschaft, wobei er einräumte, dass es selbst für Fachleute noch „jede Menge Fragenzeichen“ gebe.

Sich zeitnah mit der Thematik zu befassen und gleichzeitig „Ruhe bewahren“, war sein „Expertentipp Nummer 1“, denn: „Da wird sich auf jeden Fall noch etwas tun.“ Mit der Gebäudesanierung zu beginnen, als letzten Schritt die Heizungserneuerung darauf abzustimmen und auf den individuellen Bedarf anzupassen, listete der Energieberater als richtige Reihenfolge auf. Sich nur auf die Heizung zu fokussieren, sei jedoch „zu kurz gesprungen“.

Marklstorfer räumte auch mit Fehlinformationen auf. Wer eine funktionierende Heizung habe, könne sie behalten und auch immer wieder reparieren lassen. Erst wenn die Heizung 30 Jahre alt sei, müsse sie schließlich erneuert werden und dann „in der Regel ohne Öl und Gas“. Gehe die Heizung am 1. Januar 2024 irreparabel kaputt, könne sie durch eine neue Öl- oder Gasheizung ersetzt werden, ohne das gesetzlich anvisierte 65-Prozent-Ziel an Erneuerbaren Energien sofort erreichen zu müssen.

2028 soll der kommunale Wärmeplan als Basis für die Bürger vorliegen, um eine klimafreundliche Heizung umzusetzen. Dann soll auch die 65-Prozent-Regel gelten. Der Experte verwies auf Übergangsfristen, ging auf Förderungen ein und riet grundsätzlich: „Machen Sie in der Zeit zuerst Ihr Gebäude energetisch fit, dann können Sie auch regenerativ gut heizen.“ Es sei wichtig, die Energiewende aktiv und sofort zu gestalten, ohne Entscheidungen zu überhasten.

Beim Einbau einer neuen Heizung gelte eine Beratungspflicht durch Fachleute, was sich angesichts einer Zahl von rund 13 000 Energieberatern in Deutschland als schwierig erweisen dürfte. Man müsse hier mit Wartezeiten rechnen.

Auch verschiedene Heizungstypen kamen zur Sprache. Hybridheizungen seien nach wie vor möglich. Zum Thema Wärmepumpen führte der Referent aus, dass sie in einem Neubau gut funktionierten. Bei einem Altbau müsse man „genau hinschauen“, ob diese Lösung auch passe. Marklstorfer verwies beim kommunalen Wärmeplan auf Nah- und Fernwärmekonzepte, eine Thematik, mit der sich derzeit viele Gemeinden beschäftigen.

Teils werden sie im Landkreis bereits umgesetzt, teils sind die Kommunen daran, hier nach praktikablen Möglichkeiten zu suchen – so auch Forstern. Eine zentrale Lösung sei „eine Riesenchance“, meinte der Energieberater. Doerk prognostizierte: „Quartierslösungen werden zunehmen.“

Kommunaler Wärmeplan: Die Bedarfsumfrage hat Forstern schon erledigt

Die Infoveranstaltung der Gemeinde zu einem möglichen Nah- oder Fernwärmenetz im Juli war mit knapp 120 Interessierten sehr gut besucht. „Danach hat es viel Resonanz gegeben – auch mit geteilten Meinungen“, bilanzierte Bürgermeister Rainer Streu (AWG) kürzlich im Gemeinderat und meinte: „Natürlich kann man immer noch innovativer planen.“ Damit spielte er auf den Einwand eines Bürgers an, der Geothermie für die Gemeinde angesprochen hatte.

Am Tag der Sitzung hatte Streu auf Einladung des Bundesverbands Geothermie das Heizkraftwerk in Oberhaching besucht. Es sei sehr interessant gewesen, habe aber auch noch einmal gezeigt, dass ein solches Projekt für Forstern schlichtweg nicht finanzierbar wäre. Allein eine Tiefenbohrung liege bei geschätzten Kosten von 15 Millionen Euro. „Und für jede Anlage braucht man zwei davon“, sagte Streu. Da zudem niemand wisse, wo genau Geothermie überhaupt funktionieren würde, gehe man schon mit der ersten Bohrung ein erhebliches finanzielles Risiko ein.

„Jede Kommune muss schauen, was sie sich leisten kann, was sich die Bürger leisten können. Und nur weil etwas super innovativ ist, muss es nicht für jede Gemeinde geeignet sein“, sagte Streu. Er betonte jedoch, dass man sich in Forstern auf einen wichtigen Weg gemacht habe. „Es hat sich gezeigt: Die Bürger brauchen das. Also müssen wir uns anstrengen und weiter viel Energie reinstecken.“

Erwin Nominacher (SPD) sprach in dem Zusammenhang den kommunalen Wärmeplan an, den Gemeinden von der Größe Forsterns bis 30. Juni 2028 vorgelegt haben müssen. Laut Streu wird das freilich ein Thema werden. Man habe aber schon einen wichtigen Teil für dieses Konzept erledigt – nämlich die Bedarfsumfrage.

