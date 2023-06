Neuer Forsterner Hort soll bis August startklar sein

Von: Veronika Macht

Teilen

Bereit zum Umbau: Im August sollen die Arbeiten fertig und der neue Forsterner Hort startklar sein. © Vroni Macht

Im August sollen die Umbauarbeiten fertig und der neue Forsterner Hort startklar sein.

Forstern – Die Gemeinde Forstern hat das ehrgeizige Ziel, im August mit den Umbauarbeiten des ehemaligen Kinderhauses Villa Wirbelwind in einen Hort fertig zu sein. Um diesen Zeitrahmen einhalten zu können, wurde in einer außerordentlichen Gemeinderatssitzung ein ganzer Schwung an Aufträgen vergeben.

Die erste gute Nachricht: Deren Gesamtvolumen liegt mit 136 000 Euro knapp 15 000 Euro unter der Kostenberechnung. Die zweite gute Nachricht: Ein Großteil der Aufträge ging an Firmen aus der Region. Die Malerarbeiten etwa gingen nach Pastetten, die Bodenbeläge nach Lengdorf und die Erneuerung der Holzterrassen nach Mauggen. Forsterner Firmen haben sich laut Bürgermeister Rainer Streu (AWG) durchaus mit Angeboten beteiligt, sind aber nicht zum Zug gekommen: „Es ist eben ein Wettbewerb, und leider haben die Forsterner Angebote abgegeben, die drüber waren.“

Die weiteste Anreise werden die Handwerker haben, welche die Sanitär-Trennwände installieren: Sie kommen aus dem mehr als 500 Kilometer entfernten Rengsdorf nahe Koblenz – und das für eine Auftragssumme von gerade einmal 3315 Euro, was immer noch gut ein Drittel mehr ist, als Architekt Michael Jaksch errechnet hat. Diese Trennwände waren das einzige der insgesamt neun ausgeschriebenen Gewerke, bei dem alle beteiligten Firmen ein Angebot abgegeben haben, berichtete Streu.

Ansonsten waren an den beschränkten Ausschreibungen teilweise bis zu elf Unternehmen aus der gesamten Region beteiligt – vom Landkreis Erding über Ebersberg und Landshut bis hin zu Rosenheim. Oftmals erreichten die Gemeinde dann aber nur ein oder zwei Angebote. „Die Auftragsbücher sind scheinbar nach wie vor gut gefüllt“, mutmaßte Streu und ergänzte, dass es sich allesamt um eher kleine Arbeiten handle, die teilweise noch mit viel Wartezeiten dazwischen verbunden und deswegen weniger attraktiv seien.

Das mit 37 500 Euro teuerste Gewerk ist die Sanitär- und Lüftungsinstallation. Der Auftrag dafür geht an eine Firma aus Anzing, mit der man bereits gute Erfahrungen beim Feuerwehrhaus gemacht habe. Dies ist zugleich das Gewerk mit der größten Unterschreitung der Kostenberechnung von immerhin 23,3 Prozent. Prozentual ähnlich viel kann die Gemeinde bei den Malerarbeiten sparen (25 600 statt 33 100 Euro).

Ganz anders schaut es bei den Türen- und Stahlzargen aus – laut Streu „das ein bisschen traurigste Gewerk“. Denn von elf beteiligten Unternehmen kam am Ende nur ein Angebot. Die Innenausbau-Firma aus Schwabach hat bereits die Zargen im neuen Kinderhaus in Karlsdorf gemacht „und sehr sauber ausgeführt“. Allerdings überschritt das Angebot von 10 400 Euro die Berechnung von 6600 Euro um satte 56,8 Prozent. Architekt und Verwaltung empfahlen trotzdem, den Auftrag zu vergeben. „Wir kriegen sonst terminliche Probleme. Ohne die Zargen können wir nicht weiter machen, weder Maler- noch Fliesen- oder Bodenbelagsarbeiten. Das würde den Zeitplan gefährden“, mahnte Streu. Und so stimmte der Gemeinderat auch dieser Vergabe zu.

Der Bürgermeister erklärte, dass man den vorzeitigen Maßnahmenbeginn von der Regierung zugesagt bekommen habe. Wie berichtet, fördert der Freistaat Bayern den Umbau mit 35 000 Euro. Und die Firmen wiederum hätten zugesichert, dass sie zeitnah loslegen könnten.

Der laut Streu „größte Batzen“ an Kosten komme im zweiten Schritt auf die Gemeinde zu: die Möbel. „Der alte Kinderhort hat noch nie was Neues bekommen, da wurden immer die alten Stühle und Tische der Schule genutzt. Da sind wir dabei, das anzupassen, auch für die unterschiedlichen Kindergrößen“, erklärte Streu.

Anton Eicher (CSU) wollte wissen, was nach dem Umzug mit den Hort-Containern in der Ortsmitte passiere. „Die bleiben vorerst stehen“, so der Bürgermeister.